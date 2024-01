Η αληθινή ιστορία αγάπης που εξελίχθηκε σε μίσος ανάμεσα στον Τρούμαν Καπότε και τις κοσμικές φίλες του

Ισως ποτέ δεν θα μάθουμε γιατί ο Τρούμαν Καπότε αποφάσισε να εκθέσει σε βιβλίο τα πιο σκοτεινά μυστικά των λαμπερών κυριών που τον θεωρούσαν επιστήθιο φίλο τους. Από ένδεια συγγραφικής έμπνευσης; Για λόγους εκδικητικότητας; Ή μήπως οι πληροφορίες που συγκέντρωνε όλα αυτά τα χρόνια συγχρωτιζόμενος μαζί τους ήταν υπερβολικά ενδιαφέρουσες για να συνεχίσει να τις κρατάει μέσα του;

Ο διάσημος συγγραφέας Τρούμαν Καπότε

Η ουσία είναι ότι τον Νοέμβριο του 1975 ο φημισμένος συγγραφέας μυθιστορημάτων, όπως το «Πρόγευμα στο Τίφφανυς» και «Εν Ψυχρώ», δημοσίευσε στο τεύχος του «Esquire» την ιστορία «La Côte Basque, 1965», ως μια πρόγευση του βιβλίου του «Οταν οι προσευχές εισακούονται», που ωστόσο δεν ολοκλήρωσε ποτέ.

Η Σλιμ Κιθ, fashion icon και πρώην σύζυγος του παραγωγού Χάουαρντ Χοκς, με τον ηθοποιό Τζίμι Στιούαρτ (1948) ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ Pari Dukovic/FX

Η ηθοποιός και κοσμική Σι Τζέι Γκεστ (1962) ΚΛΟΕ ΣΕΒΙΝΙ

Η αδερφή της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, κοσμική και interior designer, Λι Ραντζιβίλ (1962) ΚΑΛΙΣΤΑ ΦΛΟΚΧΑΡΤ Pari Dukovic/FX

Στους κοσμικούς Κύκνους περιλαμβανόταν και η Τζόαν Κάρσον, σύζυγος του διάσημου παρουσιαστή Τζόνι Κάρσον (1968) ΜΟΛΙ ΡΙΝΓΚΟΥΟΛΝΤ Pari Dukovic/FX

Αν Γούντγουορντ, πρώην ραδιοφωνική ηθοποιός και μετέπειτα σύζυγος του τραπεζίτη Μπίλι Γούντγουορντ (1940) ΝΤΕΜΙ ΜΟΥΡ Pari Dukovic/FX

Η Μπέιμπ Πάλεϊ είχε μόνιμη θέση στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες κυρίες της Νέας Υόρκης (1953) ΝΑΟΜΙ ΓΟΥΟΤΣ

