Στο 6ο live, ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε στη σκηνή του Just The 2 Of us τον Στέλιο Ρόκκο που με την ενέργειά του ξεσήκωσε κοινό και τηλεθεατές με τις επιτυχίες του.Τη βραδιά έκλεισε ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια του, ο coach του J2US, Γιώργος Παπαδόπουλος. Στο τέλος της βραδιάς, από το 6o live του J2US αποχώρησαν η Αννα Μπεζάν και ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.