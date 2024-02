Νίκολα Πελτζ: Η άλλη κυρία Μπέκαμ

Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν Μπέκαμ, Νίκολα Πελτζ και Κρουζ Μπέκαμ στο Παρίσι (2023)

Στη «Lola» η Πελτζ πρωταγωνιστεί, υπογράφει το σενάριο και σκηνοθετεί Στο πάρτυ της WIF (Women In Film) μετά την απονομή των Οσκαρ (2023)

Με τους γονείς της Νέλσον Πελτζ και Κλόντια Χέφνερ

Μια μεγάλη οικογένεια: η σύντροφος του Ρόμεο, Μία Ρέγκαν, Ρόμεο, Κρουζ, Χάρπερ, Ντέιβιντ, Βικτόρια και Μπρούκλιν Μπέκαμ στο πλευρό της Νίκολα Πελτζ (αριστερά)

Από την closet campaign του οίκου Balenciaga

Mπρούκλιν και Νίκολα στη μεγάλη πρεμιέρα

Νεόνυμφοι στη «Vogue»

Μπρούκλιν και Νίκολα στο Met Gala 2023

Η κοινή φωτογραφία τους που ανέβασε στο Instagram η Βικτόρια για να ευχηθεί στη Νίκολα για τα 29α γενέθλιά της τον Ιανουάριο

