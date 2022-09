Κλείσιμο

Η αυτοβιογραφία του Μπράιαν Τζόνσον είναι γεγονός και τον επόμενο μήνα αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο για τη ζωή του αρχηγού των AC/DC . Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το βιβλίο θα ήταν έτοιμο τον Απρίλιο του 2021 και για άγνωστους προς τον παρόν λόγους, φαίνεται πως το κοινό θα το έχει στα χέρια του σε λίγο καιρό από τώρα.Τα απομνημονεύματα με τίτλο « The Lives Of Brian » έχουν χαρακτηριστεί ταραχώδη, αξιαγάπητα με πολλές εξωφρενικές ιστορίες.«Είχα μερικές μεγάλης διάρκειας νύχτες και μερικές υπέροχες νύχτες, κακές μέρες και πολλές καλές. Τώρα πήγα και έγραψα ένα τρελό βιβλίο για αυτό... Το "The Lives of Brian" έρχεται αυτόν τον Οκτώβριο» είπε ο Μπράιαν Τζόνσον σε δήλωσή τουΤο The Lives Of Brian πρόκειται να κυκλοφορήσει από τον Penguin Books στοκαι στιςΤο βιβλίο που περιγράφεται ως «μια από τις πιο ευχάριστες και διασκεδαστικές ιστορίες του ροκ εν ρολ» θα καλύπτει την παιδική ηλικία του Τζόνσον, o οποίος μεγάλωσε στην πόλη Ντάνστον της βορειοανατολικής Αγγλίας και από «μέλος της χορωδίας και «λυκόπουλο» στο σώμα προσκόπων έγινε τραγουδιστής» αφού είδε τον Little Richard να τραγουδά στην τηλεόραση.«Για πάνω από μια δεκαετία ο Τζόνσον προσπάθησε να αφήσει το στίγμα του με μια σειρά από συγκροτήματα. Εμφανίστηκε στο βρετανικό τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα Top of the Pops, έκανε περιοδεία στην Αυστραλία και όμως η μεγάλη στιγμή φαινόταν μακριά» αναφέρεται στην περίληψη.«Στη συνέχεια προσκλήθηκε στο Λονδίνο για ακρόαση μιας από τις σημαντικότερες ροκ μπάντες του κόσμου. Οι AC/DC ήταν ένα συγκρότημα σε κρίση μετά τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή τους, Μπον Σκοτ, αλλά με τον Μπράιαν επικεφαλής ηχογράφησαν το αριστούργημά τους: «Back in Black». Έγινε το ροκ άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Η περιοδεία που ακολούθησε γέμισε αρένες» σημειώνεται.«Αλλά έπρεπε να υπάρξει μια ανατροπή στην ιστορία. Το 2016, ο Μπράιαν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το συγκρότημα αφού διαγνώστηκε με απώλεια ακοής, για να κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή στο συγκρότημα που αγαπούσε με την κυκλοφορία του άλμπουμ του 2020 "Power Up"» επισημαίνεται.Πρόσφατα ο Μπράιαν Τζόνσον συμμετείχε στην αφιερωμένη στον εκλιπόντα ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς στο στάδιο Γουέμπλεϊ.