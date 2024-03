Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-czlrjg6sa35t)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» το look της Νικολίνας δίχασε την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. Αν και η παίκτρια εντυπωσίασε τον Λάκη Γαβαλά και την Έβελυν Καζαντζόγλου, οι οποίοι της έβαλαν 4, δεν κατάφερε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα βαθμολογικά από τον Στέλιο Κουδουνάρη.Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε, ανάμεσα σε άλλα: «Όντως είναι υπέροχο το look. Μ' αρέσει πάρα πολύ η mirror bag, μ' αρέσουν τα υπέροχα μακριά μανίκια και αυτό το λευκό που βγαίνει απέξω. Ήθελα μια extravagant μπότα από κάτω και όχι τη φούστα. Κάτι ύπερ dramatic για τα πόδια. Είναι υπέροχο το look βεβαίως, καταπλητικό, απλά εγώ σε εσένα λόγω του στυλ και της ευκολίας που έχεις να περιφέρεσαι να έβαζα ένα δραματικό πόδι».Η Έβελυν Καζαντζόγλου είπε με τη σειρά της: «Ήρθες και φώτισαν τα μάτια μου σε μια τόσο σκοτεινή εικόνα. Πραγματικά, ουάου! Φανταστικό! Επιτέλους βλέπω αυτό που θα ήθελα. Στο παπούτσι θα σου έβαζα κοθόρνους». Και πρόσθεσε: «Κορίτσι μου να ήταν έτσι όλα. Θα κοπιάσω άσχημα τον Γαβαλά».«Δεύτερο 4αρι από την κριτική επιτροπή» σχολίασε η Κατερίνα Καραβάτου.«Πάρα πολύ ωραία είσαι. Πολύ εντυπωσιακή. Αυτά είναι του ίδιου σχεδιαστή;» ανέφερε ο Στέλιος Κουδουνάρης.«Ναι» απάντησε η Νικολίνα.«Άρα κάνουμε δειγματισμό;» ρώτησε ο κριτής.«Όχι, ακριβώς» απάντησε η παίκτρια.«Η δική σου προσωπικότητα πού είναι σήμερα;» ρώτησε και πάλι ο κριτής και σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Η βάση είναι πάρα πολύ ωραία φυσικά και σωστά έβαλες το λευκό από μέσα. Όμως αυτή η μανσέτα δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα ένα πιο πλούσιο πουκάμισο που να τελειώνει σωστά. Έπρεπε να έχει κάτι αυτό το μανίκι. Τα νύχια σου θα έπρεπε να είναι ασημένια. Και σίγουρα κάποια δαχτυλίδια. Είναι πολύ γυμνά τα χέρια σου. Τα παπούτσια πολύ αδιάφορα σε σχέση με το υπόλοιπο look».«Ήταν μια μικρή απότομη προσγείωση...» σημείωσε στο τέλος η Κατερίνα Καραβάτου.