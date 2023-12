Πολλές ανατροπές περίμεναν σήμερα τις διαγωνιζόμενες του « My Style Rocks ». Στην αρχή του σημερινού Gala η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως οι πέντε fashionistas που μέχρι στιγμής είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία για τη 10η διαγωνιστική εβδομάδα θα διαγωνίζονταν για το εβδομαδιαίο έπαθλο των 2.500 ευρώ ενώ οι τέσσερις με τη χαμηλότερη θα ήταν εκείνες που θα κινδύνευαν να βρεθούν υποψήφιες προς αποχώρηση. Η συνολική βαθμολογία μηδενίστηκε και μόνο η βαθμολογία του Gala θα καθόριζε την εξέλιξη!

Η Αμάντα, η Ελεάνα, η Γεωργία, η Απολλεών και η Μορτασία ήταν εκείνες που βρίσκονταν ήδη στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και με τις εμφανίσεις τους διαγωνίστηκαν για το έπαθλο.

Η Αμάντα ένιωσε αδικημένη καθώς μέσα σε μία πολύ δυνατή για εκείνη εβδομάδα η σημερινή εμφάνισή της ήταν η πιο αδύναμη και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη στενοχώρια της. Η Ελεάνα θεωρήθηκε εντός θέματος δεν ίσχυσε όμως το ίδιο για την Απολλεών και τη Μορτασία όπου ενώ είχαν όμορφες προσπάθειες δεν θύμιζαν τόσο τα Pin Up Girls. Η Γεωργία μεταμορφώθηκε σε… Betty και ήταν εκείνη που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία παίρνοντας 5άρια από ορισμένες διαγωνιζόμενες αλλά και από τη Σοφία Χατζηπαντελή. Για αυτή την προσπάθεια η Γεωργία αναδείχθηκε για πρώτη φορά, νικήτρια της εβδομάδας!

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εμφανίσεις των υπόλοιπων τεσσάρων κοριτσιών. Η Χριστιάννα, η Ντένη και η Δώρα δεν κατάφεραν να μπουν στο Pin Up κλίμα ενώ σχολιάστηκε αρκετά η επιλογή της τελευταίας να φέρει σε αυτό το look δημιουργίες του Στέλιου Κουδουνάρη. Η Διονυσία εμφανίστηκε ως απόλυτο Pin Up Girl παίρνοντας «5» από τον Δημήτρη Σκουλό και τη Σοφία Χατζηπαντελή και «4» από τον Στέλιο Κουδουνάρη. Μάλιστα ο Δημήτρης Σκουλός κάλεσε τον φωτογράφο του σόου, Γιώργο Πανηγυρόπουλο στο πλατό για να τη φωτογραφήσει ενώ μπήκε στον πειρασμό να κάνει και ο ίδιος ένα «κλικ». Η Διονυσία γλίτωσε την υποψηφιότητα και στη συνέχεια οι κριτές έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στην Χριστιάννα, στην Ντένη και στη Δώρα. Η επόμενη διαγωνιζόμενη που ένιωσε ασφαλής, ήταν η Χριστιάννα.

Η Σοφία Χατζηπαντελή έδωσε την ψήφο της στη Δώρα, ο Δημήτρης Σκουλός στη Ντένη και ο Στέλιος Κουδουνάρης πήρε την τελική απόφαση δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στη Δώρα.

Η Ντένη αποχώρησε από το διαγωνισμό μέσα σε κλίμα συγκίνησης καθώς ήταν μία από τις διαγωνιζόμενες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα για το μπρίο και το ταπεραμέντο της!

Κλείσιμο

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 14.50, στον ΣΚΑΪ