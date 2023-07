Κλείσιμο

συμμετείχε στηντων ηθοποιών τουτη Δευτέρα 17 Ιουλίου, έξω από τα στούντιο «Paramount» στο Λος Άντζελες.Η 35χρονη ηθοποιός, την ίδια ώρα που συμμετείχε στην απεργία, τραγούδησε το «What Dreams Are Made Of» από την ταινία του 2003 «The Lizzie McGuire Movie», σύμφωνα με δημοσίευμα του People.Η Νταφ κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «SAG-AFTRA ON STRIKE» (Το SAG-AFTRA είναι το σωματείο ηθοποιών στην Αμερική).Η ηθοποιός συνοδευόταν από τη συμπρωταγωνίστριά της στο «How I Met Your Father», Φράγκια Ράιζα και μαζί τραγουδούσαν και χόρευαν και φώναζαν επίσης, «Έι τώρα, έι τώρα!».Η Νταφ μοιράστηκε φωτογραφίες από τις στιγμές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τους περίπου 26,2 εκατομμύρια ακολούθους της.«Εκεί έξω με τα κορίτσια μου. Στεκόμαστε στο πλευρό της ένωσής μας! Πάμεεεεεεεεεεεεεε», έγραψε στη λεζάντα.Το συνδικάτο SAG-AFTRA που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ ανακοίνωσε στις 13 Ιουλίου ότι θα προχωρήσει σε απεργία, αφού δεν κατάφερε να καταλήξει σε νέα συμβατική συμφωνία με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, εν μέσω ανησυχιών για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα υπολείμματα της ροής και άλλα πιεστικά ζητήματα.Η Συντεχνία Συγγραφέων της Αμερικής που εκπροσωπεί τους συγγραφείς τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ απεργεί από τις 2 Μαΐου.