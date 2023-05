My Style Rocks: Οι τόνοι ανεβαίνουν όταν αρχίζουν οι κατηγορίες πως κάποιες νέες διαγωνιζόμενες κινούνται με στρατηγική

Το επίπεδο των εμφανίσεων στο My Style Rocks είναι πλέον υψηλό με αποτέλεσμα οι νέες fashionistas που μπαίνουν στο διαγωνισμό να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Τι είναι αυτό που θα κάνει ένα look basic; Πόσο δύσκολα συνδυάζεται το μουσταρδί χρώμα; Υπάρχουν διαγωνιζόμενες που αντιγράφουν παλαιότερα looks;Ο Δημήτρης Σκουλός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Στέλιος Κουδουνάρης επιβραβεύουν βαθμολογικά τις επιτυχημένες προσπάθειες και διορθώνουν λάθη.Οι τόνοι ανεβαίνουν όταν αρχίζουν οι κατηγορίες πως κάποιες νέες διαγωνιζόμενες κινούνται με στρατηγική για να παραμείνουν στο My Style Rocks.