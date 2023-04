Black Mirror: Η σειρά επιστρέφει στο Netflix τον Ιούνιο

Κλείσιμο

Μετά από μία τεράστια αναμονή, οι θαυμαστές του Black Mirror έλαβαν επιτέλους καλά νέα, καθώς το Netflix κυκλοφόρησε το teaser της έκτης σεζόν, ανακοινώνοντας πως θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2023.Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι τα επεισόδια θα είναι περισσότερα από την πέμπτη σεζόν που είχε μόνο τρία και μάλιστα θα είναι μεγαλύτερα σε διάρκεια.Το teaser περιλαμβάνει μια διασκευή του «I Don't Want to Set the World on Fire». Μερικές από τις σκηνές περιλαμβάνουν μια μαζορέτα που παθαίνει νευρικό κλονισμό, ένα πλήρωμα διαστημοπλοίου που έρχεται αντιμέτωπο με έναν ξαφνικό κίνδυνο και ένα σπίτι που καίγεται.Στα καινούρια επεισόδια της επιτυχημένης σειράς θα δούμε τους Aaron Paul του Breaking Bad και Westworld, τη Zazie Beetz των Atlanta και Joke, την Kate Mara του House of Cards, τον Josh Hartnett των Penny Dreadful και Black Hawk Down και τους Paapa Essiedu (Men), Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton και Anjana Vasan, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν κι άλλα ονόματα.Αναφορικά με την καθυστέρηση των νέων επεισοδίων, ήταν σκόπιμη. Ο δημιουργός της σειράς Charlie Brooker είχε δηλώσει πριν αρκετό καιρό, ότι ο κόσμος δεν αντέχει να παρακολουθήσει μία ακόμα σεζόν της ανθολογικής σειράς, αφού όλα αυτά που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, ήταν ήδη αρκετά ψυχοφθόρα.Η σειρά «Black Mirror» (Μαύρος Καθρέφτης) αποτελεί μια ανθολογία που εξετάζει τη συλλογική δυσφορία μας με τον σύγχρονο κόσμο. Κάθε μεμονωμένο επεισόδιο είναι μια αιχμηρή, αγωνιώδης ιστορία που εξερευνά θέματα σύγχρονης τεχνολογικής παράνοιας. Χωρίς αμφιβολία, η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει όλες τις πλευρές της ζωής. Σε κάθε σπίτι, γραφείο, παλάμη υπάρχει μια οθόνη, ένα smartphone, ένας μαύρος καθρέφτης της ύπαρξής μας στον 21ο αιώνα.