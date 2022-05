Τηλεοπτικές σειρές για το καλοκαίρι: Ένας οδηγός με τις καλύτερες επιλογές αυτή τη στιγμή

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι το «δεν έχω τι άλλο να δω» το «δεν έχω τι να βάλω» της εποχής μας; Εμείς λέμε πως ναι. Και όπως ακριβώς αν κοιτάξεις λίγο καλύτερα μέσα στη ντουλάπα σου πάντα υπάρχει ένα ακόμη outfit, έτσι και οι αγαπημένες σου πλατφόρμες πάντα έχουν κι άλλα κρυφά ή φανερά διαμαντάκια για να γεμίσουν τα χαλαρά βράδια στο σπίτι.Όμως δεν σκοπεύουμε να εξετάσουμε το ζήτημα φιλοσοφικά. Αντ’ αυτού, σου παρουσιάζουμε τέσσερα must-sees του καλοκαιριού, αλλά και όσα χρειάζεσαι για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε θερινό σινεμά – πράγμα ευκολότερο από ό,τι πιστεύεις, αν έχεις στη διάθεσή σου και την ανάλογη βεράντα ή κήπο.Κι αν οι σειρές προέρχονται η καθεμιά και από άλλη πλατφόρμα, τα προϊόντα που θα απογειώσουν την εμπειρία θέασής σου ανήκουν όλα στην ίδια: στο shopflix.gr με την τεράστια ποικιλία σεκαι. Αν και δεν μας αρέσουν τα spoiler, συστήνουμε ανεπιφύλακτα να σκρολάρεις τουλάχιστον μέχρι τις– θα σε ξαφνιάσουν πολύ ευχάριστα.Δεν είναι πολλά τα spin-offs που καταφέρνουν να αποκτήσουν τόσο ένθερμο κοινό όσο και η σειρά που τα γέννησε. Το Better Call Saul, συμπληρώνοντας φέτος τον έκτο και τελευταίο κύκλο του, έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι αξίζει το πάθος των θεατών του.Δεν θα σου πούμε πολλά για την υπόθεση – πρώτον γιατί την ξέρεις, και δεύτερον γιατί όπως είπαμε αποφεύγουμε τα spoiler – όμως θα επισημάνουμε ότι η σειρά απέχει πλέον μόλις λίγες ώρες, τόσο από άποψη τηλεοπτικού, όσο και από άποψη αφηγηματικού χρόνου, από το να φτάσει στο timeline του Breaking Bad. Αν δεν έχεις δει ούτε τις προηγούμενες σεζόν, έξι κύκλοι αρκούν για να καλύψεις άφθονα καλοκαιρινά βράδια.Στο Netflix.Κάποιες ταινίες γίνονται θρύλοι, σε τέτοιο βαθμό ώστε τα όσα συνέβησαν στα γυρίσματά τους να μας ενδιαφέρουν όσο και το τελικό αποτέλεσμα. Και είναι σίγουρο ότι ο «Νονός», το αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα ανήκει σε αυτές – με τις διαμάχες ανάμεσα στον σκηνοθέτη και το στούντιο, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετώπισε η παραγωγή από την πραγματική μαφία, να συζητιούνται ακόμη και σήμερα.Το The Offer μας ταξιδεύει σε εκείνες τις κρίσιμες ημέρες που μετέφεραν το «Νονό» στο πάνθεον της ιστορίας του κινηματογράφου. Και απλώνεται σε λίγα επεισόδια, για να μπορείς να το δεις μέσα σε μια μέρα.Στο Cosmote TV.Οι Ντέιβιντ Σάιμον και Τζορτζ Πελεκάνος, οι άνθρωποι που μας χάρισαν το The Wire, επέστρεψαν με μια συγκλονιστική μίνι σειρά αντίστοιχης θεματικής – αλλά μεγαλύτερης διείσδυσης. Ίσως γιατί αυτή τη φορά η ιστορία που μας μεταφέρει στις αποτυχίες του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» και στην αστυνομική διαφθορά είναι 100% πραγματική.Άλλο ένα στοιχείο που ίσως σε πείσει: η HBO ήταν τόσο σίγουρη για τη δύναμη της υπόθεσης, που αγόρασε τα δικαιώματα του ομώνυμου αριστουργήματος του Τζάστιν Φέντον, πριν καν κυκλοφορήσει. Και κάτι θα πρέπει να ήξερε.Στο Vodafone TV.Έχεις φανταστεί ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου αν, φεύγοντας από το γραφείο, μπορούσες να διαγράψεις αυτομάτως όσα συνέβησαν τις ώρες της δουλειάς σου; Αλλά και αντίστροφα, αν τις ώρες που ήσουν εκεί, μπορούσες να απομονώσεις κάθε σκέψη που σχετιζόταν με την προσωπική σου ζωή;Αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό στοιχείο της εργασιακής ζωής των πρωταγωνιστών του Severance – και οι συνέπειές του δεν είναι πάντα αυτές που φαντάζεσαι. Η σειρά αξιοποιεί sci-fi στοιχεία για να αποτυπώσει δυστοπικές όψεις του σήμερα, και παραδίδει μια πλοκή γεμάτη μυστήριο. Με λίγα λόγια, αν σου άρεσε το Black Mirror αξίζει σίγουρα μια ευκαιρία.