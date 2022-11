Maestro» είναι μία από τις σειρές που το τηλεοπτικό κοινό έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν και οι συντελεστές δεν αφήνουν τους φαν παραπονεμένους. Το «» είναι μία από τις σειρές που το τηλεοπτικό κοινό έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν και οι συντελεστές δεν αφήνουν τους φαν παραπονεμένους.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναρτά συχνά στα social media στιγμιότυπα και βίντεο από τα γυρίσματα της σειράς και την προετοιμασία των ηθοποιών. Το ίδιο έκανε και σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου.

Μέσα από το προφίλ του στο Instagram ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανάρτησε ένα βίντεο για να δείξει το «πριν» και το «μετά» από το 5ο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 17 Νοεμβρίου.

Στο κλιπ φαίνεται η Κλέλια (Κλέλια Ανδριολάτου), ο Φάνης (Φάνης Μουρατίδης), η Σοφία (Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και ο Αντώνης (Ορέστης Χαλκιάς) να κάθονται σε ένα τραπέζι και να προβάρουν τα λόγια τους. Στο ενδιάμεσο, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δίνει μία ιδέα από το τι θα παρακολουθήσουμε στην τελική σκηνή, που θα προβληθεί στο νέο επεισόδιο.

«Ανάγνωση σεναρίου και τελικό αποτέλεσμα για σκηνή του 5 επεισοδίου. Before and After!!! (Το πριν και το μετά)» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.