Οι καλύτερες ταινίες του Σαββατοκύριακου!

Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι στιγμές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης. Γι αυτό και το Star μας προσφέρει τις καλύτερες επιλογές για να περάσουμε αξέχαστες στιγμές στο σπίτι.Περιπέτεια, μυστήριο, γέλιο, φαντασία σε κάθε διάσταση, μια πρώτη τηλεοπτική μετάδοση και φυσικά την παράσταση «κλέβει» η αέναη γοητεία του Πράκτορα 007, του one and only Τζέιμς Μποντ, που θα μας συναρπάζει με τη δράση του όλο το καλοκαίρι!Δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή χαλάρωσης και απόλαυσης για το καλοκαίρι και θα τη βρείτε μόνο στην οθόνη του Star!Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, ο Λίαμ Νίσον πρωταγωνιστεί σε μία ξεχωριστή ταινία μυστηρίουΘρίλερ μυστηρίου αμερικανικής παραγωγής 2014Διάρκεια: 105΄ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σκοτ ΦρανκΠΑΙΖΟΥΝ: Λίαμ Νίσον, Ντάν Στίβενς, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Άνταμ Ντέιβιντ Τόμπσον, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Μπράιαν «Άστρο» ΜπράντλειΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Ματ ήταν κάποτε ένας πολύτιμος αστυνομικός για το τμήμα της Νέας Υόρκης όμως τώρα πια εργάζεται, παράνομα, ως ιδιωτικός ντεντέκτιβ. Παρότι διστακτικός αρχικά, ο ντεντέκτιβ αποφασίζει να βοηθήσει τον έμπορο ναρκωτικών Κένι Κρίστο, προκειμένου να ξεσκεπάσουν τη συμμορία, που κρύβεται πίσω από την απαγωγή και δολοφονία της γυναίκας του. Το πρώτο πράγμα, που ανακαλύπτει ο Σκάντερ, είναι πως οι άνθρωποι αυτοί δεν προέβησαν στο ίδιο διεστραμμένο έγκλημα για πρώτη φορά, αλλά ούτε φαίνεται να είναι και η τελευταία. Η έρευνα θα τον φέρει στα σοκάκια της Νέας Υόρκης και ο χρόνος κυλάει αντίστροφα πριν οι εγκληματίες ξαναχτυπήσουν. Καθώς πλησιάζουν, όμως, προς τη λύση του μυστηρίου, ανακαλύπτουν ότι η υπόθεση, στην οποία έμπλεξαν, είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη, απ’ ότι μπορούσαν να φανταστούν…Το Σαββατοκύριακο 9 -10 Ιουλίου, ο πράκτορας Τζέιμς Μποντ πρωταγωνιστεί με δύο διαφορετικά πρόσωπα, από δύο διαφορετικές δεκαετίες αλλά με την ίδια πάντα επιτυχία!Κατασκοπική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 1995Διάρκεια: 121’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρτιν ΚάμπελΠΑΙΖΟΥΝ: Πιρς Μπρόσναν, Σον Μπιν, Ιζαμπέλα Σκορούπκο, Φάμκε Γιάνσεν, Τζο Ντον ΜπέικερΥΠΟΘΕΣΗ: Όταν ένα θανατηφόρο, υπερσύγχρονο, δορυφορικό οπλικό σύστημα πέφτει σε λάθος χέρια, μόνο ο πράκτορας Τζέιμς Μποντ 007 μπορεί να σώσει τον κόσμο από μια βέβαιη καταστροφή. Ο Μποντ ταξιδεύει στη Ρωσία αναζητώντας τους κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης για το "GoldenEye", ένα φοβερό, διαστημικό όπλο, που μπορεί να εκτοξεύσει έναν καταστροφικό ηλεκτρομαγνητικό παλμό προς τη Γη και να καταστρέψει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές!