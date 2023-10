Κώστας Σουλιώτης - Βέρα Πολίτη: Το ζευγάρι που έκανε μόδα τα ντολμαδάκια «Παλίρροια»

Κ.Σ.: Total look, Polo Ralph Lauren Β.Π.: Πουκάμισο Hera, Zeus+Δione. Τζιν παντελόνι Elisabetta Franchi, Eponymo

Κάπου στα τέλη των 90s, ο Κώστας Σουλιώτης, ένας ανήσυχος νέος που πήρε από νωρίς τη ζωή στα χέρια του, έκανε ένα ταξίδι για δουλειές. Συγκεκριμένα, εκπροσωπούσε σε διεθνή έκθεση τροφίμων στην Κολονία την εταιρεία που ξεκίνησε: η μικρή οικοτεχνία του 1957 ήδη από το 1974 έκανε εξαγωγές στις ΗΠΑ, γεγονός πρωτοφανέςΣτη Γερμανία, λοιπόν, μεταξύ πλήθους κόσμου και πυρετού εργασιών,, γραφίστρια στο επάγγελμα. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η «είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής ντολμά στον κόσμο, με πάνω από 2 εκατομμύρια κομμάτια ημερησίως τα οποία τυλίγονται στο χέρι, και η ελληνική εταιρεία με τις περισσότερες εξαγωγές έτοιμων γευμάτων: εξάγει τα προϊόντα της (, λαδερά, ατομικά γεύματα, όσπρια κ.ά.) σε 52 κράτη -. Μετρά επίσηςκαι πάνω από 10.000 σημεία πώλησης στο εξωτερικό. Ανάμεσά τους, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και φημισμένα ντελικατέσεν όπως εκείνα στις Galeries Lafayettes. Οσο για τους δυο τους, ανεπιτήδευτα ευχάριστοι άνθρωποι που δεν χορταίνουν να μοιράζονται, είναι. Και δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσουν με λέξεις ότι εκείνη η συνάντηση τούς άλλαξε τη ζωή.«Με τον Κώστα είμαστε παντρεμένοι 25 χρόνια., ήταν μόλις η δεύτερη-τρίτη έκθεση στην οποία συμμετείχε. Οταν ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά σταμάτησα να εργάζομαι, έμεινα στο σπίτι για να τα μεγαλώσω, συμμετείχα όμως ενεργά στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Κώστα, οπότε έχω μπει για τα καλά στον κόσμο της Παλίρροιας - περισσότερο απ’ ό,τι στον δικό μου επί πολλά χρόνια». Μαζί έχουν γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, αφού ακόμα και τώρα που η Παλίρροια δεν παρεκκλίνει της ανοδικής πορείας της, τα ετήσια ταξίδια τους είναι αρκετές δεκάδες. «Εχω ζηλέψει την πειθαρχία και την οργάνωση που υπάρχει σε άλλες χώρες», λέει ο Κώστας Σουλιώτης. «Αν διαθέταμε αυτά τα στοιχεία σε μεγαλύτερο βαθμό, η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε γίνει μια δεύτερη Ελβετία. Η χώρα μας είναι ένα φυσικό θερμοκήπιο. Εχουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες αλλά και τους ομορφότερους προορισμούς, όπως τα νησιά μας, με φύση, ήλιο, παραλίες, κάτι που ο ξένος το ζηλεύει»., φέτος ξάφνιασαν ευχάριστα με το νέο τους εγχείρημα στη Σίφνο -έρωτας με την πρώτη ματιά κι αυτός, που μετράει 15 χρόνια- στην άκρη της καρτποσταλικής παραλίας του Φάρου, εκείνη τη θεϊκή γωνιά του νησιού που έχουν συνδέσει