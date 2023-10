Στέλλα Γεωργιάδου: Δεν βγαίνω καλή στον φακό, ο κόσμος που με βλέπει λέει ότι από κοντά είμαι πιο όμορφη

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwlqqt9q581l)

-Τρύφωνα πως πέρασες το βράδυ στη Ζούγκλα?

-Η Στέλλα Γεωργιάδου είμαι #ImACelebrityGR pic.twitter.com/RO9MPDceuz — V. F⭕r Vulk🅰️n (@tim_inferno) October 18, 2023

Η Στέλλα η Γεωργιαδου γιατί το έκανε αυτό το εγκλημα στον εαυτό της και μεταλλάχθηκε σε Μάικλ Τζάκσον; #ImACelebrityGR — Glwssokopana # (@giannag1) October 25, 2023

Δεν θα γνωρίζεται στο τέλος η Στέλλα Γεωργιαδου — Παρασκευή Μιχου (@MichouEv1) October 13, 2023

, η οποία αποχώρησε από το «I’m a celebrity get me out of here» μίλησε για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι, αλλά καιΗ τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «Fay's Time» τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου.Αρχικά, δήλωσε: «Ο κόσμος που το είδε μου είπε: "Μπράβο, πώς μπόρεσες να επιβιώσεις σε τέτοιες συνθήκες;". Σε αντίθεση με άλλα σχόλια που ακούγονται γύρω-γύρω. Άκουσα ότι έπεσε πολύ φτυάρι για την εμφάνισή μας και ειδικά για μένα. Είναι θέμα που αντιμετωπίζω πάντα και τότε που ήμουν στα 25-26 μου. Συνηθίζεις… στην αρχή με ενοχλούσε πάρα πολύ αλλά τώρα δεν με αγγίζει. Οι φίλοι μου μου είχαν πει "Έχουμε κάνει screenshot, να δεις τι γράφουν", και είπα: "Τι; Να κάτσω εγώ να χάσω χρόνο; Θέλω να σας δω, θέλω να βγω, θέλω να πάω στη θάλασσα».Και πρόσθεσε: «Και να μην κάνεις τίποτα στο πρόσωπό σου πάλι θα πουν. Δεν θαβρεις άκρη και δεν ασχολούμαι… Ο φακός εμένα δεν με κολακεύει ιδιαίτερα. Επειδή έχω τα μαγουλάκια για κάποιο λόγο δεν βγαίνω καλή στο φακό. Ο κόσμος που με βλέπει λέει ότι από κοντά είμαι πιο όμορφη. Εδώ έχετε πολύ καλό φωτισμό, δες τε με, απολαύστε με! Σήμερα κανείς δεν θα κάνει ένα screenshot. Παίρνουν τη χειρότερη λήψη μου για να πουν πώς κατάντησε έτσι. Περίμενα ότι θα υπάρχουν σχόλια, φυσικά».Τέλος, για το αν το περίμενε ότι θα υπάρξουν τέτοια σχόλια για την εμφάνισή της, η Στέλλα Γεωργιάδου ανέφερε: «Φυσικά το ήξερα και το περίμενα. Το μόνο σίγουρο ήταν αυτό. Αλλά ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία, για εμένα που αγαπώ τη φύση».