Αλλά ο 007 έρχεται αντιμέτωπος με έναν παρανοϊκό εχθρό, που προσδοκά κάθε του κίνηση και που το μίσος του για εκείνον τον συντηρούσε τόσα χρόνια. Ο Μποντ μάχεται επίσης με την Xenia Onatopp, μια δολοφόνο που χρησιμοποιεί την ευχαρίστηση ως το απόλυτο όπλο της ενώ με τη σύμμαχό του, μια Ρωσίδα τεχνικό, θα κυνηγήσουν τη ρωσική μαφία και θα βρεθούν μπροστά σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη…Η 17η ταινία της σειράς, έξι χρόνια μετά την προηγούμενη και η πρώτη ταινία με τον Πιρς Μπρόσναν να υποδύεται τον Τζέιμς Μποντ με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αφού η εισπρακτική επιτυχία της απέδειξε πως ο ιρλανδός ηθοποιός αποτέλεσε, για εκείνη την εποχή, την ιδανική επιλογή για μια ριζική ανανέωση του δυναμικού προφίλ του γνωστού πράκτορα. Το φιλμ διαθέτει όλα τα ατού που είναι απαραίτητα για μια ταινία με ήρωα τον βρετανό μυστικό σούπερ πράκτορα: καταιγιστικούς ρυθμούς, θεαματικές καταδιώξεις, εκκωφαντικές καταστροφές, παρανοϊκούς «κακούς», αδίστακτες, μοιραίες γυναίκες και το γνωστό φλεγματικό χιούμορ του ριψοκίνδυνου ήρωα, που σχεδόν αυτοσαρκάζεται. Το τραγούδι των τίτλων έχουν γράψει οι Bono και The Edge των U2 και το ερμηνεύει μοναδικά η «γιαγιά της ροκ», Τίνα Τάρνερ. Εξαίρετος στο ρόλο του παρανοϊκού Άλεκ Τρεβέλιαν, ο Σον Μπιν και μια αισθησιακή παρουσία από την Φάμκε Γιάνσεν.9/7 Σάββατο στις 01:45 & 10/7 Κυριακή στις 17:00Περιπέτεια βρετανικής παραγωγής 1977Διάρκεια: 121'ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λιούις ΓκίλμπερτΠΑΙΖΟΥΝ: Ρότζερ Μουρ, Μπάρμπαρα Μπαχ, Κουρτ Γιούργκενς, Ρίτσαρντ Κιλ, Μπέρναρντ Λι, Ντέσμοντ ΛιουέλινΥΠΟΘΕΣΗ: Ο θρυλικός πράκτορας 007 αντιμετωπίζει τον Στρόμπεργκ, έναν παρανοϊκό εγκληματία, που καταφέρνει να κλέψει πυρηνικά υποβρύχια, απειλώντας να ξεκινήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θέλοντας να υλοποιήσει τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του ώστε οι κάτοικοι της Γης να ζουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στα βάθη των ωκεανών, που λατρεύει! Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να βρει τα χαμένα βρετανικά υποβρύχια σε συνεργασία με τη ρωσίδα μυστική πράκτορα Άνια Αμάσοβα, που προσπαθεί να ανακαλύψει τα αντίστοιχα ρωσικά...Δεκαπέντε σεναριογράφοι διαγωνίστηκαν γι’ αυτή τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ομώνυμης κατασκοπικής νουβέλας του Ίαν Φλέμινγκ, όμως μόνο δύο επιλέχθηκαν: ο έμπειρος και καταξιωμένος Ρίτσαρντ Μέιμπαουμ (σεναριογράφος της βραβευμένης ταινίας «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι», αλλά και άλλων ταινιών του Τζέιμς Μποντ) και ο Κρίστοφερ Γουντ. Ο αξιόλογος βρετανός Λιούις Γκίλμπερτ επιστρατεύει όλο το ταλέντο του και σκηνοθετεί αυτή τη δυναμική περιπέτεια, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις προηγούμενες ταινίες με ήρωα τον δαιμόνιο πράκτορα.Ο Ρότζερ Μουρ ερμηνεύει για τρίτη φορά τον Τζέιμς Μποντ, στη δέκατη ταινία της σειράς, με παρτενέρ του την αισθησιακή Μπάρμπαρα Μπαχ. Ιδανικός στο ρόλο του παρανοϊκού Στρόμπεργκ, ο Γερμανός ηθοποιός Κουρτ Γιούργκενς ενώ ο Ρίτσαρντ Κιλ ενσαρκώνει για πρώτη φορά τον «Σαγόνα», τον πανύψηλο και ορκισμένο εχθρό του βρετανού πράκτορα. Επειδή ο ρόλος του τελευταίου σημείωσε μεγάλη επιτυχία γι’ αυτό το λόγο ο Ρίτσαρντ Κιλ τον υποδύθηκε και στην επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, με τίτλο «Επιχείρησις Μουνρέικερ». Η ταινία ήταν υποψήφια για τρία βραβεία Όσκαρ στις κατηγορίες: Καλύτερης Διεύθυνσης, Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής και Καλύτερου Τραγουδιού.