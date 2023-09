Από τους «Sopranos» στο... OnlyFans - Αντιεμβολιάστρια ηθοποιός καταγγέλλει ότι της έκλειναν όλες τις πόρτες στο Χόλιγουντ

«Ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν πει κάποια άσχημα πράγματα για εμένα που έχω γίνει μέλος του OnlyFans. Αλλά, ξέρετε, ο τρόπος που το βλέπουμε σε αυτό το σπίτι είναι ότι είμαι μια πολεμίστρια που δεν αποδέχεται την ήττα» είπε η ηθοποιός στο Fox News Digital.





Η 51χρονη μπήκε στη συνδρομητική υπηρεσία, γνωστή για το μη λογοκριμένο περιεχόμενό της, τον περασμένο μήνα. Η ίδια ανακοίνωσε τα νέα στο Instagram της με μια γυμνή φωτογραφία και χρεώνει 15 δολάρια τον μήνα για τη σελίδα της.





«Σκέφτηκα, "Εντάξει, άρα όλοι είναι με τα εσώρουχά τους και είναι σέξι στο Instagram και δεν το κάνω αυτό, αλλά μπορώ να το κάνω και να πληρωθώ για αυτό". … Δεν ξέρω γιατί δεν το σκέφτηκα νωρίτερα» πρόσθεσε η Ντρέα ντε Ματέο.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που δέχτηκε όταν μίλησε εναντίον των εμβολίων για τον COVID-19, τα οποία η ίδια αρνήθηκε να κάνει, λέγοντας πως το Χόλιγουντ της έκλεισε την πόρτα: «Υποθέτω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήμουν ένα κακό κορίτσι επειδή δεν ακολούθησα τους κανόνες πριν από μερικά χρόνια. Επομένως, δεν θέλω να είμαι στο έλεος των εντολών ή κάτι παρόμοιο ποτέ ξανά», συμπλήρωσε.

Αποκάλυψε επίσης ότι τα παιδιά της διάβασαν τα σχόλια σχετικά με την απόφασή της να γίνει μέλος του OnlyFans, κάτι που την ανησύχησε στην αρχή.

«Ξέρω ότι η κόρη μου διάβασε [ένα άρθρο] και μερικά από τα σχόλια μίσους. Κάθισα και είπα, "Ξέρεις, η μαμά δεν είναι αυτά που προσπαθούν να πουν" και το παιδί μου απάντησε πως δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.Τα παιδιά μου είναι αρκετά μεγάλα τώρα για να διαβάζουν, και ό,τι κάνω, το κάνω για αυτά. Ό,τι έχω εγκαταλείψει, το έχω εγκαταλείψει γι' αυτά. Εννοώ, όποια θυσία έκανα ήταν γι' αυτά» και τόνισε:

Η γεννημένη στη Νέα Υόρκη σταρ, πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos» του HBO, στον ρόλο της Adriana, φίλης του Christopher Moltisanti.





Ο χαρακτήρας της σκοτώθηκε στην πέμπτη σεζόν της σειράς σε ένα από τα πιο επιτυχημένα επεισόδια του κύκλου, το "Long Term Parking", αφού ανακαλύφθηκε ότι συνεργαζόταν με το FBI . Η ερμηνεία της Ντε Ματέο στο επεισόδιο της κέρδισε ένα Έμμυ το 2004. Από εκεί, εμφανίστηκε σε εκπομπές όπως "Desperate Housewives" και "Sons of Anarchy" και ταινίες όπως οι "New York, I Love You" και "Don't Sleep".