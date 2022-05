Οι αποκαλύψεις της Κέλιαν Κόνγουεϊ: Ο Tραμπ φοβάται τη Μελάνια - Οι εκλογές χάθηκαν λόγω του Τζάρεντ

Η Κόνγουεϊ με τον σύζυγό της Τζορτζ ο οποίος ήταν ο δικηγόρος που είχε υπερασπιστεί την Πόλα Τζόουνς, τη δεκαετία του 1990, σε μια δίκη για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Κίλιαν Κόνγουεϊ, Ντόναλντ Τραμπ και Ιβάνκα Τραμπ στις εποχές της δόξας τους

Ο Τραμπ, η Κόνγουεϊ και όλα τα «ζηλιάρικα αγοράκια»

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, πρώην ανώτατη σύμβουλος του Τραμπ από το 2017 έως το 2020 και υπεύθυνη της προεκλογικής του εκστρατείας στις εκλογές του 2016, στο βιβλίο της «Here's the deal», που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι εκείνη πιστώνεται τη νίκη τουστις Προεδρικές εκλογές του 2016 και «πυροβολεί» τους άντρες αντίζηλους της, χαρακτηρίζοντάς τους «μικρά ζηλιάρικα αγοράκια» που προσπάθησαν να πάρουν τα εύσημα για τη νίκη αυτή.Στο βιβλίο, σύμφωνα με την DailyMail.com, η Κόνγουεϊ, όχι μόνο ξεσκίζει τον πρώην προεδρικό γαμπρό, αλλά τον κατηγορεί ότι προσπάθησε να «ξαναγράψει την ιστορία» διεκδικώντας τα εύσημα για τη νίκη τουτο 2016, η οποία, όπως λέει, ήταν όλη δική της. «Ήμουν αυτή», γράφει η δημοσκόπος που έγινε προεδρική σύμβουλος, « που ανέπτυξε τη μυστική συνταγή για να νικήσω μια γυναίκα υποψήφια Πρόεδρο και να βοηθήσω τον Ντόναλντ Τραμπ στο δρόμο του για το Οβάλ γραφείο», γράφει αναφερόμενη στη νίκη του Τραμπ επί της Χίλαρι Κλίντον το 2016.Η Κέλιαν Κόνγουεϊ πιστεύει ότι πολλοί άνθρωποι ψήφισαν τοντο 2016 επειδή και εκείνη, όπως και ο Τραμπ τους άρεσαν .Γράφει ότι το βράδυ των εκλογών , όταν ο Τραμπ ίσα που είχε φύγει από τη σκηνή μετά τη νίκη, τα συγχαρητήρια άρχισαν να πέφτουν βροχή πάνω της. «Ανθρωποι έτρεχαν σε μένα —άνθρωποι που γνώριζα, άνθρωποι που δεν γνώριζα— μου έδιναν το χέρι και με αγκάλιαζαν. Χωρίς εμένα, έλεγαν -και λένε ακόμα- ο Τραμπ δεν θα είχε εκλεγεί Πρόεδρος», γράφει.Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το ποιος κέρδισε την Προεδρία για τον Τραμπ, η Κόνγουεϊ φροντίζει να αναφέρει την ευγνωμοσύνη διαφόρων σημαντικών προσώπων, όπως ο, ο οποίος, θυμάται, στον χαοτικό απόηχο της συγκλονιστικής νίκης του Τραμπ, κάθισε δίπλα στην Κόνγουεϊ και της είπε: «Kέλιαν…κανείς μας δεν θα ήταν εδώ χωρίς εσένα».και φυσικά τονκαι δεν μασάει τα λόγια της δείχνοντας τη δυσαρέσκειά της προς τον «δαιμόνιο και ραδιούργο» γαμπρό του Τραμπ. ΄Οπως γράφει, ο Κούσνερ «ήταν εν μέρει ονειροπόλος, εν μέρει δολοπλόκος και μοχθηρός, χωνόταν σε συζητήσεις και συσκέψεις προσθέτοντας τον εαυτό του ως συνομιλητή κατά βούληση στις ενημερώσεις εθνικής ασφάλειας» και σε άλλες υποθέσεις.Η Κέλιαν Κόνγουεϊ ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι το βιβλίο της, εν μέρει προσωπικά απομνημονεύματα, εν μέρει πολιτικό χρονικό, δεν θα είναι «άλλο ένα αβάσταχτο κείμενο που θα «τα λέει όλα» από τη σκοπιά μιας πικραμένης συγγραφέα που απομακρύνθηκε από τη θέση της εξ αιτίας ενός “που αποφάσισε να τοποθετήσει το κέρδος πάνω από τις αρχές, τη φήμη πάνω από τη φιλία, τη κακή συμπεριφορά πάνω από την ευγνωμοσύνη».