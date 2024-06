Θεοδωροπούλου για Ταχτσίδη: Ήταν ο θεός μου, με πλήγωσε που πήγε με τη σχέση του εκεί που πήγαινα με τα παιδιά μας

My Style Rocks ενόψει του τελικού του τηλεπαιχνιδιού μόδας και αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Ζέτα Θεοδωροπούλου πήγε με τις υπόλοιπες φιναλίστ τουενόψει του τελικού του τηλεπαιχνιδιού μόδας και αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη

Αναφερόμενη στον ποδοσφαιριστή, είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπήρξε πολύ ερωτευμένη μαζί του αλλά την προκάλεσε και έτσι αποφάσισε να αναρτήσει στο Instagram το μακροσκελές μήνυμα, που έγραφε ότι την έχει απατήσει με άλλη γυναίκα.

Εκείνο που τη στενοχώρησε περισσότερο, είναι ότι ο πρώην σύζυγός της, πήγε με τη νέα του σχέση στο Ναύπλιο, ένα μέρος όπου «μεγάλωνε τα παιδιά τους για 9 καλοκαίρια» όπως ανέφερε. «Γιατί να την πάει εκεί; Με προκάλεσαν» τόνισε.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Φαίη Σκορδά της ευχήθηκε «Αθηνά Οικονομάκου» με μια έμμεση αναφορά στη νέα σχέση της ηθοποιού μετά το διαζύγιο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1zn87ndohyx)

«Το My Style Rocks ήταν για εμένα ένα σωσίβιο»

Μιλώντας για το My Style Rocks, η Ζέτα Θεοδωροπούλου σχολίασε: «Το My Style Rocks ήταν για εμένα προσωπικά και ένα σωσίβιο γιατί όλους αυτούς τους μήνες είχα να αντιμετωπίσω κι άλλα θέματα που ήταν αρκετά δύσκολα. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαι μια μανούλα με τρία παιδιά και δεν έχω βοήθεια, δεν έχω κοπέλα, τα μεγαλώνω μόνη μου είμαι μόνη μου. Ταυτόχρονα, έχω να αντιμετωπίσω μία δύσκολη προσωπική κατάσταση και σε συνδυασμό με ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι πολλές φορές ήταν πιεστικά πάρα πολύ. Πολλές φορές είπα ότι θα τα παρατήσω, όμως τελικά η εκπομπή για εμένα αυτή ήταν ένα σωσίβιο».



Κλείσιμο

Στην πορεία, μίλησε για τη στιγμή που ανακάλυψε ότι ο Παναγιώτης Ταχτσίδης την απάτησε.

Παράλληλα, η Ζέτα Θεοδωροπούλου τόνισε ότι θα αγαπάει πάντα τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι ο πατέρας των παιδιών της.

Ταχτσίδης και Θεοδωροπούλου σε νυχτερινή έξοδό τους τον Δεκέμβριο του 2022

«Ήτανε μία κατάσταση που ήταν πολλές μήνες περίμενα και εγώ να γυρίσει Ελλάδα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, που ξεκαθαρίστηκαν και πλέον το ζήτημα έχει πάει με τις δικηγόρους μας για το διαζύγιο για την λύση του γάμου και το καλύτερο δυνατό θεωρώ ότι θα κάνουμε και οι δύο για τα παιδιά μας. Ήταν πολύ δύσκολα το ομολογώ, αλλά παρόλα αυτά, δεν τα παράτησα ποτέ» είπε.«Πληγώθηκα, είμαι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός και το είχα πει και στην αρχική συνέντευξη, δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι λάθος είπα απλά την αλήθεια μου είπα, γιατί και εγώ όλο αυτό τον καιρό ήμουνα ένας που ευγενικός άνθρωπος, προστάτευα και την οικογένειά μου, πρόσεχα την κάθε συνέντευξη. Δεν έχω να πω τίποτα κακό γι' αυτόν βέβαια, γιατί είναι ο πατέρας των παιδιών μου και θα είναι για πάντα, αυτό δεν αλλάζει. Αλλάξαμε πορεία και μένω σε αυτό» είπε στο «Fay's Time».Όσο για την ανάρτηση στα social media, ξεκαθάρισε ότι ήταν μια έκρηξη θυμού επειδή την προκάλεσαν. «Τώρα η ανάρτηση που έκανα ήταν μια έκρηξη θυμού γιατί δεν ξέρω πως φαίνεται, μπορεί να κατηγορούν εμένα να πουν "γιατί να το κάνει αυτό;". Έγινε τώρα γιατί πήρα την αφορμή, αν δε με είχαν προκαλέσει και εγώ δεν θα έφτανα στα όρια μου. Πήγαμε τη Δευτέρα 5 Ιουνίου στην δικηγόρο και την Τρίτη, την επόμενη μέρα ακριβώς, πριν καν βγει το διαζύγιο, δεν είχε γίνει μια καμιά αίτηση, κανένας δεν περίμενε υπογραφή από μένα.Δεν είναι ότι εγώ ανέβασα κάτι στα social πρώτη. Μου στείλανε από εκεί που πήγαινα τα παιδιά μας 9 χρόνια στο Ναύπλιο, εκεί τα μεγάλωνα τα καλοκαίρια, ότι βρίσκεται εκεί πέρα με τη συγκεκριμένη σχέση του».Η Ζέτα Θεοδωροπούλου δεν δίστασε να επισημάνει, πόσο ερωτευμένη ήταν με τον πρώην άντρα της. «Ήμουνα πάρα πολύ ερωτευμένη και δεν παίρνω τίποτα πίσω από όσα έχω πει. Πάρα πολύ ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο ήταν ο θεός μου, ο κόσμος όλος, οπότε κι εμένα όταν μου συνέβη αυτό καταλαβαίνεις ότι έχασα τον κόσμο κάτω από τα πόδια προσπάθησα να το παλέψω. Πρώτα η άλλη πλευρά να προκαλέσει και είδα story ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Την πήγε Ναύπλιο... γιατί εκεί; Πήγαινέ τη αλλού, στις Μπαχάμες, δηλαδή τόσο καιρό προκαλούσε είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή πληγώθηκα ήτανε μια πραγματική κίνηση αλλά ήταν βρασμώ ψυχής» δήλωσε.