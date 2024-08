Η Κατερίνα Ανδρέου μιλά για την εμφάνισή της στην συναυλία της Rozalia

«Το συναίσθημα του live, όπου αυτό που δημιούργησες το μοιράζεσαι ζωντανά με τον κόσμο, είναι μοναδικό»

Αυτόν τον καιρό η Κατερίνα ακούει πολλή jazz. Εχει αγαπήσει το κομμάτι «I don’t want to set the world on fire» των The Ink Spots και το έχει στο repeat. Μου λέει ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με την Κάλι Ούτσις και τον Ντάνιελ Σίζαρ και ότι από τους Ελληνες καλλιτέχνες ξεχωρίζει τον Biased Beast και τον Good Job Nicky. Η ίδια, όμως, πώς θα χαρακτήριζε τη μουσική της; «Με την ομάδα της Mellowsophy Music, και συγκεκριμένα με τον μουσικό παραγωγό και συνθέτη Γιώργο Διγενή, ξεκινήσαμε να χτίζουμε αυτό το project από την αρχή μέχρι και σήμερα. Το είδος στο οποίο εντάσσονται τα κομμάτια μου είναι η soul/R&B. Ενα χαρακτηριστικό των κομματιών θα έλεγα ότι είναι οι πολυφωνίες και μέσα σε αυτό εμπλέκονται και άλλες επιρροές». Πολυφωνίες και νέο αίμα: η κλισέ ερώτηση για τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι ήταν απαραίτητη, αν και αρκετά κατόπιν εορτής πλέον. «Εννοείται πως θα πήγαινα ευχαρίστως στη Eurovision. Φυσικά με ένα κομμάτι που θα πίστευα ότι είναι δυνατό και μου ταιριάζει - και θα μου άρεσε να είχε και μια όμορφη χορευτική σύνθεση. Μου αρέσει πολύ η Μαρίνα Σάττι με τα πολυφωνικά παραδοσιακά της στοιχεία, αλλά δυστυχώς δεν μ’ άρεσε το τραγούδι της. Δεν θεωρώ ότι είχε προδιαγραφές για live εμφάνιση. Ισως να μπορούσα να το φανταστώ με πολλές φωνές, ώστε να πλησιάσει λίγο στην αρχική λογική της Μαρίνας. Ετσι ίσως θα υποστηριζόταν καλύτερα το φωνητικό κομμάτι σε σχέση με το δυναμικό και γρήγορο χορευτικό».