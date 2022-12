Avatar: The Way of Water - Τεράστια η επιτυχία της ταινίας - Ξεπέρασε το $1 δισ. σε εισπράξεις

Το « Avatar: The Way of Water » άγγιξε το πολυπόθητο 1 δισεκατομμύριο και μπαίνει στη λίστα των ταινιών που «έσπασαν τα ταμεία», καθώς έχει φτάσει το απίθανο ποσό σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους.Όπως επιβεβαιώθηκε από τον ιδρυτή και συντάκτη του BoxOfficeGuru, Γκιτές Πάντια, η δεύτερη ταινία επιστημονικής φαντασίας που συνεχίζει την ιστορία από τον κόσμο της Πανδώρας, έχει εισπράξει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 700 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.Για τον Τζειμς Κάμερον , η ταινία σηματοδοτεί άλλο ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς το «Avatar: The Way of Water» είναι η τρίτη ταινία του (σ.σ μαζί με το πρώτο Avatar και το βραβευμένο με Όσκαρ «Τιτανικός»), που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο, και πλέον βρίσκεται μαζί με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, στη λίστα των σκηνοθετών με τις περισσότερες εισπράξεις παγκοσμίως.Το Avatar 2 κατάφερε να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο, νωρίτερα από το προσδοκώμενο και οδηγείται σε μία τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Το νούμερο αυτό αποτελούσε άλλωστε στόχο της Disney, για να μπορέσει η παραγωγή να ανταποκριθεί στα τεράστια έξοδά της ταινίας και αποφύγει τη ζημία.Ωστόσο όπως έχει γίνει γνωστό, η ταινία του Κάμερον θα πρέπει να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια σε έσοδα, έτσι ώστε να μπορέσει η παραγωγή να κάνει απόσβεση.Όπως είχει μεταφέρει το «Collider» πριν από κάποια 24ωρα, η ταινία κατάφερε να κάνει ένα μεγάλο «άνοιγμα» το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, καθώς ξεπέρασε τα 82 εκατομμύρια δολάρια σε 4.202 σινεμά.

That sound you just heard was #AvatarTheWayOfWater cracking $300M domestic, $700M intl and ONE BILLION DOLLARS at global #boxoffice - all at the same time!! #Avatar

Όπως είχε γίνει γνωστό, το budget του Avatar 2 κυμαίνονταν στα 250 εκατ. δολάρια, αλλά αυτό το ποσό φαίνεται πως εκτοξεύθηκε σχεδόν στο διπλάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του The Hollywood Reporter, το πραγματικό ποσό που χρειάστηκε για να γυριστεί to sequel του Τζέιμς Κάμερον κυμαίνεται μεταξύ 350 και 400 εκατ. δολαρίων.Όπως αναφέρεται σε ξένα δημοσιεύματα, η ακριβότερη ταινία βάσει budget παραγωγής, που φτάνει επίσης μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι το «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» που κόστισε 379 εκατ. δολάρια. Αν λοιπόν χονδρικά το budget του Avatar 2 αγγίζει τα 400 εκατ. δολάρια, τότε είναι επίσημα η ακριβότερη ταινία όλων των εποχών. Τέτοιες παραγωγές χρειάζεται να βγάλουν δυο φορές το budget τους, ώστε να μην έχουν ζημία, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη διαφήμισή της, που στην περίπτωση του Avatar του 2009, έφτασε τα 150 εκατ.Ο Τζέιμς Κάμερον υπήρξε απόλυτα ειλικρινής για το κόστος των sequels του Avatar και το σχολίασε δημοσίως, θέτοντας έναν πολύ υψηλό στόχο για το «The Way of Water» και τα εισιτήρια που οφείλει να κόψει.Το Avatar: The Way of Water διαδραματίζεται πάνω από 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να διηγείται την ιστορία της οικογένειας των Sully (Jake, Neytiri και των παιδιών τους), τα βάσανα που τους ακολουθούν, τα άκρα που θα φτάσουν για να παραμείνουν ασφαλείς, τις μάχες που θα δώσουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που θα υπομείνουν.Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.