Βρετανικό Μουσείο: Ποιος είναι ο Τουρκοβρετανός σχεδιαστής που έκανε επίδειξη μόδας μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα

Σε συνέντευξή του το 2021, στην ελληνική Vogue, είχε πει για την καταγωγή του: «Είχα μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία και μια ανατροφή η οποία, αν και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα έλεγα πως ήταν εντελώς φυσιολογική. Ο πατέρας μου καταγόταν από την ανατολική Τουρκία και η μητέρα μου από τα Midlands της κεντρικής Αγγλίας».Ο Ερντέμ Μοράλιογλου αποφοίτησε από το Κολλέγιο της Marianopolis κι απέκτησε πτυχίο μόδας από το Ryerson Polytechnical Institute στο Τορόντο του Καναδά. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως ασκούμενος για τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας, Vivienne Westwood.Το 2000 μετακόμισε στο Λονδίνο και σπούδασε μόδα στο Royal College of Art με υποτροφία Chevening. Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου κι έζησε για ένα διάστημα, πριν ξεκινήσει τη δική του εταιρεία το 2005.12 χρόνια αργότερα, δημιούργησε την πρώτη του ανδρική συλλογή για την H&M, ενώ έναν χρόνο μετά σχεδίασε κοστούμια για 24 χορευτές μπαλέτου που έπαιζαν στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.Το 2021 η εταιρεία του είχε ήδη γίνει γνωστή και στον χώρο της ανδρικής μόδας. Το 2014, ο σχεδιαστής ανακηρύχθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας «Σχεδιαστής Γυναικείας Ένδυσης της Χρονιάς», ενώ το 2017, κατάφερε να κερδίσει το βραβείο International Canadian Designer of the Year στα Canadian Arts & Fashion Awards.Το 2020, ανακηρύχθηκε μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) για τις υπηρεσίες του στη μόδα. Πλέον, ζει στο Λονδίνο, όπου και διατηρεί το στούντιό του. Είναι παντρεμένος με τον αρχιτέκτονα, Φιλίπ Τζόζεφ από το 2018.