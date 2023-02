Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποτίει φόρο τιμής στη Ράκελ Γουέλς φορώντας το εμβληματικό γούνινο μπικίνι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata)

Στις 15 Φεβρουαρίου, έφυγε από τη ζωή ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του σεξ στην ιστορία του κινηματογράφου, η Ράκελ Γουέλς , σε ηλικία 82 ετών.Μετά την είδηση του θανάτου της, αρκετές διασημότητες απέτισαν φόρο τιμής στην ηθοποιό δημιουργώντας ή αναδημοσιεύοντας εικόνες τους με το εμβληματικό γούνινο μπικίνι που έκανε διάσημη τη Γουέλς στην ταινία «One Million Years B.C.»Μία από αυτές τις διασημότητες ήταν το σούπερ μόντελ Έμιλι Ραταϊκόφσκι , η οποία είχε φορέσει το μπικίνι ντύθηκε ως χαρακτήρας της Γουέλς για ένα αποκριάτικο πάρτι το 2018. Η Ραταϊκόφσκι η οποία έχει εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό της για το λουκ της Γουέλς, μοιράστηκε δύο εικόνες της στο Instagram με το εμβληματικό μπικίνι μαζί με δύο εικόνες της ηθοποιού, με τη λεζάντα «Raquel Welch, One Million BC».Ένα άλλο σούπερ μόντελ, η Χάιντι Κλουμ, η οποία είναι γνωστή για την αγάπη της για τις στολές και έχει μεταμορφωθεί σε διάφορους χαρακτήρες ταινιών και τηλεόρασης για τις απόκριες όλα αυτά τα χρόνια, μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία της με ένα παρόμοιο μπικίνι με αυτό της Γουέλς. Η Κλουμ αρχικά πόζαρε με το μπικίνι για μια φωτογράφιση για το GQ το 2002, όπου μεταμφιέστηκε σε διάφορους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς χαρακτήρες.Η Τερέζα Τζουντίς πρωταγωνίστρια της σειράς «Real Housewives of New Jersey», μοιράστηκε κι εκείνη μια φωτογράφιση που έκανε το 2016, όπου εμφανίστηκε ντυμένη με το στυλ της Γουέλς. Η Τζουντίς η οποία ήταν μεγάλη θαυμάστρια της ηθοποιού, δημοσίευσε ένα μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Μεγαλώνοντας, η Ράκελ Γουέλς ήταν μια τόσο όμορφη και εμβληματική γυναίκα για μένα (και για όλους τους άλλους στον πλανήτη). Αναπαύσου εν ειρήνη αληθινό είδωλο, κυρία Raquel Welch».