Διότι, στο βιβλίο της, ενώ επαινεί τον, – που μάλιστα έδωσε την ευλογία του για το βιβλίο – ως «γενναιόδωρο» υποστηρικτή των γυναικών, τα λέει χύμα αναφέροντας την εκτίμησή της για τον γαμπρό του. Η Κόνγουεϊ γράφει: «Κανονικά, κάποιος συγκεντρώνει εμπειρία πριν συγκεντρώσει δύναμη. Ήταν ελκυστικό και πειστικό για το εκλογικό σώμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είχε εμπειρία από την Ουάσιγκτον, αλλά λιγότερο γοητευτικό ήταν το γεγονός ότι τα κορυφαία μέλη της «στενού κύκλου εμπιστοσύνης του » δεν είχαν καμία», , δείχνοντας ξεκάθαρα με το δάχτυλο τον Κούσνερ.Η Κόνγουεϊ δείχνει εξίσου λίγη εκτίμηση και για τον– καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «κανείς δεν έκανε περισσότερες φασαρίες στον Λευκό Οίκο» όπως εκείνος και κανείς δεν έκανε λιγότερη δουλειά».Όμως, ενώ η λάμψη τουξεθώριασε – ο άλλοτε επικεφαλής στρατηγικής έμεινε μόλις επτά μήνες στη διακυβέρνηση Τραμπ – ο Κούσνερ παρέμεινε στη θέση του και στο απυρόβλητο, και -κάτι σαφώς πιο εκνευριστικό για την Κόνγουεϊ, «άμοιρος ευθυνών», λόγω του ότι ήταν «οικογένεια».Ο Τζάρεντ ήταν «δαιμόνιος και υπολογιστής», σύμφωνα με την Κόνγουεϊ. «Δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα που να θεωρούσε πως είναι εκτός της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του. Η μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης; Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή; Τα νότια και βόρεια σύνορα της χώρας; Βετεράνοι και οπιοειδή; Υψηλή τεχνολογία και μικρές επιχειρήσεις;Σε όλα είχε άποψη. Γράφει: «Αν τα ραντάρ είχαν εντοπίσει επιθέσεις από Αρειανούς, ευχαρίστως ο Κούσνερ θα προσέθετε και αυτό το θέμα στο διαρκώς διογκούμενοχαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων του. Θα είχε βεβαιωθεί ότι θα μάθαιναν όλοι πως ήταν εκείνοςπου είχε εξορίσει τους Αρειανούς στον Ουρανό και θα επέμενε ότι δεν τον ένοιαζε ποιος θα έπαιρνε τα εύσημα γι' αυτό.”Τον αποκαλεί «ο Δούκας της Λεωφόρου Πενσυλβάνια 1600» και τον “ζωγραφίζει” σχεδόν σαν φίδι με «ψιθυριστή φωνή» και μάτια « παγωμένα και ακίνητα», που «παραμονεύει σε απόσταση ασφαλείας, αλλά συνεχώς επιτίθεται στους πάντες». Η οικονομία των λόγων του Κούσνερ, γράφει, δεν «ταίριαζε με την τεράστια δύναμη του».έστησε έναν «ολόκληρο τοίχο από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι με τέσσερις τηλεοράσεις, χωρίζοντας με τον τρόπο αυτόν το γραφείο του αρχηγού προσωπικού από το γραφείο του Τζάρεντ Κούσνερ. Δεν άργησε, ωστόσο, ο Κούσνερ να βρει κόλπο να περνά στην ιδιωτική τραπεζαρία του Προέδρου αντί να περνά από τον προθάλαμο του Οβάλ γραφείου, όπου το προσωπικό της Kέλιαν παρακολουθούσε προσεκτικά τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις κινήσεις καθενός. «Αν ο Τζάρεντ ή η Ιβάνκα ήθελαν να δουν ή να ενημερωθούν ή να ασχοληθούν με κάποιο θέμα με τον Πρόεδρο, κανείς δεν θα έλεγε όχι», γράφει. Και ο Αρχηγός του Επιτελείου και στρατηγός τεσσάρων αστέρων Τζον Κέλι προσπάθησε να περιορίσει αυτή τη δύναμη και τη συνήθεια του Κούσνερ να «μπαίνει και να βγαίνει από κάθε συνάντηση που ήθελε, χωρίς να κρατά ποτέ ούτε ένα γραπτό σημείωμα».