Μετά από ένα διάλειμμα δύο ετών, η Rihanna επέστρεψε στη μουσική σκηνή με το νέο της single. Αλλά αυτό το τραγούδι δεν είναι ένα οποιοδήποτε comeback single - είναι ένας συγκινητικός φόρος τιμής στον εκλιπόντα Chadwick Boseman, στο τέλος της ταινίας Black Panther: Wakanda Forever.



Το «Lift Me Up» είναι μια απλή και κομψή μπαλάντα που αναδεικνύει τα δυνατά φωνητικά της Rihanna, καθώς και την όμορφη φωνή της. Το τραγούδι αποτυπώνει τη μελαγχολική διάθεση στην ταινία, καθώς οι χαρακτήρες θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους ήρωα. Οι στίχοι εκφράζουν το συναίσθημα του να σε σηκώνει κάποιος όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, ένας ταιριαστός φόρος τιμής στον Boseman και την κληρονομιά του ως ηθοποιού και ανθρωπιστή.

Αυτό που κάνει αυτό το τραγούδι πραγματικά ξεχωριστό είναι ο συναισθηματικός του αντίκτυπος. Καθώς η φωνή της Rihanna φτάνει σε ένα όμορφο κρεσέντο στο τέλος του τραγουδιού, είναι δύσκολο να μη νιώσει κάποιος όπως λένε, έναν κόμπο στον λαιμό και αποτελεί έναν εξαιρετικό φόρο τιμής στον Boseman, του οποίου η ερμηνεία αγαπήθηκε πολύ από τους θαυμαστές.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Lift Me Up» σηματοδοτεί το πρώτο single της Rihanna μετά από δύο χρόνια και ήταν μια ευπρόσδεκτη επιστροφή για το ποπ είδωλο. Παρόλο που το τραγούδι μπορεί να μην έχει το βομβαρδισμό ή την πιασάρικη διάθεση κάποιων από τις προηγούμενες επιτυχίες της, είναι ένα όμορφο και ειλικρινές αφιέρωμα που αναδεικνύει την ευελιξία της Rihanna ως τραγουδίστρια.

Πόσο εύκολο θα είναι όμως για την τραγουδίστρια να επιστρέψει σπίτι με το βραβείο και ποιοι είναι οι αντίπαλοί της;



Τα βραβεία Όσκαρ αποτελούσαν ανέκαθεν μια πλατφόρμα αναγνώρισης εξαιρετικών ταλέντων και επιτευγμάτων στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ένα από τα πιο πολυπόθητα βραβεία της τελετής είναι το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, το οποίο τιμά τους καλλιτέχνες που συνθέτουν και ερμηνεύουν τα τραγούδια που συμβάλλουν στη συνολική αφήγηση της ταινίας.



Τα τελευταία χρόνια, το βραβείο έχει δοθεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως ο Elton John, η Lady Gaga, η Adele και ο Randy Newman. Η περσινή νικήτρια ήταν η Billie Eilish, η οποία κέρδισε για το θεματικό τραγούδι της για την ταινία του James Bond «No Time to Die».



Οι φετινές υποψηφιότητες είναι μια διαφορετική ομάδα καλλιτεχνών που περιλαμβάνει τους Diane Warren, Lady Gaga, Rihanna, Mitski και David Byrne.



Ακολουθεί μια πιο αναλυτική ματιά σε καθένα από τα υποψήφια τραγούδια.

5. «Applause» / Tell It Like a Woman — Μουσική και στίχοι από Diane Warren

Η Diane Warren έχει προταθεί για το βραβείο αυτό 14 φορές, και είναι υποψήφια κάθε χρόνο, από το 2017. Δυστυχώς, τα τραγούδια της μοιάζουν πάντα να επικεντρώνονται γύρω από κάποια αισιόδοξη κοινοτοπία που θα μπορούσε να ταιριάξει σε οποιαδήποτε ταινία. Η φετινή υποψηφιότητα, το «Applause», που ερμηνεύει η Sofia Carson, δεν αποτελεί εξαίρεση.



Το τραγούδι ακούγεται στην ταινία Tell It Like a Woman, μια ταινία που έχει λάβει ελάχιστη προσοχή και δεν την έχουν δει πολλοί. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το τραγούδι θα έχει πραγματική απήχηση, δεδομένου ότι εμφανίζεται σε ένα φιλμ που δεν έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.



Το «Applause» δεν απειλεί τη Rihanna. Δεν υπάρχει τίποτα στο τραγούδι που να σου κολλάει και εξαφανίζεται όπως αναφέρουν πολλοί, από τη μνήμη μόλις τελειώσει. Επίσης, δεν είναι πολλοί αυτοί που σχολιάζουν πως απογοητευτικό το γεγονός ότι η Warren συνεχίζει να είναι υποψήφια για αυτό το βραβείο, ειδικά όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι ταλαντούχοι τραγουδοποιοί που αξίζουν αναγνώριση. Το γεγονός ότι τα τραγούδια της ακούγονται σε ταινίες που είναι άγνωστες στους περισσότερους ανθρώπους, απλώς αυξάνει τη σύγχυση. Φαίνεται σαν σπατάλη μιας υποψηφιότητας για να βραβεύεται ένα ξεχασμένο τραγούδι σε μια άγνωστη ταινία.

4. «This Is a Life» / Everything Everywhere All at Once — Μουσική από Ryan Lott, David Byrne και Mitski, Στίχοι από Ryan Lott και David Byrne

Oι φετινοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν την τραγουδοποιό Mitski, και έναν βετεράνο μουσικό, τον David Byrne. Μαζί δημιούργησαν το «This Is a Life», ένα όμορφο τραγούδι που αποτυπώνει απόλυτα τον τόνο της ταινίας που συνοδεύει.



Το τραγούδι ακούγεται στην ταινία Everything Everywhere All at Once και όπως και η ταινία, χτίζεται αργά και παίρνει τον χρόνο του για να φτάσει στην κορύφωσή του. Η μουσική του Son Lux είναι εξαιρετική και λειτουργεί σε απόλυτη αρμονία με τα φωνητικά της Mitski και του Byrne.



Τόσο η Mitski όσο και ο Byrne ακολουθούν μια μετρημένη προσέγγιση στους στίχους τους. Το ίδιο το τραγούδι είναι σχεδόν πένθιμο, με έναν απαλό και ευγενικό τόνο που διαπερνά το μεγαλύτερο μέρος του κομματιού. Αυτή η προσέγγιση είναι μια απόκλιση από τα εκρηκτικά τραγούδια που έχουν δημιουργήσει και οι δύο καλλιτέχνες στο παρελθόν, αλλά λειτουργεί εξαιρετικά καλά στο πλαίσιο της ταινίας.



Καθώς το τραγούδι εξελίσσεται, αρχίζει σιγά-σιγά να χτίζεται και η ένταση αυξάνεται μαζί του. Ο ακροατής μπορεί να νιώσει την ένταση του τραγουδιού να αυξάνεται, μέχρι που τελικά εκρήγνυται σε μια άγρια και συναρπαστική κορύφωση. Είναι απόδειξη της δομής του τραγουδιού ότι η ανάπτυξη μοιάζει τόσο φυσική και η έκρηξη στο τέλος μοιάζει κερδισμένη.