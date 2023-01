J2US: Ο Λευτέρης Μητσόπουλος και η Λόλα είναι οι μεγάλοι νικητές - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpg7s8rkk1yx)

O Λευτέρης Μητσόπουλος και η Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας) είναι οι μεγάλοι νικητές του, το οποίο ολοκληρώθηκε με την έλευση του νέου Έτους.Ο παραγωγός και παρουσιαστής του μουσικού σόου του, το βράδυ του Σαββάτου λίγο πριν φύγει το 2022 εμφανίστηκε με την πιο γιορτινή διάθεση, έχοντας στο πλευρό του τόσο την κριτική επιτροπή όσο και όλους τους παίκτες.Ο μεγάλος τελικός του Just the Two of Us τα είχε όλα σε μεγάλες δόσεις! Τραγούδι, χορό, συγκίνηση, γενναιοδωρία, ευχές, χαμόγελα και πολύ κέφι που «μεταδόθηκε» φυσικά και στο τηλεοπτικό κοινό που επέλεξε να κάνει αλλαγή χρονιάς μαζί με την Καίτη Γαρμπή, τον Σταμάτη Φασουλή, τη Δέσποινα Βανδή, τη Βίκυ Σταυροπούλου και την Κατερίνα Στικούδη και τα 13 ζευγάρια, εν των οποίων όμως μόνο τα 4 έμελλε να διεκδικήσουν την μεγάλη νίκη.