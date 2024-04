‘The Office’ Sets First Cast Members for Potential Follow-Up Series https://t.co/WLFa6V9cUy — The Hollywood Reporter (@THR) April 19, 2024

και ηθα ηγηθούν του spin-off του «Office».Η σειρά προέρχεται από τον δημιουργό της αρχικής σειράς « The Office» Γκρεγκ Ντάνιελς και θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν.Ο Ντόναλ Γκλίσον και η Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε θα ενταχθούν στο σύμπαν της αγαπημένης κωμωδίας για τον εργασιακό χώρο που κέρδισε πολλά Emmy και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους αντίστοιχους ρόλους τους δεν έχουν αποκαλυφθεί, καθώς η σειρά παραμένει σε ενεργό στάδιο ανάπτυξης με την Universal Television.Η Ιμπατσιατόρε είναι γνωστή από τη συμμετοχή της στο «White Lotus», ενώ ο Γκλίσον έχει παίξει τόσο σε ταινίες όσο και σε σειρές, με τους πιο γνωστούς ρόλους του στα «Star Wars: The Rise of Skywalker», «Peter Rabbit» και «Ex Machina».Όπως ανέφερε προηγουμένως το Hollywood Reporter, ο δημιουργός του «Office» ξεκίνησε την ανάπτυξη της ιστορίας στις αρχές Ιανουαρίου για να εξερευνήσει μια νέα σειρά που θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την πρώην επιτυχία του NBC (η οποία είναι μια εκδοχή της βρετανικής κωμωδίας του Ρίκι Τζερβέις). Ο Ντάνιελς προσέλαβε πρόσφατα τον Μάιοκλ Κόρμαν για να συνδημιουργήσει το σόου. Ο παραγωγός και σεναριογράφος είπε επίσης ότι δεν θεωρεί ότι το spin-off είναι reboot της σειράς του 2005.Προς το παρόν δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας για τη νέα σειρά.