Την τεράστια επιχειρηματική επιτυχία των αδερφών της, Κιμ και Κάιλι, θέλει να φτάσει η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

, η οποία δεν χάνει ευκαιρία και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει ήδη δρομολογήσει το επόμενο πλάνο της.

Άτομο κοντά στην οικογένεια Καρντάσιαν δήλωσε στη DailyMail.com ότι η 44χρονη που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ντράμερ των Blink 182, Τράβις Μπάρκερ «σίγουρα θα χρησιμοποιήσει αυτή την εγκυμοσύνη για κέρδος.

EXCLUSIVE: Kourtney Kardashian aims to earn a fortune from pregnancy https://t.co/gOmmPzmzJy pic.twitter.com/SJYv058OoG — Daily Mail Online (@MailOnline) July 5, 2023

Η ίδια πηγή, τόνισε ότι: «Το SKIMS της Κιμ είναι μια τεράστια επιτυχία, επειδή ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που η ίδια πρεσβεύει, την αυτοπεποίθηση του σώματος. Το Good American της Κλοέ δημιουργήθηκε για τις γυναίκες που παλεύουν με το βάρος, κάτι με το οποίο πάλεψε για χρόνια μπροστά στον κόσμο. Η Κάιλι

Η πηγή πρόσθεσε ότι θα είναι μια "εύκολη πώληση" στους 223 εκατομμύρια αφοσιωμένους οπαδούς της στο Instagram.

Η

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

μοιράστηκε δημόσια δύο από τις γεννήσεις των τριών παιδιών της, του Μέισον, 13 ετών, της Πενέλοπε, 10 ετών και της Ράιν, 8 ετών, με τον πρώην Σκοτ Ντίσικ, 39 ετών, στο ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», το οποίο διήρκεσε 20 σεζόν από το 2007 έως το 2021.

Και σύμφωνα με την πηγή, «η

Η Κόρτνεϊ ειλικρινά πιάνει "άχυρα" αυτή τη στιγμή και θα προσπαθήσει να "αρμέξει" αυτή την εγκυμοσύνη όσο μπορεί, γιατί θέλει απεγνωσμένα να έχει αυτό που έχουν όλες οι αδελφές της. Αλλά το κάνει λάθος».ξεκίνησε με ένα μόνο κιτ χειλιών, αφού τα τεράστια χείλη της ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο μιλούσε ο κόσμος εκείνη την εποχή. Ήταν η υπογραφή της.Η Κόρτνεϊ ίδρυσε το lifestyle brand Poosh το 2019 και λάνσαρε τη σειρά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής Lemme πέρυσι, με την πηγή να λέει ότι είχε σκοπό να χτίσει αυτά τα εγχειρήματα εν μέσω της εγκυμοσύνης της».«Έχει ήδη λανσάρει μια σειρά ρούχων, Kardashian Kids και έχει επίσης μια σειρά ρούχων εγκυμοσύνης που πουλάει στο Poosh. Η Κόρτνεϊ θα συνεχίσει να βασίζεται σε αυτές τις μάρκες και θα προσθέσει προϊόντα τόσο στο Poosh όσο και στο Lemme, τα οποία θα προωθήσει έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» τόνισε.Κόρτνεϊ γνωρίζει ότι αυτό το μωρό της δίνει μια νέα ώθηση στο νέο ριάλιτι "The Kardashians", η οποία θα της φέρει επίσης τεράστιο εισόδημα».