Αν οι λέξεις ήταν μαχαίρια, δεν θα τραυμάτιζαν περισσότερο τη σχέση του Καπότε με τις διάσημες φίλες του -γνωστές και ως Κύκνοι-, των οποίων τα μυστικά και οι απρέπειες έγιναν εν μια νυκτί λαϊκό ανάγνωσμα, διαταράσσοντας για πάντα τη γαλήνη της νεοϋορκέζικης ελίτ.προηγήθηκαν αυτής της δημοσίευσης και κυρίως αυτά που ακολούθησαν -τα οποία περιελάμβαναν ακόμα και μια αυτοκτονία- έγιναν το θέμα του νέου κύκλου της σειράς « Feud » του πολυμήχανου Ράιαν Μέρφι , μετά τη δραματοποίηση της έριδας μεταξύ της Τζόαν Κρόφορντ και της Μπέτι Ντέιβις το 2017. Ο πρώτος, βέβαια, που εμπνεύστηκε από την αδιακρισία του Καπότε και των παρελκόμενών της ήταν ο συγγραφέας Λόρενς Λίμερ, που το 2021 εξέδωσε το βιβλίο «Οι γυναίκες του Καπότε: Μια αληθινή ιστορία αγάπης, προδοσίας και το κύκνειο άσμα μιας εποχής», δίνοντας τελικά στον Μέρφι την ιδέα στο πιάτο.οι γυναίκες που έμειναν γνωστές στην κοσμική ιστορία της Νέας Υόρκης ως Κύκνοι και πώς ξεκίνησε η σχέση τους με τον Καπότε; Ο χρόνος γυρίζει πίσω στο 1955, όταν ο νεαρός και ανερχόμενος τότε συγγραφέας γνωρίστηκε με την Μπέιμπ Πάλεϊ, πρώην συντάκτρια μόδας, δημοφιλέστατη socialite και σύζυγο του ιδρυτή του CBS, Γουίλιαμ Σ. Πάλεϊ. Ο Καπότε θα έγραφε αργότερα για εκείνη: «Η κυρία Π. είχε μόνο ένα ελάττωμα: ήταν τέλεια. Κατά τα άλλα, ήταν τέλεια».Υπεύθυνος για την πρώτη τους συνάντηση ήταν ο κινηματογραφικός παραγωγός Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ, ο οποίος είχε ζητήσει από τους Πάλεϊ να καλέσουν και τον φίλο του Τρούμαν σε μια πτήση με το ιδιωτικό τους τζετ - απλές ιστορίες καθημερινής χλιδής. Το ζεύγος δέχτηκε με χαρά ακούγοντας το όνομα Τρούμαν, υποθέτοντας ότι αναφερόταν στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο. Η έκπληξή τους ήταν τεράστια όταν διαπίστωσαν το μέγεθος της παρανόησης, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον Καπότε και την Μπέιμπ να δεθούν με μια στενή και μακροχρόνια φιλία.με συνοπτικές διαδικασίες στη λαμπερή ελίτ της Παρκ Αβενιου, στην οποία η Πάλεϊ ήταν η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα.Οι φίλες της, όλες πλούσιες, διάσημες και κοσμικές, ανάμεσά τους η Λι Ραντζιβίλ, interior designer και αδερφή της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, η Σι Τζέι Γκεστ, ηθοποιός και συγγραφέας, και η Σλιμ Κιθ, κατά συρροή σύζυγος ισχυρών ανδρών και fashion icon της εποχής, έγιναν φίλες του. Σύντομα θα άρχιζαν να του εκμυστηρεύονται όλες τις μύχιες σκέψεις τους και όλα όσα δεν θα ομολογούσαν ποτέ στους συζύγους ή συντρόφους τους. Εκείνος άκουγε, συμβούλευε, παρηγορούσε και, όπως θα αποδεικνυόταν, κατέγραφε.Εκείνες, ανύποπτες, δήλωναν γοητευμένες από το πνεύμα του, ένιωθαν ασφαλείς με την ομοφυλοφιλία του -το ίδιο και οι σύζυγοί τους που δεν τον θεωρούσαν σε καμία περίπτωση αντίζηλο- και τον σύστηναν σε όλους όσους θα έπρεπε να γνωρίζει για να ανελιχθεί κοινωνικά και επαγγελματικά, αν και η συγγραφική του δεινότητα ήταν εκείνη που τελικά θα τον κατέτασσε σε έναν από τους κορυφαίους συγγραφείς του 20ού αιώνα.και τρυφηλή εκείνα τα χρόνια για την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης, ένα πάρτυ που δεν τελείωνε ποτέ, με καλοραμμένες haute couture τουαλέτες, πανάκριβα κοσμήματα και το απαραίτητο ποτήρι σαμπάνιας ως αναπόσπαστη συνέχεια των καλομανικιουρισμένων χεριών. Ο,τι κακό συνέβαινε γινόταν πίσω από κλειστές πόρτες, κρυβόταν κάτω από το παχύ περσικό χαλί και ξεχνιόταν με ένα ακόμα πάρτυ. Και έπειτα ο ευνοούμενος πρόδωσε τη φιλία και την εμπιστοσύνη των Κύκνων του γράφοντας στο χαρτί όσα μυστικά τού είχαν ψιθυρίσει τα προηγούμενα χρόνια και προκαλώντας το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της νεοϋορκέζικης υψηλής κοινωνίας. Εκείνες που νόμιζαν ότι ήταν υπεράνω όλων -ακόμα και του νόμου- βρέθηκαν ξαφνικά ανεπανόρθωτα εκτεθειμένες. Και, φυσικά, δεν τον συγχώρησαν ποτέ.