Η επανένωση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ είχε τις ευλογίες της μητέρας της τραγουδίστριας καθώς όπως η ίδια αποκάλυψε προσευχόταν κρυφά εδώ και 20 χρόνια για να τα ξαναβρούν.Υπενθυμίζουμε ότι οι «Bennifer» είχαν αρραβωνιαστεί για πρώτη φορά το 2003 και χώρισαν ένα χρόνο μετά.Στη συνέχεια έφτιαξαν τις ζωές τους με άλλους συντρόφους και απέκτησαν παιδιά. Η... μοίρα ή καλύτερα οι προσευχές της μητέρας της Jlo τους έφερε ξανά κοντά το 2021. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2022.Στο επεισόδιο της Τετάρτης του Today Show, η Lopez είχε μαζί της τη μητέρα της, Γουαδελούπη Ροντρίγκεζ Λόπεζ, η οποία έκλεψε την παράσταση καθώς μιλούσε διαρκώς.Απευθυνόμενη προς την κόρη της, η κυρία Ροντρίγκεζ είπε: «Ήξερα πάντα ότι θα τα ξαναβρίσκατε γιατί προσευχόμουν για 20 χρόνια».Η τραγουδίστρια γέλασε αμήχανα μόλις άκουσε τη μητέρα της και ζήτησε από την παρουσιάστρια να συνεχίσει τη συνέντευξη.Η Λόπεζ η οποία φαίνεται πως ζει το παραμύθι στο πλευρό του Άφλεκ, αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ, This Is Me... Now, είναι αφιερωμένο στο love story της με τον Άφλεκ.«Έκανα ένα απίστευτο ταξίδι στη ζωή μου τα τελευταία 20 χρόνια και νομίζω ότι έχω μεγαλώσει πολύ», είπε στην παρουσιάστρια.«Το άλμπουμ αιχμαλωτίζει αυτές τις στιγμές στον χρόνο. Το να ερωτευτείς και να έχεις αυτή τη στιγμή, και μετά από 20 χρόνια να προσπαθείς να αποτυπώσεις ποια ήταν αυτή η στιγμή, η οποία ήταν πολύ διαφορετική».