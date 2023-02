H Σίντι Κρόφορντ έκλεισε τα 57: Η μεγάλη καριέρα, ο έρωτας και τα μυστικά ομορφιάς της

Η Σίντι Κρόφορντ, ένα από τα διασημότερα supermodels της δεκαετίας του '90, έκλεισε τα 57 της χρόνια.



Γεννημένη στις 20 Φεβρουαρίου 1966 στο Ιλινόις, η Σίντι Κρόφορντ ήταν μια συνηθισμένη μαθήτρια λυκείου, που δούλευε με μερική απασχόληση σε μια καλοκαιρινή δουλειά, όταν την ανακάλυψαν.



Όλα ξεκίνησαν το 1982, όταν δούλευε σε ένα χωράφι με καλαμπόκια στο ΝτεΚαλμπ του Ιλινόις. Ένας τοπικός φωτογράφος, που έτυχε να περνάει από το χωράφι, την είδε και εντυπωσιάστηκε από τη φυσική της ομορφιά. Τη ρώτησε αν μπορούσε να τη βγάλει φωτογραφία και εκείνη συμφώνησε.



Αυτή η φωτογραφία έφτασε τελικά στα γραφεία του Elite Model Management, ενός από τα κορυφαία πρακτορεία μοντέλων στη Νέα Υόρκη. Το Elite εντυπωσιάστηκε αμέσως από την ομορφιά της και την κάλεσε να έρθει στη Νέα Υόρκη για μια συνάντηση. Στην αρχή ήταν διστακτική, καθώς δεν είχε σκεφτεί ποτέ το μόντελινγκ ως καριέρα, αλλά τελικά αποφάσισε να το δοκιμάσει.

Η αρχική προσπάθεια της Κρόφορντ να ασχοληθεί με το μόντελινγκ αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, καθώς η μοναδική της εμφάνιση δεν ήταν αυτό που συνήθως έβλεπε κανείς στις πασαρέλες μόδας εκείνη την εποχή. Της είπαν ότι θα έπρεπε να αλλάξει την εμφάνισή της, συμπεριλαμβανομένης της χαρακτηριστικής ελιάς πάνω από τα χείλη της, αλλά εκείνη αρνήθηκε να ενδώσει στην πίεση. Αντιθέτως, αγκάλιασε τη φυσική της ομορφιά και η αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητά της, απέδωσαν καρπούς.



Η αρχή μιας μεγάλης καριέρας

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Κρόφορντ ήρθε το 1986, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο εξώφυλλο της Vogue. Από εκεί και πέρα, η καριέρα της εκτοξεύτηκε στα ύψη και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα όλων των εποχών. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στα εξώφυλλα αμέτρητων περιοδικών, όπως το Elle, το Harper's Bazaar και το Cosmopolitan. Συνεργάστηκε επίσης με μερικούς από τους πιο διάσημους σχεδιαστές μόδας στον κόσμο, όπως οι Gianni Versace, Calvin Klein και Chanel.



Εκτός από τη δουλειά της ως μοντέλο, η Cindy έγινε και τηλεοπτική προσωπικότητα, φιλοξενώντας την εκπομπή House of Style του MTV στις αρχές της δεκαετίας του '90. Έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το "Fair Game", το "3rd Rock from the Sun" και το "Wizards of Waverly Place".