με μερικές από τις ωραιότερες αναμνήσεις της κοινής ζωής τους. Το διατηρητέο σιφνέικο κτίσμα του 1800 και πρώην αγγειοπλαστείο ανακαινίστηκε, ο σεφ Θοδωρής Γρηγοριάδης μεγαλούργησε και το «Alyélo» έγινε το νέο στέκι γαστρονομίας κάτω από τα αλμυρίκια (al) στην αμμουδιά και τον γαλάζιο ουρανό (y cielo). «Στην ουσία “Alyélo” σημαίνει ανεμελιά και χαλάρωση πλάι στο κύμα, είναι η απλότητα του αυθεντικού ελληνικού καλοκαιριού. Δεν είχαμε εμπειρία στον χώρο της εστίασης, δεν θεωρούμε ότι προσφέρουμε κάτι ιδιαίτερο, αν και από τα σχόλια του κόσμου πρέπει να το προσφέραμε τελικά. Ισως από τη φροντίδα μας, από την αγάπη μας, από τη διάθεσή μας να ανταποδώσουμε την ομορφιά, τη γαλήνη και τη φιλοξενία που μας έχει προσφέρει αυτός ο τόπος», κάνουν τον απολογισμό τους μετά από το ζεστό καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε η πρώτη τους σεζόν.ο Κώστας Σουλιώτης εργάζεται από τα 10 του, ακολουθώντας και επεκτείνοντας τους διεθνείς δρόμους που άνοιξε ο αυτοδημιούργητος πατέρας του. Θα μιλήσει με ζεστασιά για τα πολύτιμα ανθρώπινα χέρια στα εργοστάσια και την αγαπημένη του τυλίχτρια στην Εύβοια που καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ, και με το ίδιο ενδιαφέρον για το Michelin-άτο ρεστοράν όπου έφαγε στο Παρίσι ή εκείνη την τρύπα χωρίς επιγραφή που ανακάλυψε σε μια off the road γειτονιά στην Αθήνα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που γράφει ένα σχεδόν χωρίς ανταγωνισμό success story στον χώρο της, έχει μια αφοπλιστικά αναμενόμενη απάντηση στην ερώτηση «τι χρειάζεται ένας επιχειρηματίας για να πετύχει;»: «Ενα όραμα, πίστη σ’ αυτό που κάνει, μεράκι, υπομονή και επιμονή».Αλλά θα συμπληρώσει: «Και να ανακατευτείς από την αρχή εσύ προσωπικά σε όλα τα στάδια. Εγώ έμαθα από την τελευταία βίδα που υπήρχε στο εργοστάσιο και το αμπελόφυλλο ή τη μελιτζάνα μέχρι να τσεκάρω το τελικό προϊόν και να μιλάω με τον πελάτη». Τι συμβαίνει όμως όταν δεν μιλούν την ίδια γλώσσα όπως συχνά συμβαίνει στην έντονα εξωστρεφή Παλίρροια; «Η συνηθέστερη δυσκολία είναι να εκπαιδεύσεις προσωπικό άλλης εθνικότητας να τυλίξει ντολμαδάκια, γιατί δεν είναι ένα φαγητό που συνηθίζουν όλοι οι λαοί. Περισσότερο απ’ όλους δυσκολευτήκαμε με τους Κινέζους - στη συνεργασία, στη συνεννόηση, στην κατανόηση. Επιπλέον δεν διέθετε εργατικό προσωπικό, είχε αγρότες. Και εκεί έπρεπε να αλλάξεις σκεπτικό σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείσεις να φύγουν από τα χωράφια με το σιτάρι και να μπουν μέσα να τυλίγουν αμπελόφυλλα. Ανέλπιστα καλά κύλησε από το ξεκίνημα η συνεργασία με την Ιορδανία. Υπήρξε καλή επικοινωνία και υψηλή παραγωγικότητα γιατί τα ντολμαδάκια δεν τους ήταν άγνωστα. Εκτός από καλλιεργημένοι άνθρωποι, οι Ιορδανοί είναι και πολύ πιο ανοιχτόμυαλοι και βοηθούν γενικότερα το επιχειρείν των ξένων».