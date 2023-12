Από το «Hangover» στο «Maestro»: Η εξέλιξη του Μπράντλεϊ Κούπερ στον κινηματογράφο

Ο Κούπερ ενσαρκώνει τον Πατ Σολιτάνο Τζούνιορ, ένα άνδρα που μόλις έχει βγει από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στο οποίο αντιμετώπιζε τη διπολική διαταραχή του, ο Κούπερ κατάφερε να ενσωματώσει έναν πολύπλοκο χαρακτήρα στα όρια μιας ουσιαστικά ρομαντικής κωμωδίας. Για την ερμηνεία του ως Πατ, ο Κούπερ κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα και την πρώτη του υποψηφιότητα για το «Screen Actors Guild Award».Ο Κούπερ με περμανάντ μαλλιά παίζει στην ιδιαίτερη και ευφυή μαύρη κωμωδία του Ντείβιντ Ο. Ράσελ που βασίζεται στο σκάνδαλο ABSCAM της δεκαετίας του 1980. Ο ρόλος του είναι ο Ρίτσι Ντιμάσο, έναν μυστικό πράκτορα του FBI που έχει μετατρέψει ένα ζευγάρι απατεώνων (Κρίστιαν Μπέιλ και Έιμι Άνταμς) σε ένα περίτεχνο σχέδιο για να ρίξουν τον διεφθαρμένο δήμαρχο (Τζέρεμι Ρένερ) του Camden, NJ. Για την ερμηνεία του ως Ρίτσι, ο Κούπερ κέρδισε το πρώτο του Screen Actors Film Award ως μέλος του καστ της ταινίας, ενώ κέρδισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ και τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα.Η τεράστια επιτυχία τουτο 2014 για τις πολεμικές εμπειρίες του σκοπευτή Κρις Κάιλ (Κούπερ), του οποίου η επιτυχία ως ελεύθερου σκοπευτή στον πόλεμο του Ιράκ είχε τεράστιο αντίκτυπο στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Ο Κάιλ, ένας αφοσιωμένος SEAL του Πολεμικού Ναυτικού, είναι πολύ περήφανος για τις ικανότητές του στη σκοποβολή, αλλά ο Ίστγουντ ενδιαφέρεται εξίσου για την οικογένεια που άφησε πίσω του. Ο Κούπερ κέρδισε την τρίτη και την τέταρτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ (καλύτερου ηθοποιού και καλύτερης ταινίας αντίστοιχα).Ο Κούπερ δεν είχε γίνει ποτέ γνωστός ως ηθοποιός φωνής μέχρι την ταινία «» του 2014, στην οποία έδωσε τη φωνή του στον Ρόκετ, σε έναν χαρακτήρα motion-capture που είναι μέλος της παρέας «Guardians of the Galaxy». Ο Κούπερ εμπνεύστηκε για τη φωνή από τους σκληρούς αθυρόστομους ταξιτζήδες του Μπρούκλιν που δεν δέχονται τίποτα από κανέναν, μια στάση που συνέχισε και στις επόμενες ταινίες «Guardians of the Galaxy» αλλά και στα «Avengers: Infinity Way» και «Avengers: Endgame».Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με αυτή την τέταρτη μεταφορά του «A Star Is Born» έκανε ο Κούπερ, καθώς έδωσε παράλληλα και μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, ως Τζάκσον Μέιν, ένας αλκοολικός τραγουδιστής της country, του οποίου η ζωή και η καριέρα βγαίνουν εκτός ελέγχου καθώς η σύντροφός του, η Άλι (Lady Gaga), ανεβαίνει στο προσκήνιο ενώ εκείνος χάνει από τη λάμψη της δημοσιότητας. Ο ρόλος του χάρισε υποψηφιότητες στα Όσκαρ, τις Χρυσές Σφαίρες, το SAG, το BAFTA, ενώ ως σκηνοθέτης, διεκδίκησε το DGA, τις Σφαίρες και το BAFTA.Τη δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα μετά το ιδιαιτέρως επιτυχημένο «A Star is Born» πραγματοποίησε ο ηθοποιός με τη βιογραφία του Λέοναρντ Μπερνστάιν, «». Δίπλα στον Αμερικανό ηθοποιό στέκεται η, η οποία ενσαρκώνει τη σύζυγό του, τη Φελίσια Μοντεαλέγκρε Κον. Το φιλμ έλαβε θετική υποδοχή από τους κριτικούς και κατατάχτηκε ως μία από τις 10 καλύτερες ταινίες του 2023 από το «National Board of Review» και του «American Film Institute».