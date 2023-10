Κριστιάν Λουμπουτέν: Τι συμβαίνει όταν ένας διάσημος σχεδιαστής παπουτσιών συναντιέται με τη Marvel;

Marvel 2023, getty images/ideal image

Από τη συνεργασία των δύο διάσημων brands προέκυψε μια ευφάνταστη limited edition συλλογή υποδημάτων και αξεσουάρ που αναδεικνύει για πρώτη φορά τη Marvel ως υπερδύναμη και στο πολυτελές lifestyle που υπηρετεί ο Κριστιάν Λουμπουτέν.

Ο σχεδιαστής, δε, είδε τον εαυτό του μεταμορφωμένο σε υπερήρωα της Marvel

Η Μarvel μπήκε στο σύμπαν του Λουμπουτέν και στο επετειακό κόμικ που συνοδεύει την κυκλοφορία της συλλογής Christian Louboutin x Marvel τον απεικονίζει ως ήρωα που ενδυναμώνει τους άλλους και τους κάνει να ονειρεύονται.

Η φιλία ανάμεσα στη The Walt Disney Company και τον οίκο Christian Louboutin μετρά πολλά χρόνια.Ηταν το 1997 όταν ο διάσημος σχεδιαστής Κριστιάν Λουμπουτέν εμπνεύστηκε παπούτσια και αξεσουάρ για τη θρυλική ταινία «Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας» με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ηθοποιό Γκλεν Κλόουζ.Tο 2012 επανεφηύρε το εμβληματικό παπούτσι Cinderella με αφορμή την επανέκδοση της «Σταχτοπούτας», ενώ η σχέση με τον κινηματογραφικό κολοσσό συνεχίστηκε με ταινίες για τη Miss Piggy από το «Muppet Show», τα «Maleficent» και «Star Wars» και κορυφώθηκε φέτος σχεδιάζοντας μια πλήρη συλλογή για τους εορτασμούς της 100ής επετείου της Disney. Αυτή η συνεργασία οδήγησε σε ένα ευφάνταστο λογότυπο και τη συλλογή Christian Louboutin x Marvel που συνδυάζει τις κόκκινες υπογραφές της Marvel (η οποία πλέον ανήκει στην υπερδύναμη Disney) και του«Ο Ντίσνεϊ και οι ήρωές του, άλλοτε γλυκοί και άλλοτε σκληροί και διεκδικητικοί, πάντα με ενέπνεαν. Ο Ντίσνεϊ έχει τη δύναμη να σε μεταφέρει σε μυθικούς κόσμους», αναφέρει στο «Gala» o σταρ των παπουτσιών και αξεσουάρ Κριστιάν Λουμπουτέν. Αυτή η συνεργασία προσφέρει στους λάτρεις της Marvel και του Louboutin μια casual αλλά ιδιαίτερα ευφάνταστη συλλογή που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των δύο brands και αναδεικνύει για πρώτη φορά τη Marvel ως ηγέτη στον χώρο της πολυτέλειας και του lifestyle.Η περιορισμένης έκδοσης συλλογή υποδημάτων και αξεσουάρ για γυναίκες, άνδρες και παιδιά Christian Louboutin x Marvel παντρεύει την κληρονομιά του savoir faire του Christian Louboutin και την επική αφήγηση που κάνει τη Marvel τόσο εμβληματική. Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τρεις μορφές της Marvel.Οι Infinity Stones κέρδισαν αμέσως την προσοχή του Λουμπουτέν και είναι ενσωματωμένες με στρας σε δύο μοναδικά ζευγάρια γόβες για άνδρες και γυναίκες. Ο Namor ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που εμφανίστηκε σε κόμικ της Marvel και ο σχεδιαστής αποτίει φόρο τιμής στον υποβρύχιο κόσμο του. Καταλυτικά λειτούργησε και το μυστηριώδες μαύρο και ασημί κοστούμι του Moon Knight που ενέπνευσε τα πιο τολμηρά κομμάτια της περίφημης επετειακής συλλογής.«Εχει κάτι μοναδικό ητης Marvel και οι χαρακτήρες της που βιώνουνπεριπέτειες. Με συναρπάζουν»Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον παγκόσμιο σχεδιαστή μόδας ως σούπερ ήρωα. Η μεταμόρφωση προέκυψε από τον θαυμασμό του Λουμπουτέν για τη Marvel, τη βαθιά αγάπη του για τους σούπερ ήρωές της και την εξαιρετική αφήγηση που μπορεί να ζωντανέψει μόνο ένα κόμικ της. Τώρα, ο Κριστιάν Λουμπουτέν συμμετέχει κι αυτός σε μια τέτοια ιστορία.Οι Infinity Stones παίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτό το special edition κόμικ που αφηγείται την ιστορία μιας αναζήτησης με επικεφαλής έναν Αιγύπτιο αρχαιολόγο. «Πάντα με γοήτευαν οι εικαστικές αφηγήσεις με πολύ μυστήριο και δράση. Από παιδί παθιαζόμουν με τους Αιγύπτιους θεούς και τους Φαραώ και μεγαλώνοντας κάλυψα την επιθυμία να ζω στον κόσμο τους μέσα από τους χαρακτήρες της Marvel», αποκαλύπτει ο σχεδιαστής. Η περιπέτεια διαδραματίζεται στην Αίγυπτο και απεικονίζει δημιουργίες της επετειακής συλλογής και, φυσικά, πολλούς χαρακτήρες της Marvel, όπως η Black Widow, η Shuri, οι Guardians of the Galaxy και οι Avengers.«Εχει κάτι μοναδικό η μυθολογία της Marvel, η χρονολογία και οι χαρακτήρες της που βιώνουν επικές περιπέτειες, δράματα και ίντριγκες, όλα πικάντικα, με υπερδυνάμεις που πραγματικά με συναρπάζουν», ομολογεί.Είτε παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του με πολυσυζητημένες glam επιδείξεις, είτε μέσα από παγκοσμίως δημοφιλή κόμικς όπως τώρα, ο Κριστιάν Λουμπουτέν δεν σταματά να εκπλήσσει τους θαυμαστές του.Ο ίδιος άλλωστε δηλώνει πάντα έτοιμος απέναντι σε μια πρόκληση. Η μεταμόρφωσή του σε σούπερ ήρωα της Marvel του άνοιξε αναμφισβήτητα νέους δρόμους: «Υπάρχει αλήθεια κανείς που να μην έχει ονειρευτεί ποτέ να μπορούσε να γίνει σούπερ ήρωας; Νιώθω πολύ τυχερός που το κατάφερα με τη μαεστρία των ανθρώπων της Marvel. Μου αρέσει πολύ το ότι δεν προσπάθησαν να με φανταστούν ως έναν δυνατό και μυώδη χαρακτήρα, αλλά με ανέλυσαν, με κατανόησαν και μπήκαν στο δικό μου σύμπαν - εκεί όπου κυριαρχεί η δύναμη της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Είμαι κάποιος που ενδυναμώνει τους άλλους και τους κάνει να ονειρεύονται. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ενσαρκώνω έναν τέτοιο χαρακτήρα».Οπως αναφέρθηκε, μαζί με το κόμικ με πρωταγωνιστή τον σταρ της κόκκινης σόλας, πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε και η επετειακή συλλογή Christian Louboutin x Marvel. Οι CL γόβες με τα πολύχρωμα στρας by Marvel έχουν γίνει ήδη ανάρπαστες .