Σύμφωνα με την, το ζευγάρι διασκέδαζε συχνά με Δημοκρατικούς γερουσιαστές στο σπίτι τους στην Ουάσινγκτον DC. Πολλοί από εκείνους τους Δημοκρατικούς που ήταν καλεσμένοι σε δείπνα με τους Κούσνερ υπέγραψαν για την παραπομπή του Τραμπ, σημειώνει η Κόνγουεϊ, με μια δηλητηριώδη σπόντα: «Πόση καλή θέληση και πόσες καλές πράξεις αγόρασε πραγματικά όλο αυτό το κρασί που τους πότισε;»Στην πραγματικότητα, ηφαίνεται να χαίρεται όταν εξιστορεί τα «προορισμένα να αποτύχουν σχέδια» του, όπως μια πρωτοβουλία σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης, που ο γαμπρός του Τραμπ ήθελε να ανακοινώσει ο πρόεδρος από το Έλις Άιλαντ και τη βάση του Αγάλματος της Ελευθερίας.«Γρήγορα έγινε φανερό ότι ένα γεγονός όπως αυτό θα απορροφούσε απίστευτα μεγάλη ποσότητα κυβερνητικών πόρων και σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε οργισμένες διαμαρτυρίες», γράφει. Το σχέδιο τέθηκε αθόρυβα στο ράφι. Τα σχέδια του Κούσνερ ήταν προσωπικά, «χωρίς οποιαδήποτε άμεση σχέση με τις προτεραιότητες του προέδρου», γράφει, πολλές πρωτοβουλίες και φαεινές ιδέες του Κούσνερ, «δεν προχωρούσαν διόλου, τίποτα δεν συνέβαινε.»Οσον αφορά την ήττα τουστις εκλογές του 2020, η Κόνγουεϊ μοιράζει την ευθύνη μεταξύ του Κούσνερ και του επίσημου διευθυντή της εκστρατείας. Η ήττα του Τραμπ και η αποτυχία του να αποδεχθεί αυτήν την ήττα ήταν, σε μεγάλο βαθμό, γράφει η Κόνγουεϊ, δουλειά του Κούσνερ, ο οποίος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Νέας Υόρκης μπήκε στα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής εκστρατείας και είπε στην Κόνγουεϊ και στην Χόουπ Χικς, πρώην διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου: «Εσείς φροντίστε τα μηνύματα. Έχω να πω δυό λόγια με τον δήμαρχο. Κάτι μαγειρεύουν εδώ». Ο δήμαρχος στον οποίο αναφερόταν ήταν ο Ρούντι Τζουλιάνι.Αντί να παρουσιάσει μια ειλικρινή εκτίμηση για την ήττα , η Κόνγουεϊ πιστεύει ότι «κόλακες και γλείφτες υποσχέθηκαν στον Πρόεδρο πράγματα, που δεν μπορούσαν να γίνουν και τον παρέσυραν στις δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης των εκλογικών αποτελεσμάτων».σκέφτηκε να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα του 2016, όταν δημοσιοποιήθηκε το 2016 το περιβόητο βίντεο «Grab 'em by the p****» (μτφ: «πιάστε τις από το μ@νί»). Ο Τραμπ ηχογραφήθηκε - άθελά του- να λέει στον τηλεοπτικό παρουσιαστή,, ότι το να είσαι διάσημος σήμαινε ότι «Μπορείς να κάνεις τα πάντα με τις γυναίκες. Πιάστε τις από το μ@νί». Όταν δημοσιοποιήθηκε το βίντεο του 2005, ο πρώην Πρόεδρος είπε δημόσια πως ήταν απλώς μια «συζήτηση της πλάκας μεταξύ ανδρών».