Κλείσιμο

επαίνεσε τηγια την ερμηνεία της στο «Blackbird» τονίζοντας ότι είναι «μια υπέροχη εκδοχή» που «ενισχύει το μήνυμα πολιτικών δικαιωμάτων που με ενέπνευσε να γράψω το τραγούδι εξαρχής».«Νομίζω ότι η Μπιγιόνσε έχει κάνει μια υπέροχη εκδοχή και θα παρότρυνα όποιον δεν την έχει ακούσει ακόμα να το κάνει. Θα το λατρέψετε!» έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ σε ανάρτησή του στο Instagram.«Μίλησα μαζί της στο FaceTime και με ευχαρίστησε που το έγραψα και της επέτρεψα να το ερμηνεύσει. Της είπα ότι η απόλαυση ήταν όλη δική μου και νομίζω ότι έχει κάνει μία συγκλονιστική διασκευή του τραγουδιού. Όταν είδα το βίντεο στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του '60 με τα μαύρα κορίτσια να απομακρύνονται από το σχολείο, το βρήκα σοκαριστικό και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα αυτές τις μέρες υπάρχουν μέρη όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο.Οτιδήποτε μπορεί να κάνει το τραγούδι μου και η υπέροχη εκδοχή της Μπιγιόνσε για να περιοριστεί η φυλετική ένταση θα είναι υπέροχο και με κάνει πολύ περήφανο» τόνισε το πρώην μέλος των Beatles.Ο ΜακΚάρτνεϊ έγραψε το «Blackbird» το 1968, εμπνευσμένο από τη Little Rock Nine, την ομάδα των μαύρων φοιτητών που ήταν στην πρώτη γραμμή του κινήματος για την άρση του φυλετικού διαχωρισμού στην Αμερική. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αργότερα στο «The White Album» των Beatles.Η Μέλμπα Πάτιγιο Μπιλς, μέλος των Little Rock Nine δήλωσε στο NPR ότι ελπίζει ότι η εκδοχή του «Blackbird» από την Μπιγιόνσε θα οδηγήσει σε μια ανανεωμένη εστίαση στα πολιτικά δικαιώματα. «Οι άνθρωποι αγνόησαν το νόημα του τραγουδιού για πολύ καιρό» ανέφερε η Μπιλς. «Αλλά όταν μιλά η Queen B οι άνθρωποι θα ακούσουν» σημείωσε.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφίες: Shutterstock, EPA