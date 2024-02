J2US: Δύο νέα ζευγάρια μπαίνουν στο σόου - Απόψε η πρώτη αποχώρηση

Κλείσιμο

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα και τη γνωριμία με τα νέα συναρπαστικά ζευγάρια, το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, έρχεται απόψε στις 20:00 στον Alpha με πολύ τραγούδι, κέφι, ανεβασμένη διάθεση και φυσικά ανεπανάληπτες εκπλήξεις!Ο απόλυτος showman, Νίκος Κοκλώνης, με την αστείρευτη ενέργεια και τη θετική του διάθεση, έχει ετοιμάσει άλλο ένα φαντασμαγορικό πάρτι που θα συνοδεύεται από μοναδικές στιγμές, ανατρεπτικές ερμηνείες και λαμπερές εμφανίσεις!Στο 1o live τους, τα 17 ζευγάρια είχαν τον ενθουσιασμό αλλά και το άγχος της πρεμιέρας αλλά όχι την αγωνία της αποχώρησης, την οποία θα αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά απόψε. Οι πρόβες τους ήταν αδιάκοπες μέσα στην εβδομάδα και ο στόχος τους είναι ένας:Να κερδίσουν με τις ερμηνείες τους το κοινό και φυσικά την αγαπημένη κριτική επιτροπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, ώστε να εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για το επόμενο live!Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr.«Μη Ρωτάς Τους Άλλους»