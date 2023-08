«Είμαι πανσέξουαλ» εξομολογήθηκε ο Γουέιντ Μπρέιντι σε ένα come out που έκανε μέσω της πρόσφατης συνέντευξής του στο People.

Ο 51χρονος παρουσιαστής του «Let's Make a Deal» και ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, αναφορικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Ως «pan» αυτοπροσδιορίζονται οι άνθρωποι που έλκονται από όλα τα φύλα.

Ο Μπρέιντι ανέφερε, τι σημαίνει για εκείνον ο σεξουαλικός του προσδιορισμός: «Για μένα, "pan" σημαίνει να μπορώ να έλκομαι από οποιονδήποτε που προσδιορίζεται ως γκέι, στρέιτ, αμφιφυλόφιλος, τρανσέξουαλ ή μη δυαδικός. Το να μπορείς να νιώθεις έλξη σε όλα τα επίπεδα. Και, νομίζω, τουλάχιστον για μένα προς το παρόν, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος».

Shutterstock

Ο Μπρέιντι είναι Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός και τραγουδιστής, γνωστός περισσότερο για την αυτοσχεδιαστική κωμωδίας «Whose Line Is It Anyway?». Υπήρξε οικοδεσπότης του καθημερινού talk show «The Wayne Brady Show» αλλά και του «Don't Forget the Lyrics!» του Fox.

Ο Μπρέιντι έχει παίξει επίσης στο βραβευμένο με Tony Award μιούζικαλ «Kinky Boots» στο Broadway ως Simon, από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016, και ως James Stinson στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά How I Met Your Mother.