Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Δεν σταμάτησαν να φιλιούνται στην πρεμιέρα της ταινίας της τραγουδίστριας

This is Them…Now❣️#AboutLastNight✨Jennifer Lopez and Ben Affleck at the world premiere of @jlo’s “THIS IS ME…NOW: A Love Story.”



Streaming on @PrimeVideo February 16th. #ThisIsMeNow #Jlo #JenniferLopez #BenAffleck #CriticsChoice pic.twitter.com/inNXDh5BEA