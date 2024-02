Ridley Scott to Direct Bee Gees Movie https://t.co/R9cwNKuqC6

Αφού επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1967, συνέχισαν να αποκτούν τεράστια δημοτικότητα με μια σειρά από επιτυχίες, όπως τα How Can You Mend a Broken Heart, Jive Talkin' και Tragedy. Το ντίσκο άλμπουμ τους στο soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever έχει πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισε πέντε Grammy, μεταξύ άλλων και στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς.Ο Μόρις Γκιμπ πέθανε το 2003 και ο Ρόμπιν Γκιμπ πέθανε το 2012.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: EPA