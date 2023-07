Μάργκοτ Ρόμπι: Από τον Λύκο της Γουόλ Στριτ στη Barbie – Οι 7 ερμηνείες – σταθμοί στην καριέρα της σταρ

Η Ρόμπι επανενώθηκε με τον Ντι Κάπριο για την ιστορική κωμωδία φαντασίας του Κουέντιν Ταραντίνο του 2019. Στην ταινία, στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ, αφηγείται την ιστορία του Ρικ Ντάλτον, ενός παρηκμασμένου ηθοποιού που προσπαθεί να ακροβατήσει στη μεταβαλλόμενη βιομηχανία στο Χόλιγουντ το 1969. Η Ρόμπι υποδύεται μια μυθιστορηματική εκδοχή της Σάρον Τέιτ, λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί.Το «Once Upon a Time in Hollywood» έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές από τους κριτικούς, οι οποίοι το θεώρησαν ως την ερωτική επιστολή του Ταραντίνο στη δεκαετία του '60. Το σενάριό του απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, όπως και οι ερμηνείες της πρωταγωνιστικής τριάδας, με τον Πιτ να κερδίζει μάλιστα το Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου.Στην ταινία «I, Tonya» του Γκρεγκ Γκιλέσπι, η Ρόμπι υποδύεται την ατιμασμένη πρώην επαγγελματία πατινέρ Τόνια Χάρντινγκ. Το φιλμ εξιστορεί τα νεανικά της χρόνια με τη μητέρα της, την οποία υποδύεται η Άλισον Τζάνεϊ, την ταραχώδη σχέση της με τον Τζεφ Γκιλόλι, τον οποίο υποδύεται ο Σεμπάστιαν Σταν, και τη διαβόητη επίθεσή της στην ανταγωνίστρια παγοδρόμο Νάνσυ Κέριγκαν το 1994.Το «I, Tonya» έλαβε καθολική αναγνώριση από τους κριτικούς, οι οποίοι το εξήραν ως μία από τις καλύτερες ταινίες αληθινών εγκλημάτων της νέας χιλιετίας. Η ερμηνεία της Ρόμπι αποθεώθηκε, κερδίζοντας της, μεταξύ άλλων, υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Ενώ, η Τζάνεϊ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου το 2018.Σε μία από τις λιγότερο γνωστές ταινίες αλλά και ερμηνείες της, η Ρόμπι πρωταγωνίστησε δίπλα στους υποψήφιους για Όσκαρ Τσούετελ Έτζιοφορ και Κρις Πάιν στο αποκαλυπτικό δράμα του Γκρεγκ Ζόμπελ του 2015. Η ταινία επικεντρώνεται σε μια γυναίκα που ζει μόνη της σε μια απομονωμένη φάρμα μετά από ένα παγκόσμιο αποκαλυπτικό γεγονός. Η ζωή της αναστατώνεται από την άφιξη δύο αγνώστων που διεκδικούν την προσοχή της.Αν και ήταν μια ιδιαίτερα χαμηλόφωνη παραγωγή, το «Z for Zachariah» συγκαταλέγεται στις καλύτερες αποκαλυπτικές ταινίες μικρής κλίμακας. Η ταινία απογειώνεται στις πλάτες του Ρόμπι, με την ηθοποιό να δίνει μια ήσυχη αλλά δυνατή απεικόνιση της αντίστασης και της ελπίδας. Οι κριτικοί επαίνεσαν την ερμηνεία της και τη χημεία της με τους Έτζιοφορ και Πάιν, καθώς και το σενάριο και τη θεματολογία της ταινίας.Αν και δεν αποτέλεσε την εισπρακτική και κριτική επιτυχία που φιλοδοξούσε, με ένα καστ αστέρων (Μάργκοτ Ρόμπι και Μπραντ Πιτ και πάλι μαζί) και ένα από τα πιο νέα και ταλαντούχα ονόματα στον χώρο της σκηνοθεσίας (που έκανε πάταγο με το πολυβραβευμένο «La La Land» πριν από λίγα χρόνια) Ντάμιεν Σαζέλ, ο ρόλος της Νέλι Λάροϊ, που υποδύεται η Ρόμπι συνιστά αναντίρρητα σταθμό στη φιλμογραφία της.Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις των κριτικών έπλεκαν το εγκώμιο της Αυστραλής ηθοποιού, παραλληλίζοντας την ερμηνεία της με αυτή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο «Who’s afraid of Virginia Woolf» και προοικονομώντας μια υποψηφιότητα για το χρυσό αγαλματίδιο, πρόβλεψη η οποία τελικά διαψεύστηκε. Ωστόσο, η Ρόμπι με τον ρόλο αυτόν απέδειξε την υποκριτική της δύναμη, το εύρος της ηθοποιίας της και το μέγεθος του ταλέντου της. Σίγουρα, αν συνεχίσει έτσι έχει να δείξει πολλά ακόμη…