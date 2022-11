Μπραντ Πιτ και Μάργκοτ Ρόμπι μαζί στην ταινία «Babylon» - Δείτε το βίντεο που κυκλοφόρησε

Babylon» είναι η νέα ταινία της Paramount Pictures με το καστ να περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Μπραντ Πιτ, η Μάργκοτ Ρόμπι, ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η Ολίβια Γουάιλντ. Το «» είναι η νέα ταινία της Paramount Pictures με το καστ να περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο, η, ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η Ολίβια Γουάιλντ.

Η εταιρεία παραγωγής κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες, ένα σύντομο βίντεο από την επερχόμενη ταινία του Ντάμιεν Σερ Σαζέλ, δημιουργού του «La La Land», με τίτλο «Babylon».

Στο σύντομο κλιπ που έχει τίτλο «Welcome to Babylon» ο Σαζέλ περιγράφει το «Babylon» ως «το μεγαλύτερο πράγμα που έχει κάνει ποτέ».

Το Variety αναφέρει ότι η ταινία «Babylon» διαδραματίζεται κατά τη δεκαετία του 1920, επικεντρώνεται στην προσαρμογή του Χόλιγουντ στον κινηματογράφο και μοιάζει με συνδυασμό των ταινιών «The Great Gatsby» του Μπαζ Λούρμαν και «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο χάρη στη «δυνατή μουσική, τα εκθαμβωτικά κοστούμια και το μακιγιάζ επόμενου επιπέδου μακιγιάζ».



Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, το «Babylon» πληροί πολλές από τις προδιαγραφές για να οδηγηθεί στην κατάκτηση ενός Όσκαρ.



Οι περισσότεροι χαρακτήρες από το «Βabylon» είναι καρικατούρες πραγματικών αστέρων της εποχής, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη. Για παράδειγμα ο Τζακ Κόνραντ του Μπραντ Πιτ είναι ένας χαρακτήρας εμπνευσμένος από τους Τζον Γκίλμπερτ, Κλαρκ Γκέιμπλ και Ντάγκλας Φέαρμπανκς.

Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, το «Babylon» θα κυκλοφορήσει σε ορισμένους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου, αλλά στις 6 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει τις προβολές σε όλα τα σινεμά.