Τώρα, η Κέλιαν Κόνγουεϊ αποκαλύπτει στο βιβλίο της, ότι ο Τραμπ συγκλονίστηκε από την υπόθεση και σκέφτηκε σοβαρά να αποσυρθεί από την πολιτική κούρσα. Σύμφωνα με την Κόνγουεϊ, δύο πράγματα τον εμπόδισαν να το κάνει: η συμβουλή της και η συνειδητοποίηση ότι το να αποσυρθεί τόσο λίγο καιρό πριν τις εκλογές θα σήμαινε ότι θα χάριζε τον Λευκό Οίκο στη Χίλαρι Κλίντον. Σύμφωνα με την Κόνγουεϊ, ο τότε αρχηγός του επιτελείου του Τραμπ, Ράινς Πρίμπους, του είπε ότι είχε δύο επιλογές: να παραιτηθεί και να αφήσει κάποιον άλλο να είναι υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικάνους ή να παραμείνει υποψήφιος και να χάσει με τη μεγαλύτερη διαφορά στην προεδρική ιστορία. Βέβαια τελικά η διαφορά δεν ήταν και τόσο μεγάλη...Η Κόνγουεϊ παραδέχεται: «Αν και ο Τραμπ με άκουγε και με σεβόταν, τόσον εμένα όσο και τις άλλες γυναίκες στην εκστρατεία και το προσωπικό του Λευκού Οίκου, δεν μας φοβόταν. Ο φόβος του ήταν μόνον για ένα άτομο: τη Μελάνια. Για αυτόν, το να την αντιμετωπίσει ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της όλης δοκιμασίας».Στην πραγματικότητα, ηήταν ξεκάθαρη ότι έπρεπε να εκδώσει μια αυστηρή δήλωση καταδικάζοντας τα σχόλια του συζύγου της. Διάβασε ένα προσχέδιο που είχε ετοιμάσει η Κόνγουεϊ και της είπε, «Κάνε το πιο σκληρό». Στο τέλος η δήλωσή της έγραφε: «Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο σύζυγός μου είναι απαράδεκτες και προσβλητικές για μένα. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που ξέρω. Έχει την καρδιά και το μυαλό ενός ηγέτη. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα δεχτεί τη συγγνώμη του, όπως και εγώ, και θα επικεντρωθεί στα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το έθνος μας και ο κόσμος ». Σύμφωνα με την Κόνγουεϊ, η δημόσια υποστήριξη του Τραμπ από την Μελάνια «φαινόταν απολύτως γνήσια».Αλλά κατ' ιδίαν ο μελλοντικός Πρόεδρος εξακολουθούσε να αμφιταλαντεύεται. Έπειτα από μια συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν όλες αυτές οι λεπτομέρειες, ο Τραμπ πήρε την ίδια κατά μέρος, γράφει, και τη ρώτησε: «Πρέπει να φύγω από την κούρσα της Προεδρίας;» Πάνω σ΄αυτό η Κόνγουεϊ γράφει: «Χρειαζόταν να κάνει αυτή τη συζήτηση με μια γυναίκα εκτός από τη γυναίκα του ή την κόρη του. Δεν ήξερα αν δοκίμαζε εμένα ή τον εαυτό του. Η απάντησή μου ήταν περισσότερο ρεαλιστική και κάθετη παρά συναισθηματική. «Πραγματικά δεν μπορείς», είπα, «εκτός αν θέλεις να εγκαταλείψεις και να χαρίσεις το καταραμένο παιχνίδι στη Χίλαρι». Και συνέχισε : «Είναι πολύ αργά για να τυπωθούν νέα ψηφοδέλτια… Η πρόωρη ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένα μέρη. Κάνε ό, τι θέλεις. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει να χάνεις, αλλά ξέρω επίσης ότι δεν σου αρέσει να τα παρατάς».Αντί για οποιαδήποτε απάντηση , όπως γράφει η Κόνγουεϊ: «Ο Πρόεδρος Τραμπ άλλαξε ξαφνικά το θέμα της συζήτησης, «Δεν ήσουν και πολύ άνθρωπος του Τζάρεντ, σωστά;» Εκείνη απάντησε: «Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί του δώσατε τόση δύναμη και γιατί ανακατεύτηκε σε κάθε πράγμα». Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν του έδωσα καμία εξουσία. Τυχαίνει να έχει πολύ καλή σχέση με την κόρη μου».Εν αναμονή των αντιδράσεων...