«Πριν καν φτάσουμε στα βαθιά ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα, το "Back to Black" είναι, στο πιο βασικό επίπεδο, ένα κακό, κακό κομμάτι κινηματογραφικής δημιουργίας», αρχίζει η κριτική. «Το κόλπο που ξεδιπλώνεται είναι ότι πρόκειται για μια ιμπρεσιονιστική, αφηρημένη προσέγγιση της ζωής της Έιμι Γουαινχάουζ, βασισμένη στους στίχους της».Αλλού, ο Guardian είχε μια πολύ πιο θετική άποψη για την ταινία, με τον κριτικό Πίτερ Μπράντσοου να της δίνει τέσσερα αστέρια.Χαρακτηρίζοντας το «Back to Black» «εύκολα» την καλύτερη δουλειά της Τέιλορ-Τζόνσον - η σκηνοθέτρια είχε κάνει στο παρελθόν την πρώτη ταινία του «Fifty Shades of Grey» - ο Μπράντσοου την εξήρε ως μια «επείγουσα, ζεστή, ειλικρινή δραματοποίηση», και υπερθεμάτισε για την «ελκυστική και γλυκιά» ερμηνεία της Αμπέλα ως Γουαινχάουζ.Έγραψε: «Το "Back to Black" είναι ουσιαστικά μια ευγενική, συγχωρητική ταινία και υπάρχουν άλλοι, πιο σκληροί, πιο ζοφεροί τρόποι για να μεταφερθεί η ζωή της Γουαινχάουζ στην οθόνη - αλλά η Αμπέλα μεταφέρει την τρυφερότητά της, και ίσως το πιο οδυνηρό απ' όλα τη νιότη της, η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη σκληρή εικόνα και την τρομακτικά ώριμη φωνή της».Η κριτική της Telegraph, επίσης, έγραψε για το «Back to Black» ότι είχε μια «προσεκτική γυαλάδα» που οδήγησε στο να είναι η ιστορία της σταρ «ίσως λιγότερο διαφωτιστική ή πραγματικά τραγική από ό,τι θα μπορούσε να είναι».Παρόλα αυτά, η κριτική του με τρία αστέρια επαινεί επίσης την ερμηνεία της Αμπέλα και υπερασπίζεται την επιλογή να την βάλει να τραγουδήσει αντί να χρησιμοποιήσει τα πραγματικά φωνητιά της Γουαινχάουζ.Ωστόσο, στην κριτική του Digital Spy, ο κριτικός Ian Sandwell υποστήριξε ότι η βιογραφική ταινία δεν έπιασε όλες τις σωστές νότες και υπέφερε λόγω της αποφυγής των πιο τραγικών στοιχείων της ζωής της Γουαινχάουζ.Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 11 Απριλίου.