Κι ενώ η Παλίρροια γιγαντωνόταν και τα παιδιά μεγάλωναν διαμορφώνοντας νέες συνθήκες στο σπίτι, η Βέρα αναγνώρισε την ευκαιρία για ένα νέο, απολύτως προσωπικό, επαγγελματικό ξεκίνημα. «Σπούδασα 3 χρόνια Παιδαγωγικές Επιστήμες και άλλα 3 χρόνια Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας στο "Εργαστήρι Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων" Χ. & Λ. Κατάκη.«Είναι πολύ λίγα τα χρόνια που στην Ελλάδα. Είναι μια διαδικασία που θέλει αποφασιστικότητα και πολύ θάρρος. Δεν είναι εύκολο, ειδικά αν είσαι σε ένα στάδιο που έχεις μεγαλώσει, έχεις καταφέρει κάποια πράγματα και ξαφνικά πρέπει να μπεις στα βαθιά, να αρχίσεις να ψάχνεις μέσα σου. Γιατί όσο σκαλίζεις, βρίσκεις. Η ψυχοθεραπεία στην ουσία σού δείχνει τον δρόμο για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Να είσαι πιο ευτυχισμένος εσύ, να έχεις καλύτερη σχέση με τους γύρω σου, να βλέπεις τον κόσμο με άλλο μάτι», λέει η Βέρα, η οποία επιμελήθηκε και την εικόνα του εστιατορίου τους στη Σίφνο. «Ηθελα να είναι ό,τι πιο κοντινό στην απλότητα του κυκλαδίτικου τοπίου. Η αμμουδιά, το αρμυρίκι, η λάμπα που κρέμεται από το κλαδί... Τίποτα υπερβολικό». Με τόσες ασχολίες καταφέρνουν να μη μεταφέρουν τη δουλειά στο σπίτι; «Εγώ ναι, ο Κώστας όχι. Ασπάζομαι τον Γιάλομ, δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω ψυχοθεραπεία», γελάει αναφερόμενη στον Αμερικανό ψυχοθεραπευτή που παροτρύνει να φροντίζουμε εξίσου σώμα και ψυχή.ο παγκόσμιος πρεσβευτής της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, κάτι που δεν μοιάζει με μακρινό σενάριο. Ενώ η Βέρα Πολίτη απολαμβάνει το ίδιο καθένα από τα κομμάτια της γεμάτης ζωής της στο πλάι του. Ομως δεν θα υποκριθούν και ότι πρωταγωνιστούν σε οικογενειακή ταινία του Netfix: «Ο γάμος είναι η πιο δύσκολη διαδικασία που καλούνται οι άνθρωποι να περάσουν», λέει με όλη της τη σιγουριά η Βέρα.«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο δύσκολο απ’ αυτό. Δύο άνθρωποι από δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους και με διαφορετικά βιώματα, οι οποίοι συχνά δεν μπορούν ούτε με τον εαυτό τους να τα βρουν, καλούνται να ενωθούν και να ζήσουν μαζί, να πορευτούν μαζί, να πάρουν κοινές αποφάσεις. Θέλει πάρα πολύ κόπο, πολλή προσπάθεια, αντοχή, ανοχή, αγάπη, νοιάξιμο. Χρειάζονται πάρα πολλά για να είσαι καλά με κάποιον τελικά. Αλλά πρώτα απ' όλα να φροντίζεις τον εαυτό σου για να μπορέσεις να φροντίσεις και τη σχέση. Γιατί η σχέση είναι σαν ένα μωρό. Θέλει φροντίδα, ασταμάτητη». Και συμβιβασμούς; «Οι σχέσεις, ειδικά οι μακροχρόνιες όπως η δική μας, προϋποθέτουν διαρκείς υποχωρήσεις», λέει ο Κώστας με αδιαπραγμάτευτη σαφήνεια. «Για μένα η μεγαλύτερη μέχρι τώρα ήταν ότι ενώ ήθελα να αποκτήσουμε τέσσερα παιδιά, κάναμε μόνο δύο. Μου την έφερε».