συνάντηση του συγγραφέα με την Μπέιμπ Πάλεϊ και περνάει χωρίς περιστροφές στα γεγονότα που ακολούθησαν τη δημοσίευση της ιστορίας στο «Esquire». Οπως πάντα, ο Μέρφι φρόντισε να στήσει μια υπερπαραγωγή αντάξια της εποχής που περιγράφει, με φαντασμαγορικά σκηνικά, κοστούμια που υπογράφει ο σχεδιαστής Ζακ Ποζέν -για το υπέρλαμπρο Black and White Ball- και η βραβευμένη ενδυματολόγος Λου Εριχ και πάνω απ’ όλα ένα all star cast. Στον ρόλο του Καπότε εμφανίζεται ο Τομ Χολάντερ, ενώ την Μπέιμπ υποδύεται η Ναόμι Γουότς. Γύρω τους περιστρέφονται όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες.Η Μπέιμπ Πάλεϊ ήταν η πρώτη που διέκοψε τη φιλία της με τον συγγραφέα, ο οποίος στο «La Côte Basque, 1965» είχε αποκαλύψει την ανίερη συμμαχία του συζύγου της με τη σύζυγο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Και παρότι είχε βάλει άλλα ονόματα στους χαρακτήρες του -η Μπέιμπ είχε ονομαστεί Κλίο Ντίλον-, εκείνη γνώριζε πολύ καλά σε ποιους αναφερόταν ο Καπότε.Θύμα της προδοσίας του ήταν και η Αν Γούντγουορντ, χήρα του μεγαλοτραπεζίτη Μπίλι Γούντγουορντ, τον οποίο η ίδια είχε πυροβολήσει θανάσιμα έπειτα από ένα δείπνο με τον δούκα και τη δούκισσα του Ουίνδσορ. Στις Αρχές είχε ισχυριστεί ότι τον πέρασε για διαρρήκτη. Ο Καπότε θα αποκάλυπτε στην ιστορία του ότι η Αν είχε σκοτώσει τον άντρα της σκόπιμα. Η Γούντγουορντ, την οποία υποδύεται η Ντέμι Μουρ, αυτοκτόνησε. «Σε αυτή την ιστορία τίθενται τα ζητήματα της αφοσίωσης και της ακεραιότητας. Προσωπικά δεν αγαπώ την ιδέα της εκδίκησης, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά περισσότερα: πόνος, απώλεια και το να μπορείς να εκτιμάς ό,τι έχεις», ήταν το σχόλιο της Μουρ για τον πυρήνα της υπόθεσης.Λέιν ενσαρκώνει την περιβόητη Σλιμ Κιθ, πρώην σύζυγο του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Χάουαρντ Χοκς, του ατζέντη Λίλαντ Χέιγουορθ και του Βρετανού βαρόνου Κιθ του Κάστλαρκ, η οποία δεν συγχώρησε ποτέ την αδιακρισία του πρώην φίλου της. Η Σι Τζέι Γκεστ, από την άλλη, ήταν μία από τους ελάχιστους Κύκνους που ο Τρούμαν Καπότε δεν πρόδωσε στην ιστορία του και ίσως η μοναδική που στη συνέχεια διατήρησε τις σχέσεις της μαζί του, ίσως από ευγνωμοσύνη που ο συγγραφέας, τουλάχιστον στην περίπτωσή της, κράτησε το στόμα του κλειστό. Την υποδύεται η Κλόε Σεβινί.«Είναι η ιστορία ενός κόσμου που αργοπεθαίνει, από τον οποίο ακόμα κρατιέται με νύχια και με δόντια μια παλαιότερη γενιά», περιγράφει η ίδια., «είναι μια ιστορία φιλοδοξίας, φιλίας και των σημειώσεων ενός συγγραφέα. Μια ιστορία για το πώς να ξεπερνάς τον εαυτό σου, ακόμα κι αν δεν μπορείς να το κάνεις. Και είναι, στον πυρήνα της, μια ιστορία για τις σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, ιδίως ομοφυλόφιλων αντρών και των φιλενάδων τους. Μια έριδα δεν αφορά ποτέ το μίσος, αφορά τον πόνο πάντα».«Feud: Capote Vs the Swans» θα κάνει πρεμιέρα στο FX στις 31 Ιανουαρίου και θα περιγράψει μέσα σε οκτώ επεισόδια τον αντίκτυπο μιας προδοσίας και το τι συμβαίνει σε ανθρώπους που τα έχουν όλα -φήμη, πλούτο, επιτυχία-, όταν βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Τόσο οι Κύκνοι όσο και ο ίδιος ο Καπότε, που τιμωρήθηκε για την προδοσία του με την αποπομπή του από τον αστραφτερό κόσμο τους. Ο Μέρφι πάλι θα κάνει το θαύμα του