Το σίγουρο είναι ότι η ζωή της οικογένειαςθα μπορούσε να γίνει ριάλιτι που θα γνώριζε μεγαλύτερη επιτυχία από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Beckham» στο. Η καθημερινότητά τους, στοιχεία της οποίας πολύ συχνά δεν προσπαθούν να κρύψουν, επιφυλάσσει τα πάντα: έρωτες, έριδες, σκάνδαλα, συμφιλιώσεις και πολλά εκατομμύρια βρετανικές λίρες.Στον ρόλο της chef d’orchestre, της γυναίκας μαέστρου δηλαδή που κινεί τα νήματα, βρίσκεται η χαρισματική και δαιμόνια, η οποία χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια έχει πάντα τον τρόπο να κλέβει την παράσταση.Οπως και πριν από μερικές ημέρες στο Λος Αντζελες, όταν αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό της νύφης της Νίκολα Πελτζ, της πάμπλουτης συζύγου του πρωτότοκου γιου της, στην πρεμιέρα της ταινίας «Lola» όπου η 29χρονη Αμερικανίδα πρωταγωνιστεί. Οι φωτογραφίες των υπέρλαμπρων νύφης και πεθεράς, οι οποίες μέχρι πρόσφατα λέγεται ότι συνηπήρχαν σε ψυχροπολεμικό κλίμα, έγιναν viral και μια νέα εποχή μόλις ξεκίνησε για τις δύο γυναίκες, τις οποίες πάνω απ’ όλα ενώνει η λατρεία τους για τον 25χρονο Μπρούκλιν.Στη «Lola» η Νίκολα Πελτζ επιδεικνύει μια σειρά από τα ταλέντα της, αφού, εκτός από το να ενσαρκώνει την κεντρική ηρωίδα, υπογράφει το σενάριο και κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνοθεσία. Σύμφωνα με το imdb.com, «η Λόλα Τζέιμς εργάζεται για να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα ώστε να πάρει τον μικρό αδελφό της, Αρλο, μακριά από το τοξικό σπίτι τους. Δεν χάνει τις ελπίδες της μέχρι που ένα τραγικό βράδυ ολόκληρος ο κόσμος της ανατρέπεται. Από τότε, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο». Οπως ήταν φυσικό, η Πελτζ έλαμπε στην επίσημη πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου. Η οικογένεια Μπέκαμ έσπευσε σύσσωμη να τη συγχαρεί και εκείνη φωτογραφήθηκε περιχαρής ακόμα και αγκαλιά με τη Βικτόρια, αφήνοντας πίσω της το άσχημο ξεκίνημα στη σχέση τους το 2022, την εποχή της προετοιμασίας του γάμου της με τον Μπρούκλιν.Ο λόγος; Οπως αποκάλυψε η ίδια η Πελτζ στα ΜΜΕ εκείνο το διάστημα, ο περιβόητος καβγάς τους ξέσπασε όταν ηέμαθε πως η νύφη της θα εμφανιζόταν στο πλάι του γιου της με δημιουργία Valentino, σνομπάροντας τον δικό της οίκο μόδας, και κατ’ επέκταση την ίδια.και της υψηλής ραπτικής του εδώ και καιρό. Και ήμουν πραγματικά τυχερή που μπόρεσα να ταξιδέψω στο ατελιέ του για να δοκιμάσω το νυφικό», είχε ομολογήσει. Το παζλ των παρεξηγήσεων συμπληρώθηκε και με την επιλογή των υπόλοιπων ρούχων του glam γαμήλιου τριημέρου, όπου ούτε ένα μέλος της οικογένειας Πελτζ δεν έδειξε προτίμηση στην ταμπέλα Victoria Beckham και τη συγγενή τους πλέον Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας. Ναι, όταν έχεις πεθερά τη Βικτόρια, είναι δύσκολο να φορέσεις άλλο ρούχο, ακόμη κι αν πρόκειται για υψηλή ραπτική Valentino. Η Πελτζ όμως το τόλμησε και τα υπόλοιπα είναι -ξεχασμένη απ’ ό,τι φαίνεται πλέον- ιστορία.Η Nίκολα Πελτζ είναι κόρη του μοντέλου Κλόντια Χέφνερ και του δισεκατομμυριούχου. Ο εβραϊκής καταγωγής πατέρας της ξεκίνησε την πορεία του με την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Trian Fund Management L.P., με έδρα το Μανχάταν. Η εταιρεία έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 9 δισ. δολαρίων, μερίδια στην DuPont, στην Bank of New York Mellon, την εταιρεία τροφίμων και ποτών Mondelez International κ.ά. Ο Νέλσον Πελτζ είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του κολοσσού Procter & Gamble και μη εκτελεστικός πρόεδρος της Wendy’s και της Madison Square Garden Company. Παρόλο που ο Νέλσον Πελτζ προέρχεται από μια οικογένεια κροίσων επιχειρηματιών, αντί να επαναπαυτεί, κατάφερε όχι απλώς να διπλασιάσει, αλλά να τετραπλασιάσει την περιουσία του, που, σύμφωνα με το «Forbes», ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια. Στο παρελθόν υπήρξε κι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας οικονομικά τις καμπάνιες του.Βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα της, η Νίκολα Πελτζ δεν θεώρησε τον πλούτο δεδομένο και κατάφερε να βγάλει τα δικά της χρήματα στη σόουμπιζ. Η νεαρή γόνος είχε πάντα το μικρόβιο της υποκριτικής. Το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη το έκανε το 2006 στην οικογενειακή κωμωδία «Χριστούγεννα στην πρίζα», με πρωταγωνιστές τους Ντάνι ΝτεΒίτο και Μάθιου Μπρόντερικ. H χρονιά που ακολούθησε της χάρισε έναν ρόλο στο θεατρικό έργο «Blackbird», στο πλάι του Τζεφ Ντάνιελς, άλλον έναν στην ανεξάρτητη ταινία «Harold» και το 2008 συμμετείχε στο βιντεοκλίπ της Μάιλι Σάιρους για το «7 Things».