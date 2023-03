Εννέα διάσημες γυναίκες που ξεκίνησαν την καριέρα τους ποζάροντας για το Playboy

Στον κόσμο της ψυχαγωγίας, δεν είναι ασυνήθιστο για τις επίδοξες ηθοποιούς και μοντέλα, να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να εισέλθουν στον κλάδο.

Το περιοδικό Playboy , παρά την αμφιλεγόμενη φήμη του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει κάποιες γυναίκες να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο Χόλιγουντ. Για πολλές από αυτές, η εμφάνιση στο Playboy δεν ήταν μόνο ένας τρόπος να αποκτήσουν προβολή, αλλά και ένα «εισιτήριο» να αποκτήσουν αναγνώριση σε μια βιομηχανία, που συχνά αγνοούσε τα ταλέντα των γυναικών.

Το Playboy ιδρύθηκε το 1953 από τον Χιου Χέφνερ και απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα για τις προκλητικές φωτογραφίες και τα άρθρα του. Το περιοδικό παρουσίαζε μερικές από τις πιο όμορφες και επιθυμητές γυναίκες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Μέριλιν Μονρόε , η οποία κοσμούσε το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους. Αλλά ενώ το περιοδικό επικρίθηκε συχνά για την αντικειμενοποίηση των γυναικών, παρείχε επίσης τη δυνατότητα, να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να προωθήσουν την καριέρα τους.

O Χιου Χέφνερ ίδρυσε το περιοδικό το 1953

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους το Playboy βοήθησε τις γυναίκες στο Χόλιγουντ ήταν η παρουσίασή τους στα εικονογραφικά του «Playmate of the Month» και «Playmate of the Year». Αυτά τα φωτορεπορτάζ δεν αφορούσαν μόνο το γυμνό, αλλά και την ανάδειξη της προσωπικότητας και του ταλέντου των γυναικών που παρουσιάζονταν. Πολλές από αυτές τις γυναίκες έγιναν στη συνέχεια επιτυχημένες ηθοποιοί και μοντέλα, χρησιμοποιώντας τις εμφανίσεις τους στο Playboy ως εφαλτήριο για την καριέρα τους.

Για παράδειγμα, η Πάμελα Άντερσον , την οποία ανακάλυψε το Playboy το 1989, συνέχισε να πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Baywatch και έγινε δημοφιλές μοντέλο και ηθοποιός. Η

, η οποία ήταν Playmate της χρονιάς στο Playboy το 1994, χρησιμοποίησε επίσης το περιοδικό ως εφαλτήριο για μια επιτυχημένη καριέρα ηθοποιού, πρωταγωνιστώντας σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Το Playboy παρείχε επίσης χώρο στις γυναίκες να εκφράζονται και να μοιράζονται τις απόψεις τους για σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Τα άρθρα του περιοδικού κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη μόδα και την ψυχαγωγία μέχρι την πολιτική και τον πολιτισμό. Πολλές γυναίκες χρησιμοποίησαν το περιοδικό για να μιλήσουν για θέματα που τις αφορούσαν, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, η ισότητα των φύλων και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Στόχος του περιοδικού ήταν να αμφισβητήσει





Ακολουθούν 9 διάσημες γυναίκες που ξεκίνησαν την καριέρα τους από το περιοδικό Playboy:



Πάμελα Άντερσον

Η

τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ομορφιά και τη θηλυκότητα, προσπαθώντας να σπάσει τα ταμπού γύρω από τη σεξουαλικότητα και προωθώντας μια πιο ανοιχτή και αποδεκτή στάση απέναντι στη σεξουαλική έκφραση. Πάμελα Άντερσον είναι ίσως η πιο γνωστή διασημότητα που έκανε το ξεκίνημά της στο Playboy. Η Άντερσον εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού 14 φορές, που αποτελούν ρεκόρ, ξεκινώντας από την πρώτη της φωτογράφιση στο εξώφυλλο το 1989. Οι εμφανίσεις της στο περιοδικό βοήθησαν σημαντικά στο ξεκίνημα της καριέρας της και σύντομα έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Άννα Νικόλ Σμιθ

Η

Άννα Νικόλ Σμιθ απέκτησε τη μεγάλη της επιτυχία, όταν ανακηρύχθηκε Playmate της χρονιάς του Playboy το 1993. Στη συνέχεια έγινε επιτυχημένο μοντέλο και ηθοποιός, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως «The Hudsucker Proxy» και «Naked Gun 33 1/3: The Final Insult».

Τζένι Μακάρθι

Η

Τζένι Μακάρθι ήταν Playmate του Playboy το 1993 και στη συνέχεια πόζαρε αρκετές φορές για το περιοδικό. Οι εμφανίσεις της στο Playboy συνέβαλαν στο ξεκίνημα της καριέρας της ως μοντέλο, ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια.

Σάνον Τουίντ

Η Σάνον Τουίντ ήταν Playmate του Playboy το 1981 και αργότερα έγινε επιτυχημένη ηθοποιός. Είναι ίσως πιο γνωστή για τον ρόλο της ως κορίτσι του Μποντ, στην ταινία «For Your Eyes Only».





Κάρμεν Ηλέκτρα

Η

Κάρμεν Ηλέκτρα ξεκίνησε ως χορεύτρια στο λούνα παρκ Kings Island στο Οχάιο, προτού την ανακαλύψει ο Prince και υπογράψει συμβόλαιο ηχογράφησης. Αργότερα εμφανίστηκε στο Playboy το 1996 και στη συνέχεια έγινε επιτυχημένη ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα.