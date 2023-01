My Style Rocks: H Kατερίνα Καραβάτου υποδέχεται μια νέα διαγωνιζόμενη

Κλείσιμο

Το πρώτο Gala του « My Style Rocks » ολοκληρώθηκε και νικήτρια ανακηρύχθηκε η Όλγα Κοτλιδά ενώ το παιχνίδι αποχαιρέτησε η Εύα Φούσκα. Οι fashionistas ξεκινούν σήμερα ένα νέο κύκλο εμφανίσεων και το μόνο σίγουρο είναι πως καμία δεν θέλει να αποχωρήσει. Το στοίχημά τους είναι να αναπροσαρμόσουν το στιλ τους σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα ευελπιστώντας σε μία καλύτερη βαθμολογία.Θα καταφέρουν να αποσπάσουν μεγαλύτερο βαθμό από τον Δημήτρη Σκουλό, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Στέλιο Κουδουνάρη; Ποιος κριτής φαίνεται να έχει… γοητεύσει τις διαγωνιζόμενες;Η Νικόλ ζητάει συγγνώμη από τη Τζωρτζίνα για τη χθεσινή διαμάχη τους θα γίνει όμως αποδεκτή; Από την άλλη πλευρά, αναζωπυρώνεται η ένταση ανάμεσα στη Χριστιάννα και στη Βασιλική.Την ώρα της κριτικής μία διαγωνιζόμενη φαίνεται να βρίσκεται… αλλού. Ποια θα είναι η αντίδραση της επιτροπής;Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχεται στο πλατό του My Style Rocks μία νέα διαγωνιζόμενη, την Νικολέττα Στρελτσόβα και οι ισορροπίες αλλάζουν μεταξύ των fashionistas. Πόσο θα επηρεάσει το σύνολο των υπολοίπων η βαθμολόγησή της;Η Νικολέττα είναι 31 ετών και έχει e-shop με vintage ρούχα. Ανέκαθεν της άρεσε ο χώρος της μόδας, πάντα θαύμαζε τους σχεδιαστές και τα μοντέλα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή έχει online κατάστημα με vintage ρούχα. Πολλά περιοδικά, ξένα και ελληνικά, έχουν γράψει για την επιχείρησή της. Έχει αδυναμία στα ρούχα και δε δίνει ιδιαίτερη σημασία στα παπούτσια και στις τσάντες, «τα βάζω σε δεύτερη μοίρα!» Της αρέσουν πολύ τα έντονα χρώματα, τα λουλούδια και σπάνια θα τη δούμε με μονόχρωμα. Το στυλ της θα το περιέγραφε ρομαντικό chic. Από την κριτική επιτροπή περιμένει να δει τη βαθμολογία του κυρίου Κουδουνάρη γιατί θεωρεί πως έχει αυστηρή ματιά όταν κρίνει! Κάτι που μπορεί να την κάνει «έξω φρενών» είναι η αδικία. Στο My Style Rocks έρχεται γιατί θέλει να γίνει γνωστό το vintage community και να βάλει το δικό της λιθαράκι σε αυτό.