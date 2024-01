Τιμοτέ Σαλαμέ: Ο ηθοποιός που κατάφερε στα 27 του χρόνια να εκτοξευτεί στην κορυφή του Χόλιγουντ

Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει από το σύμπαν/τον Θεό/τη βιομηχανία του θεάματος/τον εαυτό του ο Τιμοτέ Σαλαμέ . Είναι μόλις 27 ετών και έχει ήδη εκκολαφθεί όχι απλώς σε celebrity πρώτης γραμμής, αλλά σε οικουμενικής ακτινοβολίας σταρ που θυμίζει κάτι από το εκτόπισμα και την αίγλη των Xολιγουντιανών προγόνων του.Τα στούντιο δεν προλαβαίνουν να του στέλνουν νέα σενάρια και οι σκηνοθέτες να τον βολιδοσκοπούν για ρόλους, οι σχεδιαστές των κραταιών και των πλέον βαρύτιμων οίκων μόδας προσφέρουν γην και ύδωρ για να σουλατσάρει στο κόκκινο χαλί με τις δημιουργίες τους, τα περιοδικά τον θεωρούν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, αδιαφιλονίκητο sex symbol της Gen Z.Είναι αυτός που αναθεώρησε (προς το καλύτερο) τα ενδυματολογικά ιερά και όσια των ανδρών: το ποίμνιο των ορκισμένων fans του είναι τόσο μεγάλο και, κυρίως, παθιασμένο μαζί του ώστε τον αναγκάζει να υιοθετήσει ως καθημερινή εξάρτυση τις κολεγιακές ζακέτες με κουκούλα (βλ. hoodies), ενίοτε και τη μάσκα προστασίας, εκείνη που έγινε ιερό στυλιστικό δισκοπότηρο την περίοδο της πανδημίας. Στα ακόμα καλύτερα νέα, ο γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στο « Wonka » -prequel του «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας»-, ετοιμάζεται για το sequel του «Dune» με την υπογραφή του Ντενί Βιλνέβ και είναι πια ώριμος υποκριτικά ώστε να ενσαρκώσει τον Μπομπ Ντίλαν στο πολυσυζητημένο (και πολυαναμενόμενο) biopic «A complete unknown».Κι όμως, παρά την ουρανομήκη επιτυχία και τη σχεδόν παλλαϊκή αποδοχή, ο νεαρός ηθοποιός επωάζει στα μύχια της ψυχής του ένα απωθημένο. Ποιο είναι αυτό; Οτι δεν αντιλήφθηκε πότε πρόλαβε να μεγαλώσει, ζώντας μια μετεωρική εκτόξευση στην καριέρα του (που συμπαρέσυρε και τη ζωή του) από το 2016, όταν το «Call me by your name» του Λούκα Γκουαντανίνο τον έχρισε it boy της παγκόσμιας σόουμπιζ. Μάλιστα για ακόμα πιο κακή του τύχη, ο Σαλαμέ, που για να υποδυθεί τον νεαρό Γουίλι Γουόνκα αφιερώθηκε σε μαθήματα χορού για έξι μήνες -δειγμάτιζε ακόμα και τις φιγούρες του στις βετεράνες χορεύτριες μητέρα και γιαγιά του μέσω Skype για να λάβει την ευλογία τους-, δεν έχει ακόμα καταφέρει να απολαύσει την παγκόσμια στερέωσή του ως pop icon.Ο κορωνοϊός και οι περιορισμοί που είχε επιβάλει του έκοβαν κάθε τόσο την κεκτημένη ταχύτητα και μετέτρεπαν τα επαγγελματικά ταξίδια του, τη σύναψη νέων συνεργασιών και τα γυρίσματα σε ταξίδια ανάμεσα σε Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες που ευτυχώς ξεπεράστηκαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ σήμερα νιώθει τουλάχιστον ευλογημένος στην τοποθεσία κορυφή της πυραμίδας ιεραρχίας του Χόλιγουντ.Βέβαια, ακόμα κι αυτό δεν είναι αρκετό για να απαλύνει τα υπαρξιακά ερωτήματα που τον σφυροκοπούν κάθε τόσο ή μάλλον όταν βλέπει στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι φίλοι ή οι παλιοί συμμαθητές του ζευγαρώνουν, παντρεύονται, αποκτούν παιδιά, ανοίγουν σπιτικό και κάνουν οικογένειες.Εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το πρόσωπό του -το οποίο τα λεξικά θα όφειλαν να τοποθετήσουν ως φωτογραφία δίπλα στα λήμματα «αθώο», «αιθέριο» και «απροβλημάτιστο»- συννεφιασμένο. Και δεν υπάρχει και λόγος, αφού ως γνωστόν κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις στη ζωή. Ο ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του από έναν ρόλο που ούτε ο ίδιος δεν θέλει να ανακαλεί, εκείνον του γιου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Homeland», έχει διανύσει με γενναίες δρασκελιές τα celebrity στάδια εξέλιξης. Και δη με το αζημίωτο.Οχι μόνο στον κινηματογράφο. Μόλις πριν από λίγους μήνες συμφώνησε να ενσαρκώσει το κεντρικό πρόσωπο για την καμπάνια του αρώματος Blue του οίκου Chanel, συνεργασία που λέγεται πως του απέφερε 35 εκατ. δολάρια, ενώ ανάμεσα στα άλλα ανδραγαθήματά του περιλαμβάνονται η σύμπραξή του με τον οίκο Cartier, η ανάληψη της παρουσίασης του Met Gala το 2021 και βέβαια η ανάδειξή του την ίδια χρονιά από το περιοδικό «Time» σε ηγετική φυσιογνωμία (ναι, αόριστος αλλά εύηχος προσδιορισμός) της επόμενης γενιάς. Βεβαίως, απ’ όσα κι αν έχει ζήσει σε τόσο φρενήρη ρυθμό που και ο ίδιος μοιάζει να έχει πάρει στο κατόπι τη σκιά του, εκείνος προκρίνει ως κορυφαία εμπειρία της ζωής του την περιπέτειά του στις Mεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ ως νομάς μαζί με τον Ντέρεκ Εντρες, τον άνθρωπο δηλαδή που υποδύθηκε τον περιπλανώμενο εαυτό του στο οσκαρικό «Nomadland» της Κλόε Ζάο. Ηταν ίσως μία από τις λίγες ευκαιρίες του Σαλαμέ να βγει από τη χολιγουντιανή γυάλα του και να μαζέψει σπαράγματα αληθινής ζωής, «λερώνοντας» την κατά τα άλλα clean cut, ακαταμάχητη έξωθεν καλή μαρτυρία του. Δηλαδή κάνοντάς την ακόμα πιο θελκτική.