Φέτος το έβλεπα για την Ευρυδίκη που έφτανε στον στόχο και τρέμανε όλες! #survivorGR #survivorgreece — Theemeetreeos (@theemeetreeos) April 7, 2022

Για να λέμε και του στραβου το δίκιο στο #survivorGR από τις αντιδράσεις στις αποχωρήσεις ανακούφιση ή στενοχώρια καταλαβαίνεις ποιος τους έχει βάλει του λάδι στη συμβίωση και είναι δυσκολουτσικος άνθρωπος...η Ναυ στενοχωρήθηκε για την Ευριδίκη! — Elstleana (@Eleana751) April 7, 2022

255 ψήφοι Ευρυδίκη ποσοστό να μείνει : 40.9% Βρισηίδα 39 %. Άρα τον Εμμανουήλ τον κράτησε ο Ατζούν.#survivorgreece #Survivorgr https://t.co/YGKhWuWFOR — Theemeetreeos (@theemeetreeos) April 7, 2022

Απαράδεκτο που έφυγε η Ευρυδίκη (αν και δεν την πάω) και όχι ο Κωνσταντίνος. Ποιος τον ακούει πάλι Θεέ μου!#survivorGR — Βλητο.official& biological (@vlito3) April 7, 2022

Αντί να φύγει ο ΠαπΆρης ο κακόψυχος έφυγε η καημένη η Ευριδίκη. Τον ΠαπΆρη αφού δεν μπορεί να παίξει γιατί τον κρατάνε στο παιχνίδι;#SurvivorGr — ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (@ioapapad) April 7, 2022