Στο Apple TV.Επέλεξες το αγαπημένο σου περιεχόμενο; Ώρα να βυθιστείς σε αυτό περισσότερο από ποτέ, με «υποδομές» και μικρές απολαύσεις να συμπληρώνουν την εμπειρία. Άλλωστε, δε νομίζεις ότι η σταθερότερη από τις συνήθειές σου αξίζει μια μικρή επένδυση;Όλα, προφανώς, ξεκινούν από την ποιότητα της εικόνας – και δεν έχει καμιά σημασία πόσο προσεγμένη είναι η παραγωγή που παρακολουθείς, αν η τηλεόρασή σου δεν είναι σε θέση να την αποτυπώσει. Χρειάζεσαι αναβάθμιση; Τότε σίγουρα πρέπει να ρίξεις μια ματιά στιςΔεν μπορείς να κάνεις λάθος επιλογή, όμως από την πλευρά μας ξεχωρίσαμε την Samsung Ultra HD 4K Edge LED Dolby Digital Plus 43”, για την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής (), τα ολοζώντανα χρώματα και τις άψογες αντιθέσεις.Από την άλλη, αν θέλεις το σαλόνι σου να μετατραπεί σε κινηματογραφική αίθουσα, προτείνουμε ανεπιφύλακτα την, που καταφέρνει να συνδυάσει το μεγάλο της μέγεθος με τη λεπτομερέστατη εικόνα και την κομψή σχεδίαση. Επίσης, συμβαίνει τα smart χαρακτηριστικά της να είναι εξυπνότερα από ποτέ.Αν είσαι από τους τυχερούς με τις μεγάλες βεράντες (ή και με τα μεγάλα σαλόνια), υπάρχει και μια ακόμη πιο εντυπωσιακή λύση: ένας προτζέκτορας, όπως ο φορητός προβολέαςθα δημιουργήσει ένα σπιτικό θερινό σινεμά μέσα σε μια στιγμή, αφού μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή, το κινητό σου, αλλά και να προβάλει υλικό από USB Stick ή κάρτα SD. Ο συγκεκριμένος, εκτός των άλλων, είναι μικρός και ελαφρύς για επιπλέον φορητότητα, ενώ ο πρωτοποριακός του σχεδιασμός επιτρέπει 90% μεγαλύτερη ακρίβεια, για να μη χάνεις καμιά λεπτομέρεια.Για να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία θέασης, πρέπει να δημιουργήσεις και την κατάλληλη ατμόσφαιρα. ΗLED Nanoleaf Essentials Strip θα σου λύσει τα χέρια, μεταμορφώνοντας τον οποιονδήποτε χώρο με τις 16 εκατ. αποχρώσεις φωτισμού της και την ομοιόμορφη λάμψη της. Πανεύκολη στον χειρισμό και εξαιρετικά εντυπωσιακή, δεν ήξερες ότι λείπει από το σπίτι σου κι όμως τη χρειαζόσουν.Ξέρουμε καλά ότι η μισή χαρά του binge-watching κρύβεται στα σνακ που το συνοδεύουν. Και με τις κατάλληλες προσθήκες στα ράφια της κουζίνας σου, οι λιχουδιές που απολαμβάνεις μπροστά στην τηλεόραση μπορούν να γίνουν και πιο νόστιμες, αλλά και πιο υγιεινές.Αν προσέχεις τη διατροφή σου, αλλά δεν μπορείς να απαρνηθείς και τα ποπ κορν, ηείναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Μέσα σε τρία λεπτά, σου δίνει το πιο νόστιμο και τραγανό καλαμπόκι χωρίς να χρειάζεται ούτε ίχνος λαδιού ή βουτύρου, αξιοποιώντας σύστημα θερμού αέρα. Και με τον κομψό της σχεδιασμό και το υπέροχο παστέλ χρώμα της, σε προκαλεί να την τοποθετήσεις σε περίοπτη θέση στον πάγκο σου.Μετράς παγωτά από τον Μάρτιο; Τώρα θα μετράς και τις δικές σου παγωμένες επιτυχίες, αφού ηθα κάνει τη δημιουργία δικών σου συνταγών παιχνιδάκι. Το παγωτό σου θα είναι έτοιμο μέσα σε μισή ώρα, για να το απολαύσεις παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ρομαντική κομεντί.Και κλείνουμε με μια δόση πολυτέλειας, για τις περιπτώσεις που παρακολουθείς το αγαπημένο σου περιεχόμενο με καλή παρέα. Το ελαφρύ ημίγλυκο, από το Κτήμα Μπαραφάκα, θα σου δώσει όλη τη δροσιά, τη γλύκα και την οξύτητα των φρούτων, με μια καραμελένια επίγευση που θα σε ενθουσιάσει. Στοιχηματίζουμε ότι οι φίλοι σου θα ζητήσουν να μάθουν το όνομά του.Όλα τα συστατικά της τέλειας τηλεοπτικής βραδιάς σε περιμένουν στην τεράστια ποικιλία του shopflix.gr σεκαι. Εσύ, αντιθέτως, δεν θα χρειαστεί να τα περιμένεις για πολύ. Η αποκλειστική συνεργασία της πλατφόρμας με την Courier Center εξασφαλίζει άμεση παράδοση της παραγγελίας σου στην πόρτα σου, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι. Πρόσθεσε σε αυτό και τις διαρκείς προσφορές, και έχεις βρει τον απόλυτο προορισμό για τις ηλεκτρονικές αγορές σου.