Avatar: The Way of Water - Έσπασε το εισπρακτικό ρεκόρ του «Spider-Man: No Way Home»

Με μεγάλη άνεση συνεχίζει να «κολυμπά» στη θάλασσα των εισπράξεων το « Avatar: The Way of Water », καθώς συνεχίζει να «σπάει» το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.Ήταν θέμα μερικών 24ώρων, για να καταφέρει το σίκουελ του Avatar να μετράει πλέον πάνω από $1.92 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office, ξεπερνώντας έτσι τις εισπράξεις του «Spider-Man: No Way Home» και κατακτώντας τη θέση της πιο επιτυχημένης εμπορικά ταινίας στη μετά-πανδημική εποχή του box office.Πλέον, το «Avatar: The Way of the Water» αποτελεί την 6η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία όλων των εποχών, και η επέλασή του προς τον στόχο των $2 δισεκατομμυρίων και το Top 5 του box office φαίνεται να είναι ένας στόχος εφικτός.Εάν το καταφέρει αυτό, τότε ο Κάμερον θα έχει τρεις ταινίες από τις έξι συνολικά στην ιστορία που ξεπερνούν σε εισπράξεις τα 2 δισεκαττομύρια δολάρια.Avatar (2009) - $2,922,917,914Avengers: Endgame (2019) - $2,797,501,328

Κλείσιμο

James Cameron confirms #Avatar 3 will include fire element and introduce us to two different cultures pic.twitter.com/XDVworoOZl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 16, 2023

#Loak will be the narrator for #Avatar 3! From there we will get different narrators for each movie #AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/YHcDlz391v — zuleika ✨ (@eywasfavorite) January 15, 2023

Κλείσιμο

Titanic (1997) - $2,201,647,264Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) - $2,069,521,700Avengers: Infinity War (2018) - $2,048,359,754Avatar: The Way of Water (2022) - $1,920.000.000+Spider-Man: No Way Home (2021) - $1,916,306,995Jurassic World (2015) - $1,671,537,444The Lion King (2019) - $1,663,075,401The Avengers (2012) - $1,518,815,515O Τζέιμς Κάμερον παραβρέθηκε στα Critics Choice Awards 2023 και αποκάλυψε στο «Deadline» μερικά νέα στοιχεία για το «Avatar: The Seed Bearer», όπως θα ονομάζεται το τρίτο σίκουελ. Ο Κάμερον σημείωσε ότι θα κυριαρχεί το στοιχείο της φωτιάς, ενώ θα παρουσιαστούν στο κοινό δύο νέες φυλές.«Η φωτιά έχει συμβολική παρουσία στην ταινία και υπάρχει μια φυλή που εκπροσωπεί αυτό το concept. Ίσως τώρα να αποκαλύπτω παραπάνω από όσα πρέπει. Θα γνωρίσετε δύο εντελώς νέες φυλές στην επόμενη ταινία. Γνωρίσαμε του Omaticaya, τους Metkayina και στην επόμενη ταινία θα γνωρίσετε ακόμη δύο. Θα περιπλανηθούμε λίγο πιο ελεύθερα στον κόσμο της Pandora και σε διαφορετικά μέρη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς Κάμερον για το Avatar 3.Σε άλλη συνέντευξή του ο Κάμερον αποκάλυψε ότι τρίτο Avatar, θα συστήσει στους θαυμαστές, έναν νέο αφηγητή. Μέχρι τώρα ο Τζέικ Σάλι, υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο, αλλά τη σκυτάλη εφεξής θα λάβει ο γιος του, ο Λόακ. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό τα επόμενα σίκουελ του Avatar θα είναι τα 3, 4 και 5, ενώ το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Τζέιμς Κάμερον για τον φανταστικό κόσμο της «Πανδώρα», έχει βλέψεις να επεκταθεί στη Γη.Μάλιστα, το «Avatar: The Way of Water» ήταν τόσο μεγάλη ταινία που κομμάτια της κόπηκαν και διαμόρφωσαν το Avatar 3, όπως αποκάλυψαν οι σεναριογράφοι της ταινίας.Όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε ο Τζέιμς Κάμερον, έχει παραδώσει και το σενάριο του Avatar 4, για το οποίο οι ιθύνοντες της Disney έμειναν άναυδοι με το αποτέλεσμα. Έγινε γνωστό επίσης πως στο Avatar 5 θα γίνει μια ολοκληρωτική αλλαγή σκηνικού, αφού η ιστορία θα μεταφερθεί από την Πανδώρα στη Γη.Όπως είχε γίνει γνωστό, το budget του Avatar 2 κυμαίνονταν στα 250 εκατ. δολάρια, αλλά αυτό το ποσό φαίνεται πως εκτοξεύθηκε σχεδόν στο διπλάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter, το πραγματικό ποσό που χρειάστηκε για να γυριστεί to sequel του Τζέιμς Κάμερον κυμαίνεται μεταξύ 350 και 400 εκατ. δολαρίων.Όπως αναφέρεται σε ξένα δημοσιεύματα, η ακριβότερη ταινία βάσει budget παραγωγής, που φτάνει επίσης μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι το «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» που κόστισε 379 εκατ. δολάρια. Αν λοιπόν χονδρικά το budget του Avatar 2 αγγίζει τα 400 εκατ. δολάρια, τότε είναι επίσημα η ακριβότερη ταινία όλων των εποχών Τέτοιες παραγωγές χρειάζεται να βγάλουν δυο φορές το budget τους, ώστε να μην έχουν ζημία, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη διαφήμισή της, που στην περίπτωση του Avatar του 2009, έφτασε τα 150 εκατ.Ο Τζέιμς Κάμερον υπήρξε απόλυτα ειλικρινής για το κόστος των sequels του Avatar και το σχολίασε δημοσίως, θέτοντας έναν πολύ υψηλό στόχο για το «The Way of Water» και τα εισιτήρια που οφείλει να κόψει.Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομείνουν.Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.