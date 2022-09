Disney: Η ταινία “Rogue Squadron” της σειράς "Star Wars" βγήκε εκτός του προγράμματος της επόμενης χρονιάς

Κλείσιμο

έβγαλε την ταινία "" με τίτλο “Rogue Squadron” από το πρόγραμμα ταινιών της επόμενης χρονιάς, χωρίς να δώσει κάποια ένδειξη για το πότε η εταιρία θα κυκλοφορήσει μία νέα ταινία για την εισπρακτικά επιτυχημένη σειρά ταινιών διαστημικής περιπέτειας.Η ταινία θα ήταν η πρώτη της σειράς "Star Wars" που θα έφτανε στους κινηματογράφους μετά το "The Rise of Skywalker" που προβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.Το "Rogue Squadron θα σκηνοθετούσε η παραγωγός της ταινίας "Wonder Woman" Πάτι Τζένκινς. Προηγούμενα, η ταινία είχε καθυστερήσει από το 2022, για τον Δεκέμβριο του 2023 εξαιτίας προβλημάτων στον προγραμματισμό της Τζένκινς.Η εταιρία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού σχετικά με την αιτία που οδήγησε στην απομάκρυνση της ταινίας από το πρόγραμμα της εταιρίας.Η Disney έχει προωθήσει αρκετές τηλεοπτικές σειρές "Star Wars" τα τελευταία χρόνια στο κανάλι Disney+ μέσω της υπηρεσίας streaming.