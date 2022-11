Netflix: Τι θα δούμε τον Noέμβριο στην πλατφόρμα

Το Netflix θα κυκλοφορήσει από σήμερα στην πλατφόρμα, νέους τίτλους σε όλες τις κατηγορίες. Στις τηλεοπτικές σειρές ξεχωρίζει η επιστροφή του πολυαναμενόμενου «The Crown», της ισπανικής σειράς «

Elite»,

αλλά και το πρώτο μέρος του τελευταίου κύκλου του «Manifest», τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν αποκλειστικά πλέον στο Netflix. Τελευταία σεζόν έχουμε και για την επιτυχημένη μαύρη κωμωδία «

Dead to Me», ενώ οι συνδρομητές αναμένουν με αγωνία τη νέα σειρά από τους δημιουργούς του «Dark» με τίτλο «1899».

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

01/11/2022

Νεαροί Γαλαζοαίματοι: Σεζόν 2 /

Young Royals: Season 2

Αναλαμβάνοντας τα νέα του βασιλικά καθήκοντα, ο ζορισμένος Βίλχελμ φοβάται ότι ο τίτλος του πρίγκιπα του θρόνου θα τον κάνει να χάσει όλα όσα αγαπά.

03/11/2022

Blockbuster

Στο τελευταίο Blockbuster, ένας διευθυντής παλεύει να κρατήσει το βιντεοκλάμπ ανοιχτό και το προσωπικό ευχαριστημένο εν μέσω ανταγωνισμού και περίπλοκων συναισθημάτων.

04/11/2022

Οι Μεσίτες του Μπέβερλι Χιλς /

Buying Beverly Hills

Όταν η κόρη του αφεντικού μπαίνει στην επιχείρηση, αγωνίζεται για να την πάρουν σοβαρά οι παλαιότεροι μεσίτες του The Agency.

04/11/2022

Manifest: Σεζόν 4 Μέρος 1

Εν μέσω απωλειών και κακοτυχίας, η οικογένεια Στόουν και οι επιβάτες της πτήσης 828 ψάχνουν το αληθινό νόημα πίσω από τα καλέσματα, ενώ τα σημάδια είναι δυσοίωνα.

09/11/2022

Το Στέμμα: Σεζόν 5 /

The Crown: Season 5

Η Νταϊάνα κι ο Κάρολος πολεμούν τα μίντια. Ο ρόλος της μοναρχίας αμφισβητείται. Το '90, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' δέχεται τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα.

10/11/2022

Πόσο Αληθινή Είναι η Αγάπη σου; Σαρδηνία /

Love Never Lies: Destination Sardinia

Νέα "ακλόνητα" ζευγάρια δοκιμάζουν τη σχέση τους. Κυνηγώντας τον έρωτα και το χρήμα, η αλήθεια άραγε θα πονέσει ή θα κλείσει πληγές;

10/11/2022

Πολεμίστρια Μοναχή: Σεζόν 2 /

Warrior Nun: Season 2

Μαζί με νέους συμμάχους, η Έιβα κι οι αδερφές του Τάγματος ενώνουν τις δυνάμεις του κι αποφασίζουν να σταματήσουν έναν ψευδοπροφήτη που θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο.

11/11/2022

Ο Γύρος του Κόσμου με τον Ζακ Έφρον: Σεζόν 2: Αυστραλία /

Down to Earth with Zac Efron: Season 2: Down Under

Ο Ζακ κι ο Ντάριν ξεκινούν μια διαφωτιστική περιπέτεια στην Αυστραλία, εξερευνώντας τη βιοποικιλότητα, την κουλτούρα της και τις προσπάθειες να διασωθούν αμφότερες.

16/11/2022

Πρόσεχε τους Τρόπους σου /

Mind Your Manners

Η δασκάλα εθιμοτυπίας Σάρα Τζέιν Χο βοηθά ανθρώπους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσω της καλής συμπεριφοράς, σ' αυτήν την τρυφερή σειρά μεταμορφώσεων.

16/11/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα: Σεζόν 2 /

One of Us Is Lying: Season 2

Μια νέα προσθήκη έρχεται στην Πεντάδα του Μπέιβιου, ενώ συρρέουν τα χλευαστικά μηνύματα από τον Σάιμον Λέει, μια μυστηριώδη φιγούρα που ξέρει ακριβώς τι έκαναν.

17/11/2022

1899

Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, οι επιβάτες επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για τον Νέο Κόσμο και καταλήγουν σε έναν εφιάλτη, όταν βρίσκουν ένα σκάφος στα ανοιχτά.

17/11/2022

Έχεις Πεθάνει για Μένα: Σεζόν 3 /

Dead to Me: Season 3

Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος στάθηκε αφορμή για τη γνωριμία της Τζεν και της Τζούντι. Τώρα, ένα άλλο συγκλονιστικό ατύχημα θα αλλάξει το μέλλον της φιλίας τους.

18/11/2022

Ελίτ: Σεζόν 6 /

Elite: Season 6

Όλοι κάτι ψάχνουν φέτος στο Λας Ενθίνας: έρωτα, εκδίκηση ή εκατομμύρια ακολούθους. Αλλά θα τη βγάλουν καθαρή;