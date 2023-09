Κλείσιμο

Σε αισθητική Cabaret έπρεπε να επιμεληθούν τις εμφανίσεις τους οι διαγωνιζόμενες του «» σήμερα όπως όπως αποδείχθηκε η αποστολή ήταν δύσκολη. Οι περισσότερες διαγωνιζόμενες δεν κατάφεραν να προσαρμόσουν σε σημερινές εμφανίσεις την αισθητική του Cabaret καταλήγοντας με looks που σε πολλές περιπτώσεις θύμιζαν κοστούμια. Οι εντάσεις μεταξύ των διαγωνιζόμενων δεν έλειψαν από το Gala με πιο έντονη την αντιπαράθεση μεταξύ της Μορτασίας και της Αμάντα με αφορμή τις βαθμολογίες.Οι βαθμολογίες που είχαν συγκεντρώσει οι διαγωνιζόμενες από τις προηγούμενες πέντε εμφανίσεις τους προσμετρήθηκαν με τη σημερινή δίνοντας την τελική κατάταξη. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Αμάντα Μανωλάκου η οποία και παρέλαβε την επιταγή των 2.500 ευρώ.Στη συνέχεια οι τρεις διαγωνιζόμενες που βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν υποψήφιες προς αποχώρηση. Η Νίκη Κόλλια, η Ντένη Κουβαράκου και η Χριστίνα Μπίτα στάθηκαν μπροστά στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες οι οποίες αποφάσισαν να σώσουν την Χριστίνα Μπίτα με πιο κρίσιμη την ψήφο της Αμάντας η οποία ήταν διπλή.Η Ντένη και η Νίκη βρέθηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή η οποία έπρεπε να λάβει την τελική απόφαση για το ποια διαγωνιζόμενη θα συνεχίσει την πορεία της στο My Style Rocks. Η Σοφία Χατζηπαντελή έδωσε τη δική της ψήφο στην Ντένη τονίζοντας πως αυτό το πρόγραμμα περνάει το μήνυμα πως η μόδα δεν έχει ηλικία. Ο Στέλιος Κουδουνάρης επέλεξε να στηρίξει με την ψήφο του τη Νίκη και η τελική απόφαση βάρυνε τον Δημήτρη Σκουλό ο οποίος αφού χαρακτήρισε τις δύο διαγωνιζόμενες «χαρά του show», επέλεξε να δώσει την ψήφο του στη Ντένη, με την Νίκη Κόλλια να αποχαιρετά το My Style Rocks.