Παρελθόν αποτελεί από το Ευρυδίκη Παπαδοπούλου καθώς μετά την τελευταία ψηφοφορία ήταν εκείνη που έπρεπε να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης. Τα πρώτα λόγια που είπε όταν άκουσε από το στόμα τουότι αποχωρεί από τον Άγιο Δομίνικο ήταν τα εξής: «Γιατί μου το κάνετε αυτό; Το ένιωθα από χθες ότι θα φύγω. Το Survivor ήταν από τα πιο όμορφα ταξίδια της ζωής μου, ίσως το πιο όμορφο. Νιώθω υπερήφανη που συνυπήρξαμε και περιμένω μετά το παιχνίδι να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα γιατί αυτό που μοιραστήκαμε είναι μοναδικό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ευχαριστώ τον κόσμο για όσες φορές με στήριξε. Στεναχωριέμαι αυτή την στιγμή για την Βρισηίδα και για αυτά τα παιδιά που κλαίνε. Τους είχα πει, αν φύγω δεν θέλω να κλάψετε».Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κατάφερε να… επιβιώσει στο Survivor 100 και πλέον μέρες και αποχώρησε πιο ήρεμη και γεμάτη. Η κολλητή της στο παιχνίδι Βρισηίδα Ανδριώτου ξέσπασε σε κλάματα καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πρέπει να συνεχίσει στο Survivor χωρίς εκείνη.H Ευρυδίκη Παπαδοπούλου χθες βράδυ είχε μικρότερη στήριξη από το τηλεοπτικό κοινό σε σχέση με τους άλλους δύο υποψήφιους προς αποχώρηση, τη Βρισηίδα Ανδριώτου και τον. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, τόνισε πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος ότι δεν θεωρούσε ότι θα είναι εκείνος που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι αυτή την εβδομάδα και το Twitter τον κατακεραύνωσε για την παραμονή του, ενώ αποθέωσε την Ευρυδίκη για τον χαρακτήρα της, αλλά και τις επιδόσεις της στους στίβους μάχης.Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ήταν μέχρι χθες ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά και μια από τις πιο μαχητικές παίκτριες του φετινού παιχνιδιού. Η ίδια συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την συμμετοχή της στο «My Style Rocks» στον ΣΚΑΪ το 2020, στο οποίο την οδήγησε η αγάπη της για τη μόδα.Η συνέχειά της είχε αρκετές δόσεις από ριάλιτι καθώς μετά την αποχώρηση της από τοδοκίμασε και τις φωνητικές της ικανότητες στο μουσικό σόου, «Just the two of us», όπου έκλεψε τις εντυπώσεις με τη σκηνική της παρουσία. Οι σέξι εμφανίσεις της στη σκηνή γινόντουσαν θέμα συζήτητης.Έπειτα ήρθε το Survivor, μια εμπειρία που η Ευρυδίκη όπως είπε ήθελε να ζήσει και το κατάφερε καθώς απέδειξε ότι αγωνιστικά ήταν μία από τις πιο δυνατές παίκτριες. Ήταν πολλές οι φορές που κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να χαρίσει στην ομάδα της πόντους και νίκες.H Ευρυδίκη Παπαδοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαϊδάρι. Πήγε σε τεχνικό λύκειο και σπούδασε μακιγιάζ και κομμωτική. Σε ηλικία 18 ετών έλαβε μέρος στα καλλιστεία ομορφιάς Playmate. Όμως γρήγορα κατάλαβε ότι ο χώρος του μόντελινγκ δεν της ταιριάζει. Στα 27 της διαγνώστηκε με λέμφωμα hodgkin στο τρίτο στάδιο. Έδωσε αγώνα για τη ζωή της και κατάφερε να βγει νικήτρια από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Αγαπά την μόδα και ασχολείται επαγγελματικά με τον σχεδιασμό κοσμημάτων.όταν η Ευρυδίκη συμμετείχε στο My Style Rocks είχε μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο. «Είσαι μια γυναίκα που έχει περάσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ήσουν ένα χρόνο στο νοσοκομείο, έχεις ταλαιπωρηθεί πολύ και είσαι εδώ πιο δυνατή από ποτέ. Έχεις ένα βήμα στην τηλεόραση και είσαι εδώ για να εμπνεύσεις πάρα πολύ κόσμο, που έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα ή αντιμετωπίζει και δεν είχαν την ίδια δύναμη με εσένα και πραγματικά θα ήθελα να σου πω να πάρεις αυτή την ευκαιρία, να δίνεις παράδειγμα σε πολλές γυναίκες», είχε πει ο σχεδιαστής μόδας με την ίδια να συγκινείται από τα λόγια του.Το μοντέλο με ανάρτησή του στα social media και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είχε προχωρήσει σε μια προσωπική εξομολόγηση. «Σήμερα έχω γενέθλια. 8 χρόνια πριν 4-2-2013 σαν σήμερα παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, οι γιατροί μου ανακοίνωσαν πως το σώμα μου νόσησε από μια μορφή καρκίνου στο αίμα τελικού σταδίου. Τα κατάφερα. 8 χρόνια μετά σήμερα έχω πάλι γενέθλια και υγεία και εμπειρίες. Είστε πολλοί που παλεύετε με τον καρκίνο και όπως εγώ τα κατάφερα και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε. Πως; Με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και αφού κατάφερα αυτό, μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Γιατί; Γιατί είμαι απόλυτα δυνατή», είχε γράψει χαρακτηριστικά.Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είχε μιλήσει για τον καρκίνο και στην εκπομπή του. «Ο καρκίνος είναι μεγάλο σχολείο. Ο καρκίνος, ευτυχώς τον ξεπέρασα, έφυγε από εμένα, αλλά μου δίδαξε πολλά πράγματα. Μου δίδαξε να είμαι καλή με τα αδύναμα και ανυπεράσπιστα όντα, ζώα και ανθρώπους και σκληρή με αυτούς που το αξίζουν. Με μια κίνηση μπορώ να τους καταστρέψω. Αν κάποιος είναι κακός και μου φερθεί άσχημα, με συνοπτικές διαδικασίες τον διακόπτω».Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σε όποιο ριάλιτι και αν συμμετείχε κατάφερε να κάνει την παρουσία της αισθητή. Πιο συγκεριμένα στο J2US ήρθε σε κόντρα με τον παρτενέρ της, τον Τριαντάφυλλο. «Δεν έχουμε καθόλου χημεία εμείς οι δύο. Αν με ρώταγε ξανά ο Νίκος Κοκλώνης για να μου έδινε τον Τριαντάφυλλο, θα έλεγα όχι. Όχι γιατί είναι κακός coach, είναι πολύ δουλευταράς, καλό παιδί και οικογενειάρχης, αλλά δεν ταιριάζουν οι χημείες μας», είχε πει τότε η Ευρυδίκη.Μάλιστα τότε η υπόθεση πήρε διαστάσεις καθώς η ξανθιά καλλονή είχε καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή για απόπειρα ξυλοδαρμού. «Στη ζωή μου δε δέχομαι καμίας μορφής βία, δεν μου αρέσει το μπούλινγκ. Καταδικάζω τη βία, και ειδικά όταν η βία προέρχεται από άντρα σε γυναίκα», τόνισε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Ο τραγουδιστής διέψευσε τις κατηγορίες και κινήθηκε νομικά στέλνοντας της εξώδικο. Οι δύο πρώην συνεργάτες στο J2US για αρκετό καιρό ήταν στα μαχαίρια ανταλλάσσοντας κατηγορίες.Στη συνέχεια η ίδια αποκάλυψε πώς σταμάτησε αυτή η κόντρα. «Μιλήσαμε, μου έστειλε μήνυμα και εγώ είπα “Ok, ας το κλείσουμε εδώ”. Κάναμε unfollow και κατεβάσαμε τις φωτογραφίες ο ενός του άλλου, όχι μπλοκ. Μου μίλησε γλυκά, τον συγχώρεσα και εγώ… Μου είπε να βγούμε μαζί σε μια εκπομπή αλλά εγώ δεν ήθελα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είμαστε οk», είχε πει στο Πρωινό.Όσο ήταν παίκτρια της κόκκινης ομάδας συνέβη ένα περιστατικό που την πλήγωσε. Μια ατάκα του πρώην συμπαίκτη της, Βαλάντη σε ένα συμβούλιο του νησιού την πλήγωσε.Με δάκρυα στα μάτια η Ευρυδίκη είχε πει στον«Μετά την τοποθέτησή μου, ο Βαλάντης γύρισε και μου είπε… αν θέλει μπορεί να το πει γιατί εγώ ντρέπομαι να το εκφράσω. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα αγγίζεις. Αναφέρθηκε στην υγεία μου και μου είπε αυτολεξεί μια φράση κι επειδή αυτό με πονάει πολύ μέσα μου… Αν θέλει μπορεί να το πει τι είπε». Ο Βαλάντης αργότερα ζήτησε συγγνώμη, την οποία η Ευρυδίκη δε φάνηκε να δέχεται.