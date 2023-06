Κλείσιμο

Η μεγάλη πρεμιέρα των «Προδοτών» είναι αύριο, Τετάρτη 7 Ιουνίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1. Λίγες ώρες πριν, απολαύστε ένα χορταστικό video με τα highlights από το 1ο επεισόδιο του απόλυτου παιχνιδιού μυστηρίου και εξαπάτησης, στην ελληνική τηλεόραση.Οι 22 παίκτες καταφθάνουν στην Έπαυλη των Προδοτών. O Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τους καλωσορίζει με ένα παιχνίδι, που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Οι παίκτες ανακαλύπτουν το εσωτερικό της Έπαυλης και κάθονται στην Στρογγυλή Τράπεζα. Εκεί, όλοι ξεκινούν ως Πιστοί μέχρι τη στιγμή που κάποιοι θα νοιώσουν το άγγιγμα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στον ώμο τους και θα οριστούν πλέον Προδότες.Πιστοί και Προδότες θα συνεργαστούν στην 1η τους Αποστολή. Οι πρώτες εντάσεις ξεκινούν. Οι παίκτες επιστρέφουν στην Έπαυλη και υπάρχει διάχυτη αγωνία για το ποιος θα δολοφονηθεί το βράδυ από τους Προδότες. Το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα και οι παίκτες αποχωρούν για τα δωμάτιά τους. Οι Προδότες επιστρέφουν στην Έπαυλη, παραλαμβάνουν τους μανδύες τους και πηγαίνουν στο Κονκλάβιο για το πρώτο τους συμβούλιο. Ποιον θα δολοφονήσουν;Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα των «Προδοτών», γνωρίζουμε, μέσα από ένα αποκαλυπτικό who is who, τους 22 παίκτες του παιχνιδιού που έχει παγκοσμίως εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές.Μεγάλωσε κοντά στα Καμένα Βούρλα όπου ο πατέρας του διατηρεί μια μονάδα κατασκευής αλουμινίων. Πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα όπου εργάζεται ως hair & make up artist. Ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα τον καθόρισε ως άνθρωπο και θεωρεί πως η πίστη του στον Άγιο Χαράλαμπο τον βοήθησε να το ξεπεράσει. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του κοινωνικό, εργατικό, φιλότιμο, εγωιστή, ηγετικό και φιλόδοξο. Στους «Προδότες» μπαίνει με στρατηγική: να φέρει με το μέρος του τους πιο «αδύναμους».Ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το life coaching και την ενεργειακή θεραπευτική. Είναι δυναμική και διαθέτει πολλή υπομονή, ενώ μεγάλωσε μόνη της τα τρία παιδιά της, μετά τον πρόωρο χαμό του συζύγου της. Διαβάζει ατελείωτες ώρες ιστορίες μυστηρίου και παίζει παιχνίδια στρατηγικής. Μπορεί να κρύψει με ευκολία τα συναισθήματά της και να ελέγξει τον εαυτό της.Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κομοτηνή. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος, αλλά τα τελευταία χρόνια δουλεύει ως υπεύθυνη γυμναστηρίου. Είναι έντονη, έξω καρδιά και παρορμητική. Όταν αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, επιστράτευσε το χιούμορ και τη χαλαρότητά της για να το ξεπεράσει, ψυχολογικά. Πιστεύει ότι αυτή η δυσκολία την έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Πλάθει ιστορίες σε χρόνο dt και αφήνει το μυαλό της να οργιάζει. Θεωρεί τον εαυτό της καθοδηγητή και άνθρωπο με πειθώ.