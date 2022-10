Τομ Κρουζ: Τα χρόνια της φτώχειας, η Σαηεντολογία και το Όσκαρ που δεν ήρθε ποτέ

Χόλιγουντ, αλλά η πορεία μέχρι τη δόξα και την αναγνωρισιμότητα είχε - και έχει ακόμη - πολλά εμπόδια για εκείνον. Ο λόγος για τον Τομ Κρουζ, τον σταρ των «Top Gun» ταινιών που επέστρεψε φέτος με το «Top Gun: Maverick» για να «σπάσει» τα ταμεία. Είναι ένας από τους γνωστότερους ηθοποιούς του, αλλά η πορεία μέχρι τη δόξα και την αναγνωρισιμότητα είχε - και έχει ακόμη - πολλά εμπόδια για εκείνον. Ο λόγος για τον, τον σταρ των «Top Gun» ταινιών που επέστρεψε φέτος με το «» για να «σπάσει» τα ταμεία.

Η καριέρα του λαμπρή, αλλά το Όσκαρ ακόμη να έρθει και πολύ πιθανό είναι να μην κρατήσει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο, αφού τα μεγάλα box office φιλμ που πρωταγωνιστεί δεν παρακίνησαν τους κριτικούς να του δώσουν αυτή την καταξίωση. Και ο δρόμος ήταν μακρύς και δύσκολος. Ο 60χρονος πλέον «πιλότος» του κινηματογράφου δεν βρήκε μια στρωμένη με ροδοπέταλα πορεία.

Νικόλ Κίντμαν. Η ζωή του ξεκίνησε δύσκολα με τον ίδιο να εργάζεται από την ηλικία των 8 ετών προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στην οικογένειά του. Η ανέχεια, ωστόσο, δεν ήταν το μόνο «αγκάθι» στην παιδική του ηλικία. Ο κακοποιητικός πατέρας του τον στιγμάτισε και ίσως αυτός ήταν ένας παραπάνω λόγος που ο ίδιος στράφηκε από τα προεφηβικά κιόλας χρόνια στην Εκκλησία. Η δημόσια υποστήριξή του στη Σαηεντολογία είναι λίγο - πολύ γνωστή, αλλά λίγοι ήξεραν ότι αυτό στάθηκε αφορμή να έρθει αντιμέτωπος με φημολογούμενα ερωτικά σκάνδαλα, όπως η σύνδεση με την σύζυγό του,



Επίσης, λίγοι γνώριζαν για τις «σκοτεινές» ιστορίες πίσω από μεγάλες επιτυχίες του, όπως το «Top Gun» και o «Τελευταίος Σαμουράι», στο οποίο κόντεψε να χάσει τη ζωή του.



Ακολουθούν μερικές άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του Τομ Κρουζ.

Προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, ο Τομ Κρουζ αναγκάστηκε να δουλέψει από την ηλικία των 8. Χρειάστηκε να μοιράσει εφημερίδες, να κουρέψει γρασίδια, να σκουπίζει τα φύλλα των δέντρων από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τα χρήματα που του έδιναν, στήριζε την οικογένειά του και με ό,τι περίσσευε πλήρωνε τα εισιτήρια στο σινεμά, για το οποίο είχε μεγάλη αγάπη από μικρός.

Οι φαν του Κρουζ είναι εξοικειωμένοι με τη βαθιά και πανταχού παρούσα θρησκευόμενη πλευρά του. Με επιρροές από την οικογένειά του, ο ηθοποιός πήγαινε από παιδί στην εκκλησία και με το πέρασμα του χρόνου εντασσόταν όλο και περισσότερο στον τρόπο ζωής των πιστών. Η αγάπη του για τα θεία ήταν τόσο έντονη που είχε σκεφτεί να γίνει ιερέας, ιδέα στην οποία πλησίασε αρκετά.

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό Parade τον Απρίλιο του 2006, ο Κρουζ αναφέρθηκε σε πτυχές των τραυματικών εμπειριών που κουβαλούσε από τα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι δεν είχε φίλους. Όπως έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν, αναγκάστηκε να αλλάξει συνολικά 15 σχολεία όταν η μητέρα του προσπαθούσε να φύγει με τα παιδιά της μακριά από το τοξικό περιβάλλον του συζύγου της.

«Ήταν ο άνθρωπος που όταν κάτι δεν πήγαινε καλά σε κλωτσούσε. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα, σε καθησύχαζε, σε έκανε να αισθανθείς ασφαλής και μετά, μπαμ! Εγώ σκεφτόμουν "κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον τύπο, μην τον εμπιστεύεσαι. Να προσέχεις"» είχε πει αναφερόμενος στον πατέρα του, τον οποίο έχει να δει από όταν ήταν 22 ετών.

Σαηεντολογία

Σαηεντολογία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο «Ίθαν Χαντ» της μεγάλης οθόνης προσηλυτίστηκε στη θρησκευτική οργάνωση στα τέλη της δεκαετίας του 90', από την τότε σύζυγό του, Μίμι Ρότζερς και δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για όσα ισχυρίζεται ότι του προσφέρει η Σαηεντολογία.