Το Σάββατο 9 Ιουλίου ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ μας γυρίζει πίσω στο χρόνο και ο Γουίλ Σμιθ μας ταξιδεύει στο μέλλον σε δύο φανταστικές περιπέτειες!Περιπέτεια κινεζικής, ρωσικής, αμερικανικής συμπαραγωγής 2019Διάρκεια: 109’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Όλεγκ ΣτρεπτσένκοΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Φλέμινγκ, Τζάκι Τσαν, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Ρούτγκερ ΧάουερΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Άγγλος εξερευνητής Τζόναθαν Γκριν λαμβάνει εντολή από τον Πέτρο τον Μέγα να χαρτογραφήσει τη ρωσική Άπω Ανατολή. Για άλλη μια φορά, ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι γεμάτο απίστευτες περιπέτειες, που τον οδηγούν τελικά στην Κίνα. Εκεί θα αντιμετωπίσει απροσδόκητα πολλές εκπλήξεις, που κόβουν την ανάσα, θα συναντήσει παράξενα πλάσματα και Κινέζες πριγκίπισσες ενώ θα κινδυνέψει από θανατηφόρους δασκάλους πολεμικών τεχνών. Και θα πρέπει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον βασιλιά όλων των δράκων, τον Δράκο Βασιλιά…Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2004Διάρκεια: 102’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άλεξ ΠρόγιαςΠΑΙΖΟΥΝ: Γουίλ Σμιθ, Μπρίτζετ Μόιναχαν, Άλαν Τούντικ, Μπρους ΓκρίνγουντΥΠΟΘΕΣΗ: Βρισκόμαστε στο 2035 και η εταιρία USR έχει κυριαρχήσει στην αγορά των ρομπότ ως η κατασκευάστρια εταιρία του NS-5, του δημοφιλέστερου και πιο εξελιγμένου μοντέλου. Η αυτοκτονία ενός κορυφαίου επιστήμονα της USR κινεί τις υποψίες του ντετέκτιβ Σπούνερ και σιγά - σιγά ξετυλίγεται το νήμα μιας φοβερής συνομωσίας, στην οποία εμπλέκονται άνθρωποι, ρομπότ και μεγάλα συμφέροντα…• Η ταινία βασίζεται σε βιβλίο του επιστήμονα Ισαάκ Ασίμωφ και ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία “Καλύτερα οπτικά εφέ”.• Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ελληνικής καταγωγής Άλεξ Πρόγιας.Την Κυριακή 10 Ιουλίου, η κωμωδία και η περιπέτεια μιλάνε ελληνικά και σε Ά Τηλεοπτική Μετάδοση!Κωμωδία ελληνικής παραγωγής 2014.Διάρκεια: 87’ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος ΖαπατίναςΠΑΙΖΟΥΝ: Ζέτα Μακρυπούλια, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.ΥΠΟΘΕΣΗ: Η ζωή του Μπάμπη θα ανατραπεί μετά την επεισοδιακή συνάντησή του με την ωραία και δυναμική Αθηνά. Οι δυο τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες ένα πιάνο που κρύβει έναν μεγάλο θησαυρό, μια γυναίκα που το έχει σκάσει από το σπίτι της, μια περιουσία που αναζητά κληρονόμο, μια άπιστη αρραβωνιαστικιά, ένα ύποπτο μοναστήρι και τελικά τον έρωτα…Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και το κεντρικό της τραγούδι ερμηνεύει ο Πάνος Μουζουράκης.Περιπέτεια ελληνικής παραγωγής 2017Διάρκεια: 90’ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Δημήτρης ΤσιλιφώνηςΠΑΙΖΟΥΝ: Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μάκης Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Μυρτώ ΑλικάκηΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Άλκης είναι ένας μικροαπατεώνας που έχει συμφωνήσει να γυρίσει ένα βίντεο το οποίο θα αθωώνει έναν διεφθαρμένο επιχειρηματία. Διαπιστώνει όμως πως οι άνθρωποι του τελευταίου έχουν αποφασίσει να τον ξεκάνουν κι επιχειρεί μια απέλπιδα και αιματοβαμμένη απόδραση από το στούντιο πορνό ταινιών όπου είναι παγιδευμένος…