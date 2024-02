Πολ Μέσκαλ: Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έπαθε πανικό στις ερωτικές σκηνές με τον Άντριου Σκοτ στο «All of Us Strangers»

Κλείσιμο

μίλησε για την ανασφάλεια που αισθάνεται ως ηθοποιός κατά τη διάρκεια ερωτικών σκηνών.Ο 28χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι μερικές φορές αισθάνεται πανικό γυρίζοντας αυτού του είδους τις σκηνές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.Πρόσφατα, ο Ιρλανδός γύρισε σκηνές σεξ με τον, γνωστό από τον ρόλο του στο «Fleabag» και στο «Sherlock», για την ταινία «».Η ταινία ακολουθεί τον μοναχικό σεναριογράφο Άνταμ του Άντριου Σκοτ καθώς συναντά τα πνεύματα των νεκρών γονιών του και ερωτεύεται τον γείτονά του στον ουρανοξύστη που μένει στο Λονδίνο.Ο Μέσκαλ παραδέχτηκε ότι αισθάνθηκε πολύ ευάλωτος κατά τη διάρκεια των πολύ προσωπικών και τρυφερών στιγμών που γύρισε με τον Σκοτ.Ο ηθοποιός είπε στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «All of Us Strangers», Άντριου Χέιγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το περιοδικό AnOther: «Κάποιες φορές αισθάνθηκα πανικό. H υποκριτική έχει την ικανότητα να είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που κάνει οποιοσδήποτε από εμάς».