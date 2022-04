Ο Μανώλης Εμμανουήλ μιλά για την πρόταση που δέχτηκε από το «Game of Thrones» και το «James Bond»

«Με τις οντισιόν τα πάω όλο και καλύτερα. Στο Game of Thrones κ αι τοείχα δυο κάστινγκ στα οποία λόγω συγκυριών δε μπόρεσα να πάω… Το ένα για καλό, το άλλο για κακό» και συνέχισε:«Στο Game of thrones με πήρε τηλέφωνο η αντζέντισσά μου και μου άφησε μήνυμα γιατί το τηλέφωνό μου ήταν κλειστό και ο λόγος ήταν ότι ήμουν στο αεροπλάνο για Χαβάη, για το γάμο μιας φίλης μου. Προσγειώνομαι, λοιπόν, στο Μάουι και ακούω “Σε θέλουν για οντισιόν για το Game of thrones αύριο”, το οποίο ήταν αδύνατο. Μιλάμε για 18 ώρες πτήση, Τους λέω “μπορούν να περιμένουν;”. Ήμουν επιλογή για οντισιόν για της Daenerys τον άντρα. Το δεύτερο (κάστινγκ) ήταν για έναν από τους κακούς του James Bond. Είχα μια πολύ σοβαρή εγχείρηση και ήταν αδύνατο για μένα να πάω στην οντισιόν», είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.