Αντρέ Μπράουερ: Καρκίνος στους πνεύμονες η αιτία θανάτου του ηθοποιού

Την αιτία θανάτου του ηθοποιού Αντρέ Μπράουερ ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών την Τετάρτη αποκάλυψε ο ατζέντης του.Όπως είπε ο Μπράουερ κατέληξε μετά από μάχη με τον καρκίνο στους πνεύμονες ηθοποιός που έγινε διάσημος από την παρουσία του στη σειρά Brooklyn Nine-Nine δεν μιλούσε συχνά για την προσωπική του ζωή αλλά το 2014 είχε αποκαλύψει στουςότι είχε σταματήσει να καπνίζει και να πίνει «εδώ και αρκετό καιρό».Αναγνωρίσιμος από την μπάσα φωνή του ο Μπράουερ έγινε γνωστός με τη σειρά του NBC Homicide: Life on the Street από το 1992 έως το 1998 για την οποία το '98 πήρε Emmy για τον ρόλο του ως ντετέκτιβ Frank Pembleton.Η μεγαλύτερη του επιτυχία, πάντως, θεωρείται ο ρόλος του ως Captain Raymond Holt στην κωμική σειρά Brooklyn Nine-Nine, ρόλος για τον οποίο κέρδισε δύογια β΄ανδρικό ρόλο και τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy.Γεννημένος το 1962 στο Σικάγο ο Μπράουερ, ο οποίος ήταν ο μικρότερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς του, έκανε θεατρικές σπουδές με υποτροφία στο Stanford και μαθήματα υποκριτικής στη Juilliard School for drama.Ο πρώτος κινηματογραφικός του ρόλος ήταν στην ταινία του 1989 Glory στην οποία υποδύθηκε έναν στρατιώτη στα πρώτα αφροαμερικανικά συντάγματα του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου.Συνολικά στην υπερτριακονταετή καριέρα του ο Μπράουερ, ο οποίος συχνά υποδυόταν ρόλους στρατιωτικού ή αστυνομικού, ήταν υποψήφιος 11 φορές για Emmy.