Ηταν όμως ο ρόλος της στη σειρά «Avatar: The Last Airbender» που την έκανε ευρέως γνωστή και επέφερε τα δέοντα στον τραπεζικό της λογαριασμό. Και καθώς ο χώρος της μόδας αρέσκεται στις διάσημες νεαρές γόνους κροίσων, η Νίκολα γρήγορα βρέθηκε να κάνει καριέρα και ως μοντέλο. Το 2015 ήταν το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας του ASOS, ενώ έχει ποζάρει για τα εξώφυλλα εξαιρετικά επιλεκτικών περιοδικών όπως τα «Vogue», «Tatler» κ.ά. Το επαγγελματικό της portfolio περιλαμβάνει ακόμα καμπάνιες των Pepe Jeans και Nicole Benisti ενώ αυτή την εποχή είναι το πρόσωπο του ιταλικού brand GCDS. και της closet campaign του οίκου Balenciaga Με το επιχειρηματικό πνεύμα στο DNA της, η Νίκολα δεν σταματά πουθενά. Παράλληλα με την Εβδομη Τέχνη και τη μόδα, φτιάχνει περιεχόμενο για το YouTube και τα social media που συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της περιουσίας της.Στην προσωπική της ζωή, απολαμβάνει τον έγγαμο βίο με τονστην έπαυλή τους αξίας 134 εκατ. δολαρίων στη Φλόριντα, στην υπερπολυτελή κατοικία τους στη Νέα Υόρκη και στα αμέτρητα ταξίδια που πηγαίνει με τα ιδιωτικά τζετ των Πελτζ. Με τον Μπρούκλιν γνωρίστηκαν στον χώρο της μόδας και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. Εμειναν δύο χρόνια αρραβωνιασμένοι, ενώ ο γάμος τους το 2022 ήταν το κοσμικό event της χρονιάς, ακόμα κι αν κατέληξε τροφή για τον κίτρινο Τύπο.Παρότι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά των Μπέκαμ διαθέτει από την οικογένειά του περιουσία περίπου 520 εκατ. δολαρίων, αρέσκεται να πουλά το όνομά του ως μοντέλο δοκιμάζοντας παράλληλα και τις μαγειρικές του ικανότητες στο YouTube. Πολύ πρόσφατα, δε, σημείωσε και την πρώτη του μεγάλη επιτυχία ως σεφ δημιουργώντας πέντε πιάτα για τη βρετανική Uber Eats και αυξάνοντας τα εισοδήματά του. Αν και η μητέρα του έπαιζε για χρόνια τον ρόλο της άτυπης μάματζερ βοηθώντας τον να αποκτήσει περιουσία ως μοντέλο και μάγειρας, η σύζυγός του φαίνεται ότι είναι η καλύτερη επένδυση της ζωής του. Ο πατέρας της φρόντισε τα δύο παιδιά να ξεκινήσουν τη ζωή τους με μια περιουσία 60 εκατ. δολαρίων, που χάρη στην ανήσυχη φύση και την εργατικότητα της Νίκολα αυξάνεται συνεχώς. Μάλιστα στο «Lola» υπογράφει και την παραγωγή.Η εταιρεία Lola Productions, της οποίας λέγεται ότι είναι μία από τους μεγαλομετόχους, έχει έδρες σε Νέα Υόρκη, Λος Αντζελες και Στοκχόλμη. Εκτός από την ομώνυμη ταινία, συμμετέχει σε ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών διαφημιστικών, σε editorial μόδας, εξώφυλλα περιοδικών με διασημότητες (σε «Vogue», «Harpers Bazaar», «L’ Officiel» κ.ά.) και φωτογραφικές παραγωγές για λογαριασμό του οίκου Chanel, καθώς και των εταιρειών Mango και Levi’s. Τώρα χρηματοδοτεί τις ταινίες της Νίκολα, καθώς η ταλαντούχα νεαρή έχει φιλόδοξα σχέδια για τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες αντάξιες υποψηφιότητας Οσκαρ. Το χρήμα σίγουρα δεν αποτελεί πρόβλημα εδώ.Υπό την πίεση του κακού κλίματος που επικρατούσε στη νέα σύνθεση της οικογένειας, οι νεόνυμφοι Νίκολα και Μπρούκλιν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για μόνιμη εγκατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία του Brexit και πήραν τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ και να αφοσιωθούν στην καριέρα τους, μακριά από το βλέμμα της Βικτόρια. Μέχρι που πέρασε ο καιρός, το άλλοτε Spice Girl είδε τον γιο της χαρούμενο και ευτυχισμένο και θέλησε να βάλει μπόλικο νερό στο κρασί της. Η πρόσκληση που έστειλε το ζευγάρι στους Μπέκαμ για την πρεμιέρα της ταινίας «Lola» στο Λος Αντζελες ήταν μια καλή αφορμή για να αναθερμανθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ο, η, ο, οκαι ηπέταξαν για την άλλη πλευρά του ωκεανού και η συμφιλίωση επετεύχθη σε πανηγυρικό κλίμα.Δεν είναι τυχαίο ότι ηεμφανίστηκε σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική για την ίδια περίσταση φορώντας δημιουργίες της πεθεράς της, ενώ είχε αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της από εκθαμβωτικό ξανθό σε πικάντικο καστανό - ναι, περίπου όπως της Βικτόρια. «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για σένα.Συγχαρητήρια για την απίθανη ταινία σου!», έγραψε η Βικτόρια Μπέκαμ στην ανάρτηση της περίφημης φωτογραφίας τους στο Instagram. Με άλλα λόγια, Νίκολα Vs Βικτόρια σημειώσατε Χ.