Ένα από αυτά, ήταν ότι ξεπέρασε τη δυσλεξία, από την οποία έπασχε χρόνια. Το 2015 ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ήθελε τον Τομ Κρουζ να εμπλέκεται σε περίεργα αλισβερίσια με την Σαηεντολογία. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, επικεφαλής της οργάνωσης «προετοίμαζαν ερωτικούς συντρόφους για τον ηθοποιό και προσέγγιζαν υποψήφιες νύφες όπως η Νικόλ Κίντμαν». Ο Κρουζ έσπευσε να το αρνηθεί. Υπάρχουν πολλά κενά όσον αφορά στη σχέση του Τομ Κρουζ με τη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο «Ίθαν Χαντ» της μεγάλης οθόνης προσηλυτίστηκε στη θρησκευτική οργάνωση στα τέλη της δεκαετίας του 90', από την τότε σύζυγό του,και δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για όσα ισχυρίζεται ότι του προσφέρει η Σαηεντολογία.Ένα από αυτά, ήταν, από την οποία έπασχε χρόνια. Το 2015 ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ήθελε τον Τομ Κρουζ να εμπλέκεται σε περίεργα αλισβερίσια με την Σαηεντολογία. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, επικεφαλής της οργάνωσης «προετοίμαζαν ερωτικούς συντρόφους για τον ηθοποιό και προσέγγιζαν υποψήφιες νύφες όπως η Νικόλ Κίντμαν». Ο Κρουζ έσπευσε να το αρνηθεί.

Για τους Ιάπωνες ο Τομ Κρουζ δεν είναι απλά ένας ακόμη Αμερικανός. Ο ίδιος απολαμβάνει ένα «κύμα» αγάπης και δόξας εκεί και ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Ένα επίσημο καταστατικό αναφέρει ότι είναι ο μοναδικός αστέρας του Χόλιγουντ που έχει ταξιδέψει στα περισσότερα από τα μέρη της χώρα, αφιερώνοντας παράλληλα πολύ από τον χρόνο τους στους φαν του εκεί. Γι' αυτό, επέλεξαν τη 10η Οκτωβρίου να την αφιερώσουν στον Τομ Κρουζ. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η προσφορά του Κρουζ στην Ιαπωνία είναι κάτι παραπάνω από τις αγκαλιές και τα αυτόγραφα με τους φαν. Η ταινία «Ο τελευταίος Σαμουράι» απέφερε στους Ιάπωνες 117 εκατομμύρια δολάρια περισσότερο κέρδος από τους Αμερικανούς.

Στα γυρίσματα για το φιλμ «Ο Τελευταίος Σαμουράι» υπήρξε μία πολύ ριψοκίνδυνη στιγμή για τον Κρουζ. Όπως έχει παραδεχτεί ο συμπρωταγωνιστής του, Χιρογιούκι Σανάντα, έχασε τον έλεγχο του σπαθιού του σε σκηνή μάχης και ο Κρους ήταν σε επικίνδυνο σημείο.

Ο Σανάντα περιέγραψε πριν χρόνια: «Ο λαιμός του Κρους ήταν ακριβώς μπροστά μου και τότε εγώ προσπάθησα να σταματήσω να κουνάω το σπαθί μου αλλά ήταν δύσκολο να το ελέγξω με το ένα χέρι. Όλοι από το συνεργείο που παρακολουθούσαν, ούρλιαζαν γιατί νόμιζαν ότι θα τον αποκεφαλίσω. Ευτυχώς το σπαθί χτύπησε ένα πολύ μικρό μέρος από το κεφάλι του και γλίτωσε».

Κρουζ και Κίντμαν συμπρωταγωνιστούσαν στην τελευταία ταινία του Κιούμπρικ, «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» και ο σκηνοθέτης ήθελε να αποτυπωθούν όλα σχεδόν ρεαλιστικά. Προσπάθησε να κάνει τον έναν να ζηλέψει στην πραγματικότητα τον άλλο με διάφορους τρόπους που εφάρμοζε κάτω από αυστηρούς κανόνες.

Ένας από αυτούς «πρόσταζε» τον ηθοποιό να φύγει από τα γυρίσματα, την ώρα της ερωτικής σκηνής της αγαπημένης του, με άλλον άνδρα, ενώ και η ίδια απαγορευόταν να του πει τι συνέβη στη συγκεκριμένη σκηνή.

Η ταινία που έκανε διάσημο τον Τομ Κρουζ έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του κινηματογράφου.

Ο 53χρονος διάσημος πιλότος και κασκαντέρ, Αρτ Σολ, είχε προσληφθεί για να βοηθήσει στις σκηνές που απαιτούσαν επικίνδυνα εναέρια γυρίσματα. Απογειώθηκε λοιπόν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα ριψοκίνδυνα γυρίσματα. Επρόκειτο για κάτι το οποίο είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, το «Top Gun» έμελλε να είναι η τελευταία του ταινία.

Όσο η κάμερα κατέγραφε, ο Σολ ειδοποίησε για ένα πρόβλημα στο αεροπλάνο. Δεν κατάφερε να το αντιμετωπίσει, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στον Ειρηνικό. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 1985. Μέσα σ΄όλα, η τραγική ειρωνεία είναι ότι και στο σενάριο, το αεροπλάνο του Μάβερικ πέφτει και σκοτώνεται ο καλύτερός του φίλος.

Πολλές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει έχουν επικίνδυνες σκηνές. Μία από αυτές ήταν και το «Mission: Impossible - Rogue Nation» όπου σε μία σκηνή κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για περίπου 6 λεπτά. Στην ίδια ταινία, κρεμάστηκε από ένα αεροπλάνο, παρά το γεγονός ότι υπήρχε κασκαντέρ που θα μπορούσε να το αναλάβει.

Αν και πολλά από τα πρότζεκτ στα οποία έχει τον πρώτο ρόλο κατέκτησαν το παγκόσμιο box office και τους κριτικούς, καμία ταινία μέχρι και σήμερα δεν του χάρισε το χρυσό αγαλματίδιο αν και έχει λάβει 3 υποψηφιότητες. Έχει κερδίσει πάντως, τρεις Χρυσές Σφαίρες αυτή του Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου για τους ρόλους του στα «Jerry Maguire» και «Born on the Fourth of July